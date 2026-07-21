Escribo tumbada en el sofá, con la cristalera de la terraza abierta y un ventilador que tiene casi más años que yo, funcionando sin parar a metro y medio de mí. Me estoy quedando pegada al sofá y siento que no paro de sudar. Así es todo el día. Apenas pego ojo. Y tengo miedo. Estoy asustada. Nunca me gustó el calor: de niña siempre me ponía de mal humor cuando a finales de mayo, en Madrid, empezaba a hacer calor. No me sienta bien el sol, el calor. No me da alegría ni me activa. Al contrario, me deja apalizada y todo me cuesta la vida. Entonces no lo sabía, pero aquello no era calor. Tampoco lo fue, aunque lo recuerdo con espanto, la ola de calor que hubo en el verano de 2003. Estaba embarazada y recuerdo pasarme noches enteras en Mojácar sin pegar ojo. Fuimos después a San Sebastián, Castro-Urdiales, Comillas, Santillana del Mar y allí también pasé mucho calor y recuerdo resoplar sudorosa subiendo al Monte Igueldo. Tampoco entonces lo sabía, aquello no era calor.

No voy a decir que esto que tenemos ahora, que lo que lleva sucediendo desde junio, es calor, verdadero calor, porque si algo hemos aprendido los que tenemos ojos, memoria y conciencia es que el cambio climático, el calentamiento global, va mucho más deprisa que nuestra imaginación. Esto no es calor. Calor es lo que se nos viene encima. No sé si la semana que viene, en agosto, en septiembre, en mayo del año que viene o dentro de dos. ¿Qué más da cuando ocurra? La cuestión es que no estamos preparados.

Hace años leí Ébano, de Kapuscinski, y este pasaje me dejó muy impactada:

He aquí la geografía del mundo local, compleja y embrollada, pero Dios nos libre de equivocarnos en algo: en las condiciones que reinan en este desierto, un error significa la muerte. Todo aquel que en alguna ocasión haya visitado estos parajes sabe que se trata de los lugares más tórridos del planeta. Y sólo aquel que los ha conocido sabrá de qué estoy hablando. En la estación seca, el día, sobre todo alrededor de las doce, se convierte en un infierno imposible de soportar. Literalmente nos asamos al fuego. Es verdad que todo arde a nuestro alrededor. Incluso la sombra quema y el viento abrasa. Como si a nuestro lado pasase un meteorito cósmico incandescente y, con su radiación térmica, fuese convirtiéndolo todo en ceniza. A esas horas la gente, los animales y las plantas se quedan inmovilizados, se petrifican. No se oye nada; todo se sume en un silencio sepulcral, sobrecogedor. Y precisamente ahora caminamos por una extensión vacía hacia ese fenómeno cegador que aquí es la hora punta del día abrasador, hacia esa atormentadora experiencia de calor y agotamiento de la cual no puede uno huir ni protegerse.

Para mí, odiadora del calor, la posibilidad de vivir en un lugar así me parecía aterradora. Pero entonces, hace veinte años, era una posibilidad remota. Aquí, donde vivo yo, en este país, nunca íbamos a tener ese calor. Esto no es África.

Ahora lo veo. Lo siento. Lo noto en mi día a día. Lo percibo en cada pequeño detalle que durante gran parte de mi vida di por hecho y que ahora se ha convertido en algo imposible. En Los Molinos ya nadie come a mediodía en el jardín, no se puede estar. La vida fuera, en el jardín, se hace para el desayuno y luego a última hora de la tarde, rozando la noche. Cada año, desde hace muchos, saco los que yo llamo «jerseys de verano». En septiembre vuelvo a guardarlos sin usar. En Los Molinos siempre se salía por la noche con zapato cerrado y calcetines. Ahora no me quito las sandalias. Durante muchos años, cuando salía temprano para ir a trabajar, me ponía un jersey porque a las 7 o las 8 de la mañana la temperatura no superaba los 12 grados. En Cicely, por la noche, si salíamos a ver las lágrimas de San Lorenzo, llevábamos pantalón largo, forro polar y hasta una manta. Allí hemos tenido que comprar ventiladores. Aquí, en Benidorm, siempre, a mediodía, se levantaba una brisa muy fuerte que venía del mar y que obligaba a cerrar las ventanas «¡Cuidado con la corriente!» Eso ya no pasa. Nada de eso existe ya. Estos son mis detalles, pero los hay por todas partes, para todo el mundo, en todos los ámbitos. ¿Cuántas cosas más que todavía en este mes de julio soy capaz de percibir se esfumarán en los próximos meses o veranos?

El otro día le dije a mi madre que sentía que había mucho menos ruido aquí. En las calles cercanas, menos tráfico, menos gritos, menos gente por la calle. Todavía no es el «todo se sume en un silencio sepulcral, sobrecogedor» del que habla Kapuscinski, pero ya no tengo dudas de que lo será. Sé que vamos «hacia esa atormentadora experiencia de calor y agotamiento de la cual no puede uno huir ni protegerse» y no sé cómo vamos a sobrevivir. La vida que hemos vivido, la que hemos conocido, va a desaparecer. Y será antes de lo que pensamos.

Estoy asustada.