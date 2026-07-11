Cuaderno de verano. Sábado 11 de julio
«Él no contestó. Se preguntaba si había pensado “mucho” en ella en los últimos veinticinco años. En algún momento de frustración (se podía afirmar) había pensado en ella cada día. Aunque también había pensado a menudo en otras cosas. Pensar en algo no significaba lo que la gente decía que significaba. No controlabas lo que pensabas y procurabas que eso no te controlara a ti»
Richard Ford: Lamento lo ocurrido
No han pasado veinticinco años, pero sí bastantes. En algunos momentos de esos años pensé en él cada día. A menudo todo el día, cada minuto. Luego poco a poco fue desapareciendo de mis pensamientos y de mis recuerdos.
En mi cabeza conocernos fue como poner en marcha una de esas cadenas interminables de fichas de dominó con las que se hacen records Guinness. Se golpea esa primera ficha y todas las demás van cayendo una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra hasta llegar a la última que, normalmente, hace algo especial: enciende una vela, lanza una pelota, abre un grifo. Conocernos fue golpear esa primera ficha. Después de aquello yo tenía claro que era imparable, que no se podía seguir viviendo como hasta entonces. Que a lo mejor no encendíamos la vela o hinchábamos el globo, pero que las fichas caídas no podían volver a ponerse en pie. Él no. Él quiso pararlo, lo paró de hecho. Y con las fichas de dominó que ya habían caído se construyó una realidad imaginaria en la que existir en una vida falsa.
Han pasado muchos años y a través de una carambola de esas en las que alguien conoce a alguien que conoce a alguien que habla con él me he enterado de que, al final, la cadena de fichas no podía pararse y la vida falsa ha saltado por los aires. Se ha separado. Y volví a pensar en él unos días, a ratos, de vez en cuando. Calculé cuántos años habían pasado desde entonces.
«¿Tantos?» Pensé.
Muchísimos para haber estado parapetado fingiendo.
A mí, mientras tanto, la vida me ha cundido muchísimo.
Gracias por acompañarme en este Cuaderno de verano que durará hasta el 31 de agosto. Puedes suscribirte gratis para recibir estas lecturas mañaneras, pero me encantaría que te animaras a probar la suscripción de pago. Me apoyarás en este Cuaderno y además podrás participar del Club de Podcasts Encadenados, el Club de lecturas Encadenadas y el chat exclusivo. Ya somos 582 suscriptores. El reto es llegar a 700. Te aseguro que va a ser tu mejor inversión de verano.
Y si te apetece ser fundador, además de todo eso, para empezar recibirás una carta (escrita a mano y solo para ti, nada de producirlas en serie) con una tarjeta de verano. Luego hay otra de invierno y todas las cartas que quieras si es que me contestas.
Uy, uy, uy... me he quedado con ganas de saber más.
Que bueno Ana, Que capacidad para contar tanto en un texto tan corto!!!