Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Elisa
12hEditado

Cuando mis hijas eran pequeñas quería que fuesen felices, hoy solo pido que no sufran, me parte el alma verlas sufrir

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Gemma Maclau
10h

No hay nada mejor en la vida que verte vivir y no hay nada peor que verte sufrir. La vida de padres resumida perfectamente. Un abrazo Ana, a ti y a tu hija.

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33 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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