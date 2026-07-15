Giverny. 1977. Stephen Shore

Es una libreta pequeña, que se abre como si fuera la que utilizaría un tendero antiguo de ultramarinos, de los que llevaban el bolígrafo detrás de la oreja. La cubierta está decorada con parejas y tríos de cuadrados de esquinas redondeadas de color verde, lila, azul, amarillo y granate. Por lo visto la compré en Giverny, en el Musée des Impressionnismes. Eso fue en agosto de 2017, en el viaje que hice con Juan a Normandía. Dedicamos la mayoría de las vacaciones a la II Guerra Mundial, pero visitamos Giverny (yo llevaba unos pantalones verdes y, sentados en un café durante la comida, le hablé por primera vez de A) y el tapiz de Bayeux. Guardo buenísimos recuerdos de aquel viaje.

La estrené el 1 de enero de 2022. Había decidido apuntar cada día del año una frase que me hubiera llamado la atención. Algo que hubiera leído, escuchado o que me hubieran dicho. No tenía que ser algo memorable ni cargado de sentido. Simplemente algo que se hubiera quedado sonando en mi cabeza un poquito más de tiempo de lo habitual, como un eco.

«A mí no me regatea nadie» (Clara) es la frase que abre la libreta. En aquel momento ella estaba viviendo en un pueblo al lado de Seattle y supongo que me dijo esta frase en una de nuestras memorables videollamadas en las que ella tan pronto aparecía disfrazada de Bruno Mars como me tenía 45 minutos conectada explicándole cómo hacer tortilla de patatas. ¿Quién quería regatearla? Ni idea, pero es una frase muy suya.

El Día de Reyes apunté «No encontramos ni bragas ni percheros de Barbie». Un mensaje desesperado que Juan Tallón me había enviado mientras andaba a la búsqueda de regalos para su hija. Estoy casi segura de que no pude ayudarle con ese problema.

Me ha hecho ilusión ver que fue el 10 de enero de ese año cuando anoté por primera vez la frase que desde entonces apunto en la primera página de todos mis cuadernos:

«Live your life. Live your life. Live your life» (Maurice Sendak.)

También hay frases que no son inspiración de nada. Las apunté, supongo que porque me hicieron gracia, sin saber que años después me llevarían a recordar esos primeros momentos de ilusión en un nuevo trabajo.

«Con ese jersey rojo, la camisa blanca y los cascos pareces de Línea Directa», me dijo E, una compañera.

«Ay qué bien haces la reconfortación», me dijo L. Y es verdad, en las penas, en los agobios soy buenísima consolando.

De todo lo anotado lo que más ilusión me hace, supongo que porque es personal, único y nadie más lo tiene apuntado en sus cuadernos, son las palabras de mis hijas:

«Mamá, yo no quiero estudiar. Quiero ser una mantenida. ¿Puedo? ¿No te puedes sacar de la manga una herencia o algo?», me dijo María un día durante la cena. Era su primer año de carrera y se le estaba haciendo un poco cuesta arriba la ingeniería. Ahora ya no le cuesta, está terminando, pero cuando le mandé una foto de la frase me contestó: «Sigo pensando lo mismo. ¿Dónde está mi herencia?»

El 15 de mayo está la última anotación. No sé porqué abandoné ese proyecto.

El día anterior apunté una frase de Lawrence Kasdan:

«Being a writer is like having homework every night for the rest of your life»

Llevo quince días escribiendo cada día. No lo siento como deberes. Lo siento más bien como completar una de esas páginas de los cuadernos de vacaciones que te mandaban hacer durante el verano. Pero esto es mucho más divertido y me da muchas más satisfacciones.

Como mis libretas. Cuando acabe el Cuaderno retomaré esa costumbre de anotar cada día una frase. Nunca sabes cuándo vas a necesitar inspiración.

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