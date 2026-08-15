Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Itziar
9h

Mis desayunos van a ser diferentes cuando se acabe este cuaderno… 😞

Lo voy a echar mucho de menos. Es una historia de azul pastel y dorado.

Si tienes mucha curiosidad por el nombre de los montes sacas una foto y se la lanzas a chatgpt,(chati) como decimos en casa, y te lo resuelve. Ya sé que con tu relato pega más sacar un viejo mapa que haya en la casa… pero por si no lo encuentras. 😃

Buen finde a todas

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Piénsame bonito
10h

Que bonita es esa calma dorada en la que haces cosas que la sociedad valora como perder el tiempo y que son tan importantes... Hay una canción de One Republic que tiene una de las mejores frases que he oído últimamente: "Guárdate tiempo para perderlo conmigo". A eso me ha recordado la escena. Felices vacafrancias

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7 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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