Los planes de leer mucho este verano van regular y no lo entiendo. Suponía que, sin tener la obligación de trabajar ni de madrugar, sacaría horas y horas de lectura. Con ese plan en la cabeza compré varios libros que tengo cuidadosamente apilados debajo de una de las ventanas de mi estudio. Me gusta mirarlos, saber que están ahí, que no me quedaré sin lectura. Había fantaseado con ir viendo la pila bajar y, cuando la mesa que tienen debajo asomara, correr a colocar otros nuevos (o sacados de la biblioteca) ahí… pero la pila permanece casi intacta, no baja. Si acaso, sube. No sé dónde están todas esas horas de lectura que había imaginado. Bueno, sí lo sé: se han llenado de rastrillos, fregona, perchas y, sobre todo, mucha escritura. Me estoy convenciendo a mí misma de que leer menos de lo que yo había pensado no es un fracaso, es un cambio de planes.

Al lío.

Comencé el mes con el libro que estaba más arriba en la pila, Koljós, de Emmanuel Carrère. Lo primero que tengo que decir es que es otro libro sobre el duelo. Iba a apostillar que están de moda, pero no estoy segura de que sea una moda, creo que es un género en sí mismo que, en mi opinión, cogió carrerilla a partir de la publicación en 2005 de El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Dicho esto, cuando digo «otro» no lo hago de manera despectiva o queriendo indicar que es más de lo mismo. Carrère se enfrenta al doble luto de la pérdida de sus padres desde un punto de vista diferente. En vez de regodearse en los recuerdos o chapotear en la charca del reproche y los «y si», se dedica a hurgar en sus secretos: los de sus padres y un amplio círculo de familiares. Es un viaje a sus orígenes intentando entender cada pequeño incidente que tuvo que ocurrir para que él esté vivo y escriba este libro.

«Mi tío Nicolás lo resumió un día que le dijo a mi madre (a ella no le hizo ninguna gracia) que ambos eran hijos de Lenin. Y es verdad: sin la Revolución de Octubre sus padres no se habrían conocido. Ellos no habrían existido, y tampoco yo».

¿No es esto lo que nos gustaría saber a todos? ¿Qué ocurrió antes para entender por qué estamos vivos?

En 2023, tras la muerte de su padre unos meses después del fallecimiento de su madre, Carrère y sus hermanas se dedican a organizar todo lo dejado por sus progenitores. Entre los papeles de su padre hay un completísimo archivo familiar con documentos, textos, cartas, fotografías y un primer esbozo de los linajes familiares y sus peripecias. El padre de Carrère se dedicó con más entusiasmo a estudiar a la familia de su mujer de origen georgiano y de la nobleza. Lo que comienza como una cronología o repaso genealógico exhaustivo que lleva al lector siglos atrás se convierte pronto en el relato de una historia de amor, en la crónica de una ambiciosa carrera profesional (la de su madre), en un tapiz familiar con todas las tensiones subyacentes, en un retrato del desamor y, en el último tercio, en un fresco de la sociopolítica de nuestro tiempo con la guerra de Ucrania y el poder de Putin de fondo.

Durante la lectura me acordé muchísimo de Fugitiva y reina, de Violaine Huisman (uno de los libros sobre madres que más me ha gustado nunca y que no me canso de recomendar), porque aquí también el retrato que Carrère hace de sus padres, pero en concreto de su madre, es crudo, lleno de amor pero sin edulcorar y sin convertir a su madre en un ser de luz. Carrère deja claros los defectos de su madre: su egoísmo, su ambición, su esnobismo, lo mal que trató al padre, los desprecios. No los maquilla, ni los justifica, ni los disculpa. Ella era así. Su madre. La crueldad con el padre, la infelicidad del matrimonio (que toda la vida se trató de usted) me resultó casi dolorosa físicamente.

«Aun así, me pongo a ello [a escribir este libro] con la esperanza de que me sorprenda, de que al perforar la corteza de rencor y malentendidos acumulados desde hace más de 50 años, llegue a la que debe ser la fuente de este libro: el amor sin límites que nos unió en mi infancia. Pero decir eso es pretender saber una vez más lo que espero, cuando lo que espero es lo inesperado, lo que espero es lo imprevisto. Ya se verá».

