Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Ana G.
Ana G.
4h

Uy, uy, uy... me he quedado con ganas de saber más.

Responder
Compartir
Avatar de Marta Di Bello
Marta Di Bello
4h

Que bueno Ana, Que capacidad para contar tanto en un texto tan corto!!!

Responder
Compartir
7 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura