Mis hijas, en algún momento del verano de 2013.

«Ese momento posee un carácter peculiar. Es breve y temporal, ciertamente, igual que todos los momentos; es transitorio, igual que todos los momentos; y es pasado, igual que todos los momentos en el momento siguiente. Y sin embargo, es decisivo y contiene lo eterno. Ese momento debería tener un nombre distintivo, llamémoslo “plenitud del tiempo”» (NW London de Zadie Smith)

Mientras escribo en mi estudio escucho la televisión en el salón. Es la primera vez que pasa desde que vivo en Orbela. Clara está viendo por tercera vez Sex in the City. Es el episodio que empieza con Carrie ayudando a Adrian en una feria de diseñadores y diciendo que es «la putita de su puesto». No es que yo lo haya identificado desde aquí, es que lo he visto empezar antes de sentarme a escribir en mi mesa.

Ese sonido intrascendente y que en otros momentos de mi vida quizá me hubiera hecho gritar «bajad el volumen» o «quitad la tele y haced algo» ahora me resulta reconfortante, cálido. Acogedor es la palabra. Significa que Clara está aquí. Cuando empecé a escribir Cosas que (me) pasan mis hijas tenían dos y cuatro años. Casi todo lo que me pasaba tenía que ver con ellas, con mi desempeño como madre. Escribí cientos de anécdotas por las risas y ahora todas esas palabras escritas nos sirven, a ellas y a mí, de memorias no oficiales de aquella época. Una época, unos años, en los que vivíamos juntas, convivíamos. Como siempre he sido bastante despegada, en los momentos en que no podía más de vida maternal me preguntaba, un poco a la manera de Escarlata, cuándo aquellas dos niñitas, a ratos adorables y a ratos insoportables, serían mayores. Mayores para vestirse solas, para jugar solas, para ir al colegio por su cuenta, para entretenerse. No llegaba tan lejos como para imaginarlas viajando solas, conduciendo, cocinando, siendo mujeres. Aquello era un futuro tan lejano que no existía (como todos los futuros, por otra parte, que solo existen en nuestra imaginación).

Ahora, muchos años después, cuando ellas ya son mujeres independientes capaces de valerse por sí mismas, no las echo de menos en su tiempo de ausencia sino en su tiempo de presencia. Y no es exactamente «echar de menos», no es eso. Hasta hace unos meses vivía con ellas un presente continuista, una realidad cotidiana que era un reflejo de todos los años transcurridos en mutua compañía. Ahora, esa continuidad se ha roto. Habitamos un presente nuevo que no soy capaz de visualizar en el futuro. Cuando eran pequeñas todos los días eran iguales o muy parecidos, teníamos una rutina construída y asentada, reconocíamos los sonidos a nuestro alrededor, nuestros ruidos en nuestra casa, los de nuestros pasos, la manera en que cada una abría o cerraba una puerta. Sin hablarlo, cada una tenía su lugar en la mesa, en el sofá, un sitio para dejar su mochila o soltar las llaves. Cada pequeño detalle se había repetido miles de veces hasta convertirse en algo que parecía que fuera a estar ahí para siempre. Hubo, por supuesto, un tiempo previo a esa cotidianidad compartida, un tiempo en el que ellas no estaban. Un tiempo que se rompió con la llegada de las dos y que recuerdo haber sentido como lo siento ahora. Lo que conocía había desaparecido y lo que venía tenía que construirlo de cero.

Ahora me siento así. El futuro compartido está por construir. O quizá no volvamos a componer nunca algo así porque esas interminables repeticiones de detalles y gestos ya no van a ocurrir. Ellas tienen sus vidas. Les toca vivirlo todo, probarlo todo. Dormir dos días aquí y tres allí. Venir por la mañana, irse por la tarde, desaparecer dos semanas, volver cinco días. Es ahora cuando se han soltado de esas rutinas de infancia que las anclaban y solo quieren elevarse en un globo para ver el mundo.

Yo las espero en Orbela. Anhelado saber qué silla elegirán para sentarse a desayunar, cómo sonarán sus pasos en la escalera. Quiero saber si sabré distinguir el sonido de la puerta de sus dormitorios cuando la abran por la mañana, cómo nos vamos a sentar en el sofá, dónde van a dejar sus llaves, si colgarán sus abrigos en el armario o los dejarán en la silla del comedor. Ansío saber si cuando yo esté escribiendo aquí, en mi estudio, en mi mesa debajo de la ventana, vendrán a sentarse en el banco del ventanal para contarme su día, para dormir o para pedirme que les prepare el desayuno.

Termino de escribir. Ya no escucho la tele. Seguro que Clara se ha dormido acurrucada en la parte del sofá que ha decidido que será su sitio. Hanson está tumbado a su lado.

Pasa el tren.

Poco a poco.

Detalle a detalle.

Ojalá más tardes así.

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