Koljós está construído en capítulos divididos en breves epígrafes. Es como una colcha de patchwork. Cada uno de esos epígrafes, cada cuadrado de la colcha, tiene un color y una textura particular, vienen de lugares diferentes y cada uno posee una razón de ser. Cada uno de ellos podría existir como una entidad independiente, pero es unido al resto de los fragmentos, de los epígrafes, cuando adquiere pleno sentido por oposición y también por coordinación con el resto de piezas.

Como siempre Carrère escribe maravillosamente bien y se mete en la narración. Él siempre está en sus libros aunque esto, la verdad ,es algo muy francés, estoy pensando ahora mismo en Dubois, Ernaux o Nothomb, por ejemplo. La última parte también tiene ecos de Gospodinov en El jardinero y la muerte, pero es que al igual que todas las historias de amor se parecen, casi todas los duelos filiales también se asemejan.

Por cierto, el título, Koljós, hace referencia a las noches en que cuando su padre estaba de viaje de trabajo, Carrère y sus hermanas dormían con su madre en la misma cama. ¿Hay algo que remita a más felicidad y más seguridad que las noches pasadas en las camas de nuestros padres?

Hay que leer Koljós, pero si no has leído nada de Carrère quizás sea mejor empezar por El adversario o Limónov.

Huellas.Tras los pasos de los románticos, de Richard Holmes, llevaba años en mi lista de pendientes, concretamente desde que en 2014 leí su maravilloso La edad de los prodigios. Terror y belleza en la ciencia del Romanticismo. Disfruté tantísimo aquella lectura, aquel viaje al ambiente, la cultura y la ciencia del siglo XIX, que hasta escribí un artículo sobre él. Por eso tenía ganas de volver a Holmes y por eso, aprovechando el saldo en Wallapop me hice con Huellas.

No me voy a andar con rodeos: a partir de la mitad me hizo bola. El volumen lo componen cuatro ensayos dedicados a cuatro personajes diferentes del romanticismo y escritos en distintos momentos de la vida de Holmes.

El libro se inicia en 1966 con el viaje que el autor inglés hace por el Macizo Central de Francia siguiendo los pasos de Robert Louis Stevenson, que realizó esa misma ruta noventa años antes. Holmes tiene 18 años, ánimo, ganas y ambición. En una palabra: está tierno. Acomete la caminata queriendo emular cada paso de Stevenson, empeñado en ver, sentir y soñar lo mismo que él. Lo consigue a ratos, pero mientras indaga en las razones del autor de La isla del tesoro para emprender aquella caminata de trece días, lleva al espectador de la mano, haciéndole compartir la ruta, escuchar el viento, sentir el frío, el sol y mirar el paisaje. Además se centra en explicar cómo durante aquel viaje Stevenson estuvo centrado en reflexionar sobre el amor a la que sería su futura esposa: Fanny Van de Grift. Una mujer increíble de la que yo no conocía absolutamente nada.

Debo decir que este primer ensayo es fantástico y justifica la lectura del resto del libro. Esta reflexión de Stevenson sobre el paso del tiempo es para enmarcar (no descarto hacerlo):

«Avanzamos por los años de forma parecida a un ejército invasor por una tierra yerma: la edad que hemos alcanzado, tal como dice el refrán, solo la tenemos por un puesto de avanzada, y todavía mantenemos abiertas las comunicaciones con el extremo posterior y el principio de la marcha. He ahí nuestra verdadera base; no solo es el comienzo, sino también la fuente perenne de nuestras facultades y el abuelo William puede retirarse de vez en cuando al bosque verde y encantado de su juventud».

El segundo ensayo enlaza el mayo del 68 francés con la Revolución Francesa a partir de la figura de Mary Wordsworth. Holmes, aquí, además de contar la historia de esta autora pionera del feminismo y la independencia femenina reflexiona sobre el papel del biógrafo, sus atribuciones y limitaciones. Me ha gustado mucho cómo explica esto sobre las briografías: «Contar la textura cotidiana de una vida concreta —llena de los sucesos prosaicos, banales, aburridos y rutinarios de una relación amorosa; en una palabra, la recreación de la intimidad— es prácticamente lo más difícil de una biografía y cuando se consigue, lo más cautivador».

