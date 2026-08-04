Cosas que (me)pasan

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PaulaCé
8h

Tengo Koljós en mis pendientes.

Me gusta muchísimo Carrère. Lo descubri con "De vidas ajenas" que me fascinó y me dejó destrozada a la vez. Aún no lo he leído todo y eso me encanta.

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Lorena
9h

Justo acabo de terminar Koljos.Qué bueno es tener escritores que nunca o casi nunca defraudan! Es un libro muy Carrere.

En mi caso, lo primero que leí de él fue Una novela rusa, que también recomendaría leer antes de este, ya que aquí hay muchídimas referencias a ese libro.

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Por supuesto, sigue adelante.

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