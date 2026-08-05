Hoy se me ha echado el tiempo encima.

Después de comer María se ha ido a la biblioteca y yo me he tumbado en el sofá con un par de onzas de chocolate (quien dice un par, dice una docena, pero es que el chocolate NATA del Aldi es adictivo) a disfrutar de la brisa que corría. Una corriente de aire recorría el salón y me recordaba a otros veranos, a esos momentos en los que te echabas la siesta y las cortinas se movían mecidas por un viento que sabías que cuando te levantaras para ir a la piscina se habría desvanecido.

Mi plan era escribir para luego tener la tarde para leer. Pero se me han cruzado varios emails interesantes. Respuestas que tenía pendientes, newsletters acumuladas, la reclamación a Rowenta por la aspiradora y, sobre todo, el funeral de Glen Hansard. Madre mía, los irlandeses, vaya funerales organizan, casi dan ganas de morirse. La catedral de San Patricio atestada, Eddie Vedder y Markéta Irglová cantando The Song of Good Hope, el hermano mayor de Glen cantado I Can see God que se me caian unas lágrimas como puños, su mujer dando las gracias a las personas que lo ayudaron en el accidente y recitando un poema, todo el mundo cantando Forever Young mientras sacaban a hombros el ataúd de Glen para meterlo en un coche fúnebre tirado por seis caballos negros engalanados con penachos también negros. Un auténtico delirio de muerte, homenaje, cariño, acompañamiento y amor. En esa apoteosis mortuoria me encantó el detalle precioso e íntimo del ataúd de mimbre coronado por algo que podría parecerse a uno de los macizos salvajes de hierbas de mi jardín.

Tuve que salir de ese canto a la muerte para dedicarme a las tareas rutinarias de la vida: recoger la ropa tendida, cepillar a Hanson, recoger el lavaplatos, ir a hacer la compra, colocar la manta de perro en el asiento de atrás del coche. Curiosamente, todas esas actividades en un claro y luminoso día lleno de colores parecían apagadas, desvaídas comparadas con el despliegue del funeral de Glen.

Hemos salido a cenar. Son las doce y media de la noche, por mi ventana acaba de pasar el último tren del día y yo sigo pensando en que en lo terrible de la muerte deberíamos celebrar la vida compartida, el recuerdo que queda, avivar la llama de lo que la persona fallecida dejó entre los demás. Claro, que hay gente que no deja nada.

Hoy se me ha echado el tiempo encima. Pero muy encima, tanto que ya no es hoy, es mañana.

PS: cuando muera, quiero un ataúd de mimbre. He leído que en España están prohibidos.

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