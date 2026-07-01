Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Cronicas Barbaras
1d

Yo en el COVID hice un diario con mi hija y marido, era un folio D3 , como si fuera la portada de un periódico, todos los días durante 5 meses y solo se podían incluir buenas noticias, en pleno COVID y sin salir de casa, un reto no repetirse cada día… es de los proyectos más bonitos que he hecho, tenemos la vida de esos meses concentrada en cada folio, hay titulares, foto del día, hasta crucigrama…Aquí no me deja pegar uno pero aunque solo sea para recordar la vida con detalle, son proyectos importantes. Ánimo!

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Montse
1d

Me parece genial que seas la primera lectura de mis mañanas de verano. Gracias Ana

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Por supuesto, sigue adelante.

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