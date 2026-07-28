Tengo muchísimo sueño. Escribo a las cinco y media de la tarde tumbada en mi cama, con media docena de cojines y almohadas detrás, intentando mantener los ojos abiertos y no dormirme. Podría, porque nadie me lo impide, dejar el portátil a un lado, quitar unos cuantos cojines, acurrucarme y dormir, pero sé lo que ocurriría si lo intentara: todo esta modorra gozosa que me invita a dormirme, a dejarme llevar a las profundidades del sueño, a ese lugar precioso en el que uno se sumerge en una buena siesta, se esfumaría tan pronto como cerrara los ojos, saldría corriendo y desde la otra punta de ese lugar gozoso me diría: «Jajajaja, ¡te la he vuelto a pegar!»

Tengo muchísimo sueño porque no duermo. O duermo fatal. Más que fatal, duermo a ratos. Me acuesto, leo, apago la luz y me duermo, pero me despierto de pronto y compruebo que solo han pasado dos horas. Me levanto y voy al baño, no enciendo la luz ni hago ningún ruido para no despertar ¿a quién? Duermo sola. Pues para no despertar al sueño. Quiero hacerme a la idea de que el sueño sigue ahí, en mi cama, esperándome... Que si no enciendo la luz, si él no sabe qué hora es, ni casi donde está, en cuanto me vuelva a acostar me abrazará y volveré a deslizarme a ese lugar en el que se supone vas a tomar fuerzas para el día siguiente. No funciona casi nunca. Al volver a la cama, como en las canciones de desamor, entre las sábanas no hay nadie ni nada... y volver a dormirme me lleva un rato.

Tengo muchísimo sueño porque encadenar intervalos de dos horas de sueño profundo con ratos de duermevela o de completo despertar no es dormir, es hacer un simulacro, un teatrillo.

Tengo muchísimo sueño por la menopausia, porque nunca he sido una gran dormilona o porque, desde la depresión, el sueño nunca ha vuelto a ser el mismo.

Tengo muchísimo sueño y envidio a mis hijas y a mi perro por el superpoder que comparten: son capaces de dormir en cualquier sitio, a cualquier hora. Duermen como respiran, sin esfuerzo, sin darse cuenta. Se tumban y se dejan ir; el sueño, ese ente que en mi cabeza es como los elfos, las hadas o los gnomos, les acoge en sus brazos y les lleva a ese mundo mágico de disfrute del que emergen después de dormidas, y que pueden ir desde las tres horas hasta las quince, siendo seres de luz. No es que Hanson y mis hijas sean mejores personas que yo: es que duermen.

Tengo muchísimo sueño y me pregunto si debería cambiar mis hábitos. A lo mejor, ahora mismo, que estoy aquí batallando con mis ojos y mi cuerpo para no caer rendida, debería dejarme ir, soltarme de la consciencia y en vez de ir a buscar el sueño, esperar a que llegue. A lo mejor así dormiría ¡qué se yo! tres, cuatro horas... completamente a destiempo y desacompasada con el ritmo de los días.

Tengo muchísimo sueño y quizás debería desordenar mis días.

Tengo muchísimo sueño y a lo mejor debería probar a dormir como se hacía antes de la Revolución Industrial. Dormir a las nueve de la noche, cuando se vaya la luz, despertarme a la una o las dos de la madrugada y ahí dedicarme a leer, escribir, pasar la aspiradora y ver si Hanson se inmuta o solo se da la vuelta y sigue roncando, salir a pasear para luego, a las cuatro o así, volver a dormir hasta las once de la mañana.

Tengo muchísimo sueño y ya no quiero tomar más melatonina. No quiero más pastillas de la menopausia a 25 € la caja que por fuera prometen salvarte de las siete plagas del bajón hormonal y por dentro solo traen pastillas de juguete, que hacen el mismo efecto que si me hubiera tomado las medicinas que venían con la Nancy doctora.

Tengo muchísimo sueño y cuando me despierto por la noche miro por el ventanal de mi cuarto y pienso: ¿Por qué no aprovecho todo este desvelo para salir ahí fuera, pasear y ver el mundo cuando no hay nadie? ¿Cómo sería yo si durmiera? ¿Qué tipo de persona podría llegar a ser si consiguiera encadenar 8 horas seguidas paseando por el mundo perfecto del sueño profundo?

Tengo muchísimo sueño, una cama fantástica, las almohadas más geniales, sábanas buenas como de hotel y, a esta hora, por la ventana se cuela la luz de tarde, filtrada por las ramas del pruno del jardín y la cortina, bailando dorada sobre las puertas del armario. Es una luz de esas que en las películas sugiere una siesta sensual, sexual, satisfactoria y reparadora.

Tengo muchísimo sueño. Sueño con una siesta satisfactoria y reparadora. No tengo fuerzas para lo anterior.

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