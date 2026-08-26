—Tomaré el pescado del día aprovechando que estamos en un pueblo pesquero, con mar.

Dijo ella muy ufana, sintiéndose una persona verdaderamente adulta que había decidido no tomar la hamburguesa. Salieron a cenar a la plaza del pueblo y, nada más llegar ellos, como si los habitantes del lugar hubieran estado agazapados esperando a verles, todos aparecieron en la plaza, ocupando las mesas del restaurante que hasta hacía cinco minutos había estado desierto. Cuando llegaron, las camareras parecían aburridas, secando las sillas y las mesas del agua de la tormenta vespertina. Pronto descubrieron que no eran ellos el imán para la población, sino un concierto que se iba a celebrar en esa misma plaza.

—Parecen rockabillies —dijo Juan. —Y muy comprometidos, por la pinta que llevan —añadió.

La música empezó a sonar y, además de rockabillies y comprometidos, eran bastante malos. Tocaban bien, pero al rockabilly le pasa un poco como al reggae: suena la primera canción y piensas «anda, mira, qué animado...»; suena la segunda y todavía le ves la gracia; a la tercera estás aburrido, y un concierto entero resulta una tortura.

Les trajeron la cena. Comentaron, como siempre, los grupos alrededor de su mesa: la pareja que no se dirigía la palabra en la que él consultaba el móvil por debajo de la mesa haciéndole preguntas a la IA; la familia con niños que a estas alturas del verano sueña ya con el colegio, y un par de grupos de amigos mayores, todos estilosos, disfrutones, divertidos, con camisetas de rayas y gafas redonditas. Ella vio también a un hombre alto, de unos sesenta años, con el pelo blanco, vestido con pantalones cortos y sudadera azul, paseando con aplomo por la plaza. «Me gusta ese tipo» dijo ella. Comentó que se parecía a Jean-Louis, el personaje de Pequeñas mentiras sin importancia que cría ostras. pero sus compañeros no recordaban la película. (A ella le encanta)

Terminaron de cenar, se quedaron un rato viendo el ambiente y se marcharon a casa. Tomaron allí el postre: la tarta de manzana y hojaldre que ella había comprado por la mañana en la pastelería del pueblo.

Se acostaron pronto. Hoy tenían que madrugar para salir con tiempo para volver a casa.

Han tenido un viaje espantoso. El «pescado del día» debía ser de otro día, de hace semanas, y ella ha ido dejando pequeños rastros de él en media docena de gasolineras a lo largo de todo el trayecto.

Por fin está en casa... hecha polvo.

Puto pescado del día.

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Esta es la entrega cincuenta y siete del Cuaderno de verano. Solo quedan cinco entregas. Ya me está dando pena. Si lo estás disfrutando me encantaría que te animaras a suscribirte. Aparte de apoyarme, podrás leer las entregas privadas y participar en las próximas sesiones del Club de Podcasts Encadenados y el Club de Lecturas Encadenadas y comentar en el chat.

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