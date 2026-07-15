Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Avatar de Ana G.
Ana G.
7h

Me maravilla que seas constante con tus registros y anotaciones. Yo no soy capaz ni de terminar la agenda anual, hacia marzo ya no sé ni dónde está.

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1 respuesta
Avatar de María Maroto
María Maroto
7h

Yo apunto donde se me ocurre frases que me dice algún cliente o que leo en algún sitio, o, incluso, que escucho a alguien por la calle. Pero no tengo orden, así que de confío en mi flaca memoria. La última que recuerdo haber apuntado porque me hizo mucha gracia es No está la Magdalena para tafetanes. Y en los momentos de estrés uso el Hoy no es día para mojar la pólvora, que vi en el Museo Naval y parece que me resonó en los oídos. Y cuando ya parece que no hay luz al final del tunel oigo a mi monitor de kayak gritando ¡Rema fuerte! y vaya sí remé y volví a la isla y no me fuí a África arrastrada por la corriente. Lo que ayuda una buena frase en un mal momento...

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Por supuesto, sigue adelante.

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