Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Sabela González
6hEditado

Yo me considero muy optimista, y eso que también propendo (excelente palabro) a la angustia existencial y a la responsabilidad global como para dormir jodidamente mal.

Eso sí, no confundir optimismo con pasividad positivista. El optimismo tiene "agencia", utilidad. Creer que las cosas vayan a o puedan salir bien no es sentarse a mirarlas sin más.

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Piénsame bonito
5h

Las brujas somos lo mejor. A la gente mala hay que arriconarla, con elegancia, pero arrinconarla, porsian. ¿Y por qué leches tenemos que ser optimista o pesimista? Esto de que nos obliguen a ponernos de un lado. No me da la gana. Hay momentos en que seré una cosa u otra y esta bien. Además de bruja, soy "malmandada".

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Por supuesto, sigue adelante.

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