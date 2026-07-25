A estas horas, todos los días, los rabilargos ibéricos de toda la zona se reúnen sobre la catenaria del ferrocarril para comentar la jornada, compartir cotilleos y quizás preguntarse quién será esa persona que últimamente se pasea a su hora de la tertulia con una manguera por todo el jardín. A veces se acercan palomas y los gorriones van a su bola y se dedican con más interés a intentar encontrar algo que comer debajo de los dos grandes pinos del jardín.

Hoy no hay escándalo pajaril. Nada. No están ni los rabilargos, ni las palomas, ni los gorriones. Solo se escucha el viento que ha empezado a soplar fresco. Un viento que hace un par de días, cuando lo anunciaron en la previsión, me pareció un regalo. Por fin iba a refrescar.

La luz es naranja y sobre el mantel de rayas de mi mesa hay pequeños rastros de ceniza. A ratos no se ven las montañas que quedan escondidas detrás de los restos del humo de los incendios que llegan hasta aquí. El viento sopla a rachas. A veces parece que sin ganas; a veces parece que lo hace, como escribía ayer, insinuando «estáis a mi merced; si quisiera, arrasaría con todo». Mientras escucho las noticias y veo las fotos de las llamas incontrolables me acuerdo del mensaje que una imbécil me ha dejado esta mañana diciéndome que siempre ha hecho calor, que sí, que hay cambio climático pero que nosotros no podemos hacer nada, «bueno, sí, comprar un coche chino y reciclar la basura en distintos cubos».

Qué rabia de gente. Qué ganas de pegarles. Sé que está mal desear desgracias a otros, pero estoy segura de que deseárselas a los miserables puntúa menos mal.

¿Dónde estarán los rabilargos?

Hoy no tengo ganas de más. Tengo que pensar qué me llevo si me desalojan.

Tampoco tengo ganas de convencerte para que te suscribas. Gracias por leerme.

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