Ayer, mientras rastrillaba (Inciso: me encantaría que este cuaderno de verano estuviera lleno de actividades sorprendentes, planes especiales, encuentros con gente inesperada, cenas sofisticada. Me gustaría ser una persona inquieta y con energía para saltar de la cama cada mañana y pasar la jornada de un lado a otro. Me encantaría por el bien de este cuaderno, porque quizá sería más variado, estaría más surtido de sorpresas, pero lo odiaría por mi bienestar físico y emocional. Además, si mi vida fuera un tutifruti de actividades, entonces no tendría tiempo para escribir. Porque mi vida no es así y porque, a quién quiero engañar, no quiero que lo sea, hago casi todos los días lo mismo en una fantástica rutina que me encanta, pero de la que entiendo que, a veces, alguien pueda llegar a cansarse. It’s not my problem. Fin del inciso)

Ayer, mientras rastrillaba las toneladas de pinocha que han caído con los últimos vientos, estaba escuchando Dan Taberski’s Manifesto, un podcast sensacional, como todo lo que hace este productor. En uno de los episodios Taberski habla con Craig Tanimoto, creador en 1997 del famoso slogan “Think different”, que sacó a Apple de la casi desaparición. Comentando cómo surgió la idea, en un momento dado Taberski le pregunta: «¿Eres un optimista?» No sé qué responde Tanimoto, no es importante. Lo que sé es que en ese momento me paré y pensé: ¿Soy una persona optimista?

No lo sé.

¿Qué significa ser optimista? Según el DRAE, lo eres si «propendes a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable».

Pues sigo sin saberlo. Por ejemplo, ayer empecé a colgar cuadros en Orbela. En unos marquitos pequeños de madera en los que tenía unas láminas infantiles (que por otro lado resultaban extrañamente tristonas), enmarqué unas postales del New Yorker y las colgué en un lateral de la librería. Las colgué mal, por supuesto. Eran tres que deberían haber estado alineadas. O por lo menos haberlo intentado. Terminé, me bajé del sofá donde estaba subida, miré mi obra y pensé: «¡Bah, nadie se va a dar cuenta!», lo que es un ejemplo canónico de «juzgar las cosas en su aspecto más favorable». Al terminar de rastrillar, miré a mi alrededor, sosteniendo el rastrillo en una mano y con la otra en jarras, contemplé mi obra y pensé: ¡Esto ha quedado fabuloso! ¡He hecho un trabajo increíble!, lo que sin duda alguna deja claro que propendo a juzgar lo que hago de manera muy favorable.

Cuando ya estaba casi convencida de que efectivamente soy optimista, distintas voces empezaron a sonar en mi cabeza. «Ana, por favor, cómo vas a ser una optimista si siempre te pones en lo peor» «No es verdad» «Sin ir más lejos, el otro día con el incendio a 30 km, hiciste una mochila y hasta metiste en ella a Pufa, el peluche que le regalaron a Clara cuando tenía un mes» «Eso es distinto, eso es prevención» «Vale, pero, por ejemplo, ¿cómo vas a ser tu una optimista, a o creerte que juzgas las cosas en su aspecto más favorable cuando, por ejemplo, y no diré nombres, hace unos tres años conociste a alguien, te cayó mal desde el primer momento, te dio mala espina siempre y no paraste de decirle a quien te quería escuchar: “no te fies de esa tipa, es mala y una trepa”» «¿Era mala y una trepa?» «Sí, mucho».

Está claro. Soy optimista. Y bruja.