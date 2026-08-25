Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Eva Herrero Ruiz
12h

Lo que me he reído con el video del Caballero Negro a estas horas de la mañana.

Qué maja la señora de la oficina de Turismo! Menos mal que mereció la pena. Día completo con la tormenta. Qué gusto da oír llover cuando ya estás a cubierto!

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Raquel Míguez
11h

Qué risa, otra vez, con tus cosas. Y qué final tan plástico, qué sensación de serenidad cuando cierras la página de hoy así:

"Hay un silencio casi absoluto: solo se escucha mi tecleo y las gotas que caen del canalón al patio. Suenan las campanas del reloj del ayuntamiento.

Las siete y media. Es casi hora de cenar".

Aplausos y reverencias, madame.

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Por supuesto, sigue adelante.

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