Cosas que (me)pasan

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Piénsame bonito
18m

Siempre que hablas de un tren pasando, me acuerdo del maquinista que conociste... ¿Llegó a tocar el silbato por Orbela?

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Por supuesto, sigue adelante.

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