El sol se pone lejanísimo detrás de un árbol gigantesco. Una luz dorada envuelve sus ramas e ilumina la pradera que desde el árbol llega hasta la ventana de la cocina, justo delante de la mesa en la que me acabo de sentar a escribir.

El paisaje que se extiende más allá del enorme árbol me es desconocido. Solo he estado aquí una vez, hace un par de años, y me sorprendió lo mismo que ahora: la amplitud del horizonte. No es algo a lo que esté acostumbrada en un paisaje montañoso. Porque sí, al fondo, tiñéndose de ese azul que tienen las contraventanas en Francia, se levanta la Sierra de Gredos. Me resulta extrañísimo tener montañas delante cuyos nombres no conozco, cuyas cumbres no identifico. No estoy tan lejos de casa, pero me siento como si estuviera a cientos y cientos de kilómetros. Es raro también que el paisaje sea tan diferente, que las sensaciones sean distintas, que el aire tenga otro olor.

Es esa hora, casi las nueve de la noche, que en verano da la sensación de que tienes tiempo por delante y, en invierno, se siente como tardísimo. ¿Quién se pone a leer, tocar la guitarra, dibujar o escribir a estas horas en una noche de enero? Casi nadie. Ahora, en este salón, mientras yo escribo, mis acompañantes —en un silencio solo interrumpido por el ruido de un ventilador— se dedican a eso: a leer, afinar una guitarra, cumplir con el compromiso de dibujar cada día un retrato y revisar el Duolingo. Hay una calma dorada, una expresión cursilísima a la que he tratado de rebajar el nivel de intensidad para que no empalague, pero no consigo ninguna otra que se ajuste a lo que se respira ahora mismo.

Hemos comido ensalada, lomo, queso y mejillones, y hemos bebido uno de esos vinos que entran solos, que enseguida se hacen tus amigos y, sin saber muy bien cómo, acabas enredado con ellos hasta terminar una botella. O dos.

La luz rosada ha desaparecido y entre las ramas del árbol intuyo el sol ardiendo en un naranja brillante, enrabietado, como si fuera un niño que no quiere acostarse y pelea con todas sus fuerzas, sus gritos y sus lágrimas. Sabe que tendrá que acabar acostándose, pero quiere dejar su huella en los que se quedarán despiertos.

Sobre la mesa redonda en la que escribo —cubierta con un mantel de rayas azules y blancas con un volante, que me gusta bastante como para copiarlo para Orbela—, además de mi ordenador hay una cesta con tomates y aguacates, un plato con queso, una fuente con limones y los restos de la merienda de cuatro adultos: picos de pan y chocolate con almendras. Hay también una lata de mejillones, unas lonchas de jamón del bueno, lomo y chorizo picante. Pistas sobre los planes para las próximas horas y días.

En la piscina hemos hablado de coches. Un tema aburridísimo, sin ningún interés, pero necesario porque voy a tener que comprarme un coche eléctrico. Lo quería lo menos feo y lo menos parecido a un ordenador posible, pero ya me han explicado que eso no va a poder ser. Por lo visto, lo que a mí me gustaría ya no está de moda, ya no se hace, no se fabrica. El próximo vehículo que conduzca va a ser un iPad con ruedas.

El sol se está rindiendo. La furia naranja del llanto de niño enrabietado se ha transformado en esas lágrimas finales que son ya resignadas y que tienen un sutil color salmón. La rabieta se apaga, el sol se marcha definitivamente y las montañas desconocidas se tornan más altas, más grandes, más impresionantes, más azules.

—¿Preparamos la cena?

(Y así es como solvento escribir cuando no se me ocurre nada). ¿De qué color es esto?

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