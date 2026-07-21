Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Ana G.
7h

Hace 15 años llegué a Inglaterra. Aquel mes de julio el chubasquero se convirtió en la prenda más usada. Aquel agosto fue un octubre madrileño. Hasta este año, al coger las vacaciones a finales de julio, corría para España, “a calentar los huesos”. Este año, me quedo dos semanas más, me traigo a mis padres para darles una tregua de calor… se van a llevar una decepción los parques están secos, a medio día hacer calor, hay días que la humedad te nubla… A mí me gusta el verano pero también me preocupa el cambio climático.

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Pilar R V
8h

Para mi también es un tema que me asusta y soy consciente de que en masa se le da la espalda, y eso me asusta todavía más

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Por supuesto, sigue adelante.

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