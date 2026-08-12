Cuarenta y tres eurazos. Otra vez.

Cada año llegamos al mercadillo con el firme propósito de no caer en lo que nosotros llamamos «la hostia de los del queso». Por supuesto, ese nombre surgió de la primera vez que, con candor e ingenuidad infantil, nos acercamos al puesto en el que un amable muchacho ofrecía probar sus viandas. Yo nunca digo que no a un queso. Puedo decir que no a un vino, a un plan, a un hombre, a un trabajo; pero a un queso, jamás.

Aquel queso era un néctar de los dioses, era un manjar, una delicia a la que, por supuesto, sucumbimos con alegría, alborozo y desconocimiento.

—Ponnos una cuña. Sí, así.

¿Hay acaso una medida más aleatoria, menos concreta que la cuña? No la hay. No recuerdo cuánto nos costó aquello, pero sé que, aunque nos escoció su coste pecuniario, cuando la degustamos esa misma noche con vino y pan sentados a la fresca, pensamos: «Para esto trabajamos y la verdad es que el queso lo vale». «Sí, sí... pero se pasan con el precio».

Cada año, en ese mismo mercadillo u otro de los pueblos aledaños en el que los alegres muchachos del queso delicioso se apuestan para cazar incautos con el canto de «¿queréis probar este queso?», intentamos actuar como Ulises con las sirenas. Blindar nuestros oídos a sus cantos melodiosos y al maravilloso olor de sus géneros para no quedar atrapados en sus redes, con el consiguiente destrozo a nuestro presupuesto. No lo conseguimos nunca.

Un año, después de adquirir nuestro lote, nos acercamos a un puesto de panes tradicionales.

—Queremos un pan bueno, para acompañar el queso que acabamos de comprar.

—Buah, menudas hostias da el de los quesos —nos dijo el afable panadero.

Le reímos el chascarrillo. Esa noche blasfemamos contra él y le deseamos los peores tormentos porque su pan, que no nos había regalado precisamente, estaba malísimo y ni siquiera al día siguiente sirvió para tostadas. «Menudas hostias da el del queso», dijo el muy sinvergüenza.

Hoy era día de mercadillo. No nos acordábamos, pero nos lo hemos encontrado. Con el temple firme y la voluntad clara nos hemos enfrentado a la ristra de puestos. No íbamos a comprar fruta porque nos vamos mañana; los puestos de ropa están pensados para las señoras del pueblo y no hay nada que nos atraiga; no tenemos hijos en edad de querer un coche de plástico, un martillo de goma, un barco para la bañera o una espada de madera, y los puestos de bisutería nunca me han atraído. He estado a punto de picar en un puesto de porcelana, pero he sido fuerte y he recordado que me esperan los mercadillos de Francia.

Por supuesto, los chavales-sirenos-queseros estaban ahí con dos puestos, uno frente al otro, pero hemos sido fuertes. Esta vez sí: concentrados en que Hanson no se comiera cualquier resto del suelo y buscando la sombra, hemos sorteado sus cantos.

«Ja. Esta vez no nos pillan».

Ya salíamos. Estábamos a punto de salir del mercadillo felices, ufanos, confiados, con la guardia ya baja, relajados. Casi lo conseguimos.

—Chicos, ¿queggggéis prrrrobag este queso?

Mierda. Nos habíamos olvidado del tendero francés. El perfecto tendero francés. El que te dibuja la IA si se lo pides, el que sale en una película de Hollywood vendiendo pan, salchichón, queso o alcachofas a la protagonista de la comedia romántica ambientada en ese perfecto pueblecito de la campiña. Ese tendero francés que se acaba convirtiendo en su mejor amigo, su confesor, que le guiña el ojo y la rescata una tarde de lluvia en la que ella ha salido de casa sin chubasquero.

Ese tendero francés. Con la voz que tendría ese tendero francés, la voz de Cyrano de Bergerac interpretado por Gérard Depardieu (cuando aún no sabíamos que es un asqueroso).

—Chicos, ¿queggggéis prrrrobag este queso?

43 euros de queso. A cambio, no ha dejado de llamarnos «chicos» y nos ha regalado una chistorra.

Eso sí, el queso está de llorar. Lo reservamos para mañana, para el eclipse.



PS: No descarto que ese tendero francés al final sea de Socuéllamos.

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