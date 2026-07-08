Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Mónica
12h

Ayer cené demasiado y no he dormido bien. Llevo despierta un rato y acabo de recibir la notificación de la publicación del cuaderno de verano del miércoles 8 de julio. Entro a leerla y nueve personas ya la han marcado con un corazoncito, el mío es el décimo. Todavía son las 5:55, ¿a qué hora os desperáis?

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Gemma Maclau
8hEditado

A mí lo que me molesta de que le caiga mal a alguien es la incomodidad de la situación, sobre todo si esa persona lo manifiesta claramente; que hable en el grupo en el que estoy y nunca me mire ni me integre en la conversación, que cuando yo me acerque al grupo se vaya al baño sin casi ni hablarme…esas cosas me hacen sentirme de nuevo como cuando era pequeña en el colegio y las guays de clase te excluían.

56 años tengo y sigue ahí ese sentimiento.

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21 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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