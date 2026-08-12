Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Avatar de María Maroto
María Maroto
38m

Cuando el tendero te regala cosas... Es que le has hecho una buena compra. Me acabas de recordar coger mi Comté para el eclipse. Dejad el vino: un Idiazabal con una cerveza amarga es una experiencia mística (vivo con un sumiller de cerveza, mi vientre plano desapareció hace años). Los queseros y los libreros, primos hermanos.

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Eva Herrero Ruiz
2h

Muchas gracias por tan divertido comienzo del día. Casi huelo el queso. Y la hostia!

Que lo disfrutéis mucho hoy.

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4 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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