Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Concha
3h

Ya lo siento Ana, por lo menos llegas a casa. Que pena que se acaba a final de mes la primera lectura del día. Gracias por este esfuerzo del cuaderno de verano ración doble. Qué buena es la película pequeñas mentiras sin importancia y el papel de Jean Louis, el amigo generoso y cariñoso que dice las verdades del barquero.

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María Maroto
3h

Pues mira, lo que todas soñamos, quitarnos los kilos de más de las vacaciones de golpe. Ahora eso sí, lo del concierto no sé cómo lo vas a superar. Ánimo que llegas con fresquito.

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16 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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