Llueve a mares; por la calle corre un río. Desde el promontorio del cementerio y el castillo hasta la calle principal, el agua desborda los desagües de los canalones y las rejillas que, en teoría, llevan el agua hasta el mar. Ahora mismo parece que la tormenta amaina, pero durante veinte minutos el cielo se ha desplomado sobre nuestras cabezas.

Cuando, a mediodía, les he dicho a mis hijas que según la aplicación de mi móvil iba a llover «moderado intenso», han estallado en carcajadas porque les ha parecido hilarante y altamente improbable.

—Perrito de aguas, ¿cómo lo sabes?

Ese apelativo tan cariñoso se debe a que en este viaje mi pelo se ha vuelto inmanejable y, por alguna razón, a ellas les molesta mucho más que a mí, que ando todo el día con el pelo por la cara.

Hoy hemos estado en Béziers. Esta ciudad se fundó en la época neolítica cuando unas tribus se establecieron en las orillas del Orb. Más tarde llegaron los griegos, por lo que la ciudad tiene 2700 años de historia. Está colocada en un enclave espectacular, sobre una colina de sesenta metros de altura dominando toda la llanura. Los lunes está muerta: el comercio local cierra y pasear por sus calles es como hacer turismo en los primeros años de este siglo, como si de verdad estuvieras viviendo una ciudad y no un parque temático.

Al salir del aparcamiento nos hemos topado con la iglesia de la Madeleine y, al investigar sobre ella, nos hemos enterado de que fue ahí donde, en el siglo XIII, en 1209, la Cruzada Albigense masacró a toda la población de la ciudad. Durante meses las fuerzas papales asediaron la plaza y, cuando por fin la tomaron, cuenta la leyenda que Arnaud Amaury —que era un capo de la Iglesia católica— ordenó matar a todos los habitantes. Cuando sus hombres le preguntaron cómo iban a saber quién era cátaro y quién no, él contestó: «Matadlos a todos, Dios sabrá distinguir a los suyos». Una frase que no cuesta nada creer que dijera un capo de la Iglesia católica o Donald Trump. Hemos hecho, claro, un poco de investigación para saber por qué ese odio a los cátaros, para entender cómo eran como secta. Sin ponerme académica, los cátaros creían que existía el Bien, que era Dios, y el Mal, que era el Diablo. Vamos: o todo blanco o todo negro. Creían también que las almas al morir pasaban a un nuevo cuerpo, solo tenían un sacramento y estaban en contra de la riqueza y el despilfarro de la Iglesia.

—Vamos, que eran real cristianos —ha dicho Clara.

En Béziers hay también varios puentes y una señora encantadora en la oficina de turismo que nos ha aconsejado que por la mañana diéramos el paseo hasta las nueve esclusas de Fonseranes. Nos hemos acordado muchísimo de su encanto caminando a plena solana hasta las famosas esclusas: casi morimos. Menos mal que el paseo merece la pena. Esta obra de ingeniería civil se construyó entre 1667 y 1681 porque Pierre-Paul Riquet convenció a Luis XIV de que era una idea fabulosa intentar conectar el Atlántico con el Mediterráneo sin tener que pasar por el Estrecho de Gibraltar, donde había piratas y españoles.

Es un paseo chulo, sobre todo si te gusta la ingeniería. A mí, que soy incapaz de entender el mecanismo de las esclusas, el agua que sube y baja y los barcos que suben y bajan, lo que más me ha interesado de esta historia es que Riquet era ya cincuentón cuando se puso con este proyecto. Hace muchos años me encantaba ser más joven que todas las jóvenes promesas porque me parecía que eso me daba infinitas oportunidades de triunfar en la vida, de conseguir algo, de alcanzar algún logro. Después llegaron los años de estar a la par con las jóvenes promesas y empezar a sospechar que lo de promesa no iba conmigo. Y más tarde, hasta hace nada, vivía en la época en que las jóvenes promesas podían ser mis hijas, y eso me alejaba de la supuesta gloria de alcanzar el éxito (hablo de éxito en general, en la vida: no de dinero, ganar un Mundial, un Oscar o un Pulitzer). Últimamente, supongo que por mi edad, me fijo más en las personas que triunfan cuando ya están en la segunda parte de su vida: Riquet, Katherine LaNasa (la actriz de The Pitt), Aurora Venturini ganando un premio literario con ochenta años... Conocerlas me permite creer que todavía tengo una ventana de oportunidad para, por ejemplo —¡yo qué sé!—, publicar artículos en un periódico o una revista (y que me paguen, claro).

En Béziers hemos encontrado más curiosidades insospechadas. Por ejemplo, el Jardín de los Poetas, con una fuente de 17 metros dedicada a Titán que lleva sobre sus hombros el peso del mundo. Es un lugar frondoso, construido al estilo inglés y con especies traídas de todos los rincones del planeta. Hay también muchísimos edificios al estilo del Barón Haussmann y algunos modernistas francamente bonitos. Frente a la imponente catedral de San Nazario se encuentran los restos de la antigua cárcel donde se guillotinó a alguien por última vez en 1949. Por ahí hemos leído también que fue por Béziers por donde pasó Aníbal con su ejército de casi cuarenta mil hombres y sus 37 elefantes de guerra de camino a Roma.

—En aquella época tuvo que ser impresionante —ha dicho Juan.

—En aquella época y ahora. Tú ves ahora pasar por aquí a casi cuarenta mil soldados y más de treinta elefantes y te quedas muerto.

—También es verdad.

De todos modos, como somos lo peor, sé que siempre recordaremos Béziers por la escultura en honor a Roger Trencavel colocada en la plaza de la catedral. Trencavel fue un noble católico pero tolerante con los cátaros que se negó a entregarlos cuando la Iglesia católica le dijo que eran herejes. Fue asesinado junto con el resto de la población en 1209. Tenía 24 años. Era a todas luces una joven promesa, pero lo recordaremos porque su escultura es claramente el Caballero Negro de los Monty Python y, para nosotros, Los caballeros de la mesa cuadrada son una referencia para todo.

Hemos vuelto de Béziers con los nubarrones de la tormenta acechándonos. Al llegar a nuestro pueblo, nada más bajarnos del coche, ha caído un rayo en el cementerio y el trueno ha resonado en todas las calles. Nos hemos mojado corriendo para llegar a casa.

Una tarde tranquila. Ya no llueve, la tormenta ha desaparecido y el agua ha dejado de correr por nuestra calle. Hay un silencio casi absoluto: solo se escucha mi tecleo y las gotas que caen del canalón al patio. Suenan las campanas del reloj del ayuntamiento.

Las siete y media. Es casi hora de cenar.

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