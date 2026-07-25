Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Lorena
4h

Ánimo, Ana. Esperemos que los incendios no vayan a más.

A los que dicen que "calor ha habido siempre" hay que decirles que lo que ha habido siempre son imbéciles.

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Aída Sanz
5h

Escribía ayer en relación a los incendios que las decisiones políticas tienen consecuencias. Me parecía obvio ver la relación, no con que haya incendios en España en verano, siempre los ha habido, sino con la virulencia por lo que le toca de la parte climática y con la dificultad de sofocarlos por la evidente falta de recursos de la parte política, pero veo que no es tan fácil atar cabos para todo el mundo.

Añado que también hay responsabilidad individual, y según el tipo de consumo por el que optemos, ayudamos a que se ahonde la crisis climática o no.

Esta chica es imbécil, y me remito al comentario que hizo ayer Maria Maroto en tu Cuaderno de verano: "moriremos de ignorancia y egoismo"

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Por supuesto, sigue adelante.

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