Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Victoria
2h

Me he visto en ti en casi todas 😊

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María Maroto
16m

Me ha encantado. Aunque yo no tengo hijos, me ha llegado ese punto esquizofrénico de ser hija adulta y tener una madre que nunca te verá así. Y el final top. Yo creo que a los sin tatuar nos van a prohibir un día ir a la playa.

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Por supuesto, sigue adelante.

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