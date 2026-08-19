Durante años, muchos, intenté convencerte para que las tiraras. Cada cierto tiempo, al salir de tu cuarto, las veía ahí colocadas, detrás de la puerta, apiladas unas sobre otras, cogiendo polvo y rayando el suelo, y te decía: «Clara, ¿por qué no tiras todas estas piedras?»

No recuerdo, y lo he estado pensando, cuándo empezaste tu colección. No sé si la primera fue la más grande o una más pequeña que a mí me parece exactamente igual que otras siete que atesorabas. Dejé de decirte que las tiraras y, cuando la mudanza, tenía claro que todas las piedras irían a una de las cajas de la mudanza hasta que decidieras dónde colocarlas.

Hace un año cerraba mi carta por tu vigésimo cumpleaños diciendo: «Estoy deseando escuchar los planes que tienes para tus próximos 365 días. Espero que los veintiuno los celebremos en Orbela. No hay nada mejor en mi vida que verte vivir».

«No hay nada mejor en mi vida que verte vivir» sigue siendo tan cierto como hace trescientos sesenta y cinco días, pero a ello se ha sumado que no hay nada peor en mi vida que verte sufrir.

El otro día me dijiste que éste había sido el peor año de tu vida. No es verdad, y aunque has sufrido muchísimo y ha sido terrible presenciarlo y, de alguna manera, sentirme culpable por ello, ojalá este año con todo lo que has pasado fuera a ser de verdad el peor de tu vida, porque es terrible asistir a tu pena, tu tristeza, tu agobio y no poder hacer nada o casi nada.

Hace un par de meses apunté esta cita porque pensé en ti nada más leerla:

«No he conocido a nadie que fuera capaz de alegrarse como ella de las cosas sencillas de la vida: personas y animales, estrellas y libros, todo le interesaba, y su interés no se basaba en su altivez, en la pretensión de convertirse en experta, sino que se aproximaba a todo lo que la vida le daba con la alegría incondicional de una criatura que ha nacido al mundo para disfrutarlo todo» Sándor Márai: El último encuentro

Tú eres esa criatura. Todo te interesa y eres capaz de alegrarte con todo, desde lo más pequeño a lo más grande. Se te sale la sonrisa de la cara cuando ves cualquier perro por la calle; cuando te gusta cómo te han quedado las uñas; cuando preparo tallarines con verduras y gambas; cuando te queda bien el maquillaje; cuando te ves guapa; cuando hablas con tus amigos del grupo del Prado; cuando Abu te saca alguna cosa antigua, lo que sea, y te gusta y además quieres saber toda su historia; cuando llueve y puedes usar las botas de agua del Aldi; o hace sol y, como este año, consigues ponerte morena y me haces una videollamada para decirme: «Mira, mamá, estoy marrón, no roja ni quemada, marrón». Quieres leer, ir a la ópera, al teatro, al cine, a todas las exposiciones, a ver a todos tus amigos, estudiar Arte, encontrar otro coro, hacer puzles… Todo te interesa y nada te cansa.

El año pasado también te decía que estaba deseando saber qué preparabas y, un año más, me has sorprendido. Te buscaste un trabajo que casi te cuesta la salud. En el peor momento del año, estuviste a punto de dejarlo porque se te juntaron muchas cosas y sentiste que no podías con todo. Te apoyé para dejarlo, para seguir, para pensártelo lo que tú quisieras pero, en el fondo, sabía que lo llevarías hasta el final, que aguantarías, te sobrepondrías y, a pesar de levantarte cada día a las tres y media de la mañana, aguantarías tu contrato completo.

Y lo has hecho. Y, como siempre haces, lo has disfrutado tanto. Desde lo más profundo de tu pena («mamá, no sé estar triste») te sobrepusiste y aprendiste a ser la mejor en tu trabajo, a hacer amigos allí, a aprenderte toda la jerga y disfrutarlo tanto que, ahora que ha terminado, el drama es que lo echas de menos.

«Tengo que aprender a soltar»

Sí. Quizá sea el aprendizaje que necesitas hacer, que este año te ha enseñado. Es maravilloso tener apego por las cosas, los momentos, las personas, las experiencias, quererlas, amarlas, atesorarlas, apreciarlas, pero también hay que saber decirles adiós cuando se terminan, se despiden o salen de nuestra vida.

Cumplir veintiún años es empezar a darte cuenta de que la vida que conocías se va a ir desgajando poco a poco. No toda, no de golpe, ni mucho menos. Es muy posible que llegues al final de tu larguísima vida y retengas muchas cosas, personas, lugares, sentimientos, ideas y sensaciones que te habrán acompañado desde que eras pequeña, pero para apreciar las que se quedan contigo tienes que aprender a decirle adiós a lo que se termina. Lo que no puedes hacer es luchar contra lo que se acaba, empeñarte en retenerlo o vivir en la negación de esa pérdida, porque entonces no apreciarás lo que te queda y lo que te va a llegar ,que es muchísimo, es todo.

En la esquina de la terraza de Orbela, justo debajo de la maceta verde en la que planté las margaritas amarillas, he dejado toda tu colección de piedras, rocas y fragmentos. Están ahí esperando a que decidamos, a que decidas, cuál va a ser su lugar de honor en Orbela. Un sitio en el que espero estén durante muchos, muchos años. Ojalá para toda tu vida, que por algo son rocas.

Feliz veintiún años, Princesa Pequeña. El año pasado deseé que celebráramos tu cumpleaños en Orbela. Lo haremos cuando volvamos de viaje.

Verte vivir sigue siendo lo mejor de mi vida.

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