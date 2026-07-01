En los años 70 el periodista Bob Tamarkin trabajaba en el Daily News de Chicago. Escribía una columna titulada Done in a Day («Hecho en el día»). El lema del periódico y de los artículos de Tamarkin era que «cada número tenía que escribirse en un día y tenía que reflejar el día que acababa de terminar. Y al día siguiente había que volver a hacerlo todo de nuevo».

Hace meses, cuando tuve claro que pasaría el verano sin trabajar, pensé en escribir un Cuaderno de verano durante sesenta días seguidos. Al principio lo deseché como una idea loca, un reto bonito en la teoría pero quizás agotador en la práctica o demasiado difícil para mí. Lo aparqué pensando que ya llegaría el momento de tomar la decisión y que si, al final decidía no acometerlo, no pasaría nada. Nadie se enteraría, nadie lo echaría de menos.

Sin embargo, la idea del Cuaderno de verano fue tomando forma de manera autónoma. Me imaginé sentada en mi estudio, cada mañana, escribiendo un pequeño texto. Me dije a mí misma: nada de peroratas interminables, no quieres agotarte ni que los lectores acaben pensando que eres una pelma. Mejor corto y jugoso, como las cerezas, como una buena sandía en una tarde de verano. Algo a lo que saques jugo, se beba de un tirón y deje pensando «ojalá hubiera más».

En este madurar de la idea recordé a los Diarios de Iñaki Uriarte que leí en 2018. Con Uriarte tengo en común su amor por Benidorm y San Sebastián y poco más. Él es rico, no ha trabajado nunca y adora los gatos, pero me gustan sus diarios porque son pequeñas anotaciones basadas en los hechos del día. No hay trascendencia ni pretensión de quedar. Ahora que tengo todos mis cuadernos organizados volví a mis notas de aquella lectura y me encuentro con esta cita que copié entonces:

«Huyo de desarrollar las ideas. Como si tuviera miedo, impaciencia, pereza, incapacidad para la lentitud. Sólo es falta de talento. No sé quién ha dicho que escribir es hablar sin ser interrumpido. Pero yo me interrumpo de continuo a mí mismo. Tampoco soy lo suficientemente charlatán, ni me gusta mucho escucharme. Hablo a trompicones. Escribo de la misma manera. Y como dijo Machado: “Nunca estoy más cerca de pensar una cosa que cuando he escrito lo contrario”».

A mí me pasa como a Uriarte. En realidad, me gustaría escribir un libro pero me da miedo, impaciencia, pereza. No será este verano. Este es mi primer verano en Orbela, mi primer verano en el paro, mi primer verano con Hanson, mi primer verano escribiendo cada día hasta que este tiempo dulce se termine. Quizá me sirva de entrenamiento para dejar atrás el miedo, la pereza, la impaciencia y la incapacidad para detenerme a pensar con lentitud.

No sé qué va a salir. No tengo ni idea de lo que se me ocurrirá cada día. Amigos a los que se lo he comentado me han dicho «estás loca», «menuda paliza», «pero cómo se te va a ocurrir algo para tantos días». No siento temor a la página en blanco ni al ridículo ni a la falta de inspiración. Al contrario, estaba deseando que llegara este día, sentarme y empezar.

No sé cómo va a salir pero sé que lo voy a disfrutar. Cada entrega quedará para siempre como un reflejo de este verano tan especial, un reflejo de cada uno de estos sesenta días. Todos distintos.

Compartir

Estos 60 días van a ser todo un viaje. Me encantaría que me acompañaras y, si te apetece, que me apoyaras en el camino.

Puedes suscribirte gratis para recibir estas lecturas mañaneras, pero si decides sumarte a la suscripción de pago, estarás apoyando un proyecto independiente que acaba de entrar en el TOP 34 de newsletters de pago en España. Y me estarás dando alas para seguir escribiendo.

Por 6 euros al mes (o 60€ al año), además de mi agradecimiento eterno, tendrás el pase completo: acceso al chat permanente con la comunidad, lecturas exclusivas, y un asiento en el Club de Podcasts Encadenados y nuestro Club de Lecturas.