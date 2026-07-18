Cuaderno de verano. Sábado 18 de julio
¿Me pensaba a mí misma entonces?
«Que todo el mundo es idéntico en su secreta y callada creencia de que en el fondo es distinto de todos los demás. Que eso no es necesariamente perverso»
David Foster Wallace: La broma infinita
Hablaba el otro día con una amiga de temas variados cuando de repente me soltó que durante un tiempo anduvo obsesionada con la idea de que el ser humano es el único animal que se piensa a sí mismo. La conversación continuó después por otros derroteros, pero esa frase se quedó rebotando en mi cerebro. No es una idea que a mí me pegue mucho, porque en general huyo de cualquier cosa muy profunda. Por un lado me da miedo no ser lo suficientemente inteligente como para entenderlo y por otro me da vértigo. Tengo vértigo cósmico, vértigo de las profundidades marinas y vértigo conceptual. Será que soy superficial.
Pensarse a sí mismo. Cuando cumplí cincuenta años hice una fiesta fabulosa en la que por supuesto no pude estar con todo el mundo. Días después me contaron que en un grupo de amigos se dió una conversación un tanto incómoda entre una pareja que no llevaba mucho tiempo junta. Se hablaba en ese círculo sobre la conversación interior que todos mantenemos con nosotros mismos. «¿De qué habláis? Yo no tengo esa conversación», dijo él. Ella le miró con estupefacción y le preguntó: «¿En serio?» Hubo risas, sonrisas y la sensación de que esa relación no llegaría muy lejos. No sé qué fue de ellos.
Pensarse a sí mismo. Le he estado dando vueltas y está claro que nos pensamos siempre en relación al pasado. Por ejemplo, hoy me encuentro mucho peor que ayer. Pero sé que mi condición ha empeorado porque recuerdo que hace veinticuatro horas me tomé a chufla mi malestar. Si no me acordara, si no me pensara hacia atrás, ¿cómo podría saber que estoy peor? Incluso, ¿cómo podría saber que estoy enferma si no tuviera con qué comparar? Hanson no se piensa a sí mismo más que en presente: tengo hambre, pido comida; tengo sueño, duermo; tengo calor, busco un lugar más fresco para dormir; quiero perseguir una pelota, voy a dejársela a mi dueña encima del pie o de la mesa para que no pueda ignorarme. Estoy pensado que, visto así, un bebé es un poco como Hanson. ¿Se piensa a sí mismo un bebé?
No me encuentro bien y además he conducido 500 km ignorando los síntomas para terminar de enfermar aquí, viendo el mar, palmeras y piscinas desde esta casa.
—¿Te acuerdas de la primera vez que viniste aquí? —me ha preguntado mi madre.
—Tenía cinco meses —le he contestado.
¿Me pensaba a mí misma entonces?
¡Bienvenidos todos los nuevos suscriptores! Si esta es la primera entrega del Cuaderno de verano que recibes en tu buzón lo primero que quiero decirte es: gracias por tu atención y por haber llegado hasta aquí.
Este Cuaderno de verano durará hasta el 31 de agosto. Lo recibirás pero me encantaría que te animaras a probar la suscripción de pago. Me apoyarás en este Cuaderno y además podrás participar del Club de Podcasts Encadenados, el Club de lecturas Encadenadas y el chat exclusivo. El reto es llegar a 700 suscriptores. Ya somos casi 600. Te aseguro que va a ser tu mejor inversión de verano.
Y si te apetece ser fundador, además de todo eso, para empezar recibirás una carta (escrita a mano y solo para ti, nada de producirlas en serie) con una tarjeta de verano. Luego hay otra de invierno y todas las cartas que quieras si es que me contestas.