Los otros dos ensayos, dedicados respectivamente a Shelley y su estancia en Italia y Gérard de Nerval y París, como he dicho antes, me hicieron bola. Ni me interesaron ni me engancharon. El propio Holmes cuenta que en 1972, cuando volvió de París a Londres y escribió su biografía de Nerval nadie quiso publicársela. Menos mal. Debo decir que todos estos textos son anteriores al maravilloso La edad de los prodigios, que sigo recomendando encarecidamente.

Encadenado con esta reflexión de Stevenson sobre el amor:

«La mujer a la que uno ha aprendido a amar en conjunto, interna y externamente, con una compresión total, ya no es otra persona en el sentido problemático del término. Lo que de duro en otra compañía ha desaparecido; no hay necesidad de hablar; una mirada o una palabra representan un mundo de sentimiento; y si los dos relojes van perfectamente acompañados, latido a latido, pensamiento a pensamiento, no hay ninguna necesidad de ajustar las manecillas ni de convertir la vida en un compromiso eterno e insignificante»

Llegó a mis manos El viaje, de Paco Roca. Si Stevenson estaba en el pico de creer en el amor romántico y en la relación de pareja, Roca está en lo más hondo del desamor y el desencanto con respecto al matrimonio, la pareja, la vida compartida.

Antes de nada quiero advertir de que si tú, lector o lectora, estás en proceso de divorcio, recientemente separada o en esa etapa en la que ya sabes que tienes que divorciarte pero todavía no te has atrevido a decirlo en voz alta, este libro no es para ti. Te va a doler demasiado o te va a hacer dudar de tus motivos, sean los que sean.

Roca, en este tebeo, a través de un alter ego también escritor que se encuentra varado en un hotel remoto de la Patagonia, hace una autopsia de las relaciones de pareja. El protagonista, Fran Gisbert, se ha separado hace cinco meses y está todavía aprendiendo a vivir en ese nuevo espacio y tiempo en el que todo está lleno de huecos y nuevas rutinas. No está a gusto con su vida, con esos huecos, con esas rutinas ni con lo que el pasado le trae de recuerdo. Está incómodo y no sabe cómo gestionarlo. A partir del encuentro con una mujer argentina conversan sobre las relaciones de pareja, cómo surgen, se construyen y se deshacen y sobre los restos que de ellas quedan. Se habla de amor, claro, pero también de arrepentimiento, del deseo de viajar en el tiempo para actuar de una manera distinta a la que actuamos, de reproches, de tristeza y de la época en la que uno vive en el «¿Y si…»?. «¿Y si hubiera dicho esto?» «¿Y si hubiera hecho aquello?» «¿Y si hubiera tenido más paciencia?» «¿Y si hubiera querido mejor?» «¿Y si hubiera aguantado más?». Es también una reflexión, acertadísima, sobre lo poco o nada que sabemos de las relaciones de los demás. En todas las parejas hay, además de amor, otros muchos factores e infinitas combinaciones de todos ellos que desde fuera no podemos siquiera imaginar.

El tebeo es fabuloso pero resulta frío. Toda la emotividad y el afecto que aparecen en otras obras de Roca como La casa, Arrugas o Los surcos del azar o incluso El invierno del dibujante han desaparecido. No hay calidez ni afecto. Supongo que le duele demasiado y por eso El viaje se siente como una autopsia. Con esa misma luz fría y desangelada. Como un divorcio.

Gracias por llegar hasta aquí. Espero que agosto esté lleno de lecturas y de siestas con el libro apoyado sobre el pecho mientras dormito.

Compartir

Si estás leyendo este Cuaderno de verano y te gusta, me encantaría que te animaras a suscribirte. Sería como decirme: “Ey, Ana, me gusta lo que haces. Te lo agradezco”. Te va a costar menos que las tumbonas de la playa.

Acabamos de superar la cifra de 600 suscriptores de pago. Todavía estás a tiempo de decir “fui de los 700 primeros”. Y podrás participar en las próximas sesiones del Club de Podcasts Encadenados y el Club de Lecturas Encadenadas. Te espero en el chat con un grupo de gente estupenda comentando cada día los temas más peregrinos que se nos ocurren. Ayer fueron las islas Shetland, el catálogo de Filmin y conversaciones sobre tejer.