Mangalia Nord - Neptun. 1972 Dumitru Florin Dumitru

En esta playa nada me sorprende. Lo conozco todo. Si cierro los ojos puedo ver cada detalle y si los abro y miro a mi alrededor puedo verme a mí en todos mis momentos pasados y, puede que futuros.

He sido el bebé con pañal chapoteando en una minipiscinita de agua atendida por una madre y unos abuelos primerizos que me miraban con devoción. He sido el bebé de un año o dos que tiene miedo del agua y de las olas y al que su madre tiene que meter en el agua en brazos. He sido esa niña que descubre que el agua ya no le da miedo y solo quiere estar en la orilla chapoteando. He sido la hermana mayor que se pelea con sus hermanos por el balón de playa, la pala amarilla, el cubo que hace almenas y la atención de su madre. He sido la niña con flotador y con manguitos y la que se pega con sus hermanos por la colchoneta. He sido la que salta las olas y no quiere salir nunca y cuando lo hace tiene los dedos arrugados. He comido patatas sentada en una tumbona con mis hermanos, tapados con una toalla mientras la madre recoge toda la impedimenta playera. He sido la niña de diez años que deja de llevar braguita y se pasa al bañador entero y la que piensa que es mejor la piscina que el mar. He sido la adolescente que se avergüenza de sus padres en la playa. De sus pintas, de sus bañadores, de las toallas que llevan, de la sombrilla, de quiénes son. He sido la niña que se siente gorda, fea y espantosa con su bañador. He sido la adolescente que entra y sale del agua mirando a su alrededor, creyendo que todo el mundo la mira temiéndolo y desándolo al mismo tiempo. He sido esa chica de dieciocho que mira a su alrededor pensando que a lo mejor liga en la playa: es una posibilidad remota, pero conoce a alguien que conoce a alguien que un buen día en la playa empezó a hablar con un chaval y se hicieron novios. He sido la que se unta de crema y se tumba al sol a torrarse porque hay que ponerse morena. He sido la del grupo de amigos que baja tardísimo porque la noche anterior se acostaron a las mil y también he sido de ese grupo que cierra la playa cuando ya es de noche. Nunca le gustó ese plan, pero claro, también he sido la que no quería ser diferente. He sido, varias veces, la parejita feliz que baja a la playa solo con un par de toallas y nada más porque no se necesita nada más cuando bajas a la playa enamorado. He sido la que se ha quedado dormida y se ha quemado la espalda y la que pierde la mitad del bikini revolcada por una ola. He sido, también, la que piensa que ella jamás llevará mil trastos a la playa, que con su cesto con la toalla, el libro y la crema es suficiente y, sin saber muy bien cómo, de repente ve que es una madre con bebé que ha comprado todos los gadgets que están de moda en el momento. He sido la joven madre con dos niñas pequeñas haciendo castillos en la arena, poniendo y quitando manguitos, dando crema, saltando olas y tratando de sentarse 4 minutos en su toalla antes de rendirse y sentarse directamente en la orilla, con el culo en la arena mientras atiende a los mil quinientos «mami, miraaa, mira como salto, ¡¡mira!!» He sido también la madre que se ocupa de todo mientras el padre está sentado, leyendo el periódico, o el móvil, sin atender a nada porque «son sus vacaciones». He sido la madre que va a la playa con su madre y con sus hijas y se encuentra en tierra de nadie y a punto de volverse esquizofrénica siendo a la vez hija y madre. He sido la madre de adolescentes que no soporta que a sus hijas la piscina les guste más que el mar y que le echen en cara haberlas traído cuando «ellas no lo habían pedido». He sido la mujer de cuarenta, divorciada, con hijas ya mayores que entienden el plan de playa y lo disfrutan. He sentido esa complicidad. He sido la que pasea por la playa sola, pensando en sus cosas, renegando de la inclinación de la orilla y sonriendo cada vez que ve a un niño pequeño chapoteando en la orilla. He sido la que piensa «me acuerdo de cuando… » y no entiende cómo se ha pasado tan rápido.

Ahora me encuentro que soy la señora mayor que está en la playa con su madre, una señora mucho mayor aunque ella disfrute cada vez que alguien les dice «sois clavadas». Soy esa señora mayor con su madre mucho mayor a las que yo veía y pensaba: qué tristeza de señora mayor que va a la playa con su madre aún más mayor porque no tiene nadie más con quien ir.

Mirando la orilla veo quién podré ser en el futuro: la abuela que viene con sus nietas, la señora que baja sola nada más levantarse y se recorre la playa entera para luego subir a casa cuando llega todo el mundo, la señora muy mayor que viene con su hija mayor que ni está soltera ni sola, pero ha decidido venir con su madre.

O a lo mejor, soy la mitad de esa pareja mayor que pasea de la mano por la orilla cada uno con un sombrero que les tape bien la cara. Van de la mano porque se sostienen mutuamente. El día que uno no esté, el otro dejará de pasear.

PS: Lo que no he sido, ni soy, ni seré es el mercenario del Este con todo el cuerpo tatuado y en cuyo costado se puede leer Pain built me.

Si esta es la primera entrega del Cuaderno de verano que recibes en tu buzón lo primero que quiero decirte es: gracias por tu atención y por haber llegado hasta aquí.

Este Cuaderno de verano durará hasta el 31 de agosto. Lo recibirás pero me encantaría que te animaras a probar la suscripción de pago. Me apoyarás en este Cuaderno y además podrás participar del Club de Podcasts Encadenados, el Club de lecturas Encadenadas y el chat exclusivo en el que ayer hablamos de pueblos que desaparecen.

El reto es llegar a 700 suscriptores. Ya somos casi 600. Te aseguro que va a ser tu mejor inversión de verano. Y si te apetece ser fundador, además de todo eso, para empezar recibirás una carta (escrita a mano y solo para ti, nada de producirlas en serie) con una tarjeta de verano. Luego hay otra de invierno y todas las cartas que quieras si es que me contestas.