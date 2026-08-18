Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Maria Jose
Maria Jose
1h

¡Qué bien sabes explicar las cosas sin explicarlas! Creo que es una de las pocas cosas que le tengo envidia: la habilidad de escribir ese chorro de ideas, pensamientos y vivencias de tal forma que, una vez que empiezas la lectura, quedas atrapado por ella irremediablemente.

Responder
Compartir
2 respuestas
Avatar de Blarath Judith
Blarath Judith
2h

Tantas horas de sol resultan agobiantes. Te señalan diciendo: venga haz esto y eso y aquello. Recoger la ropa tendida de noche me produce un placer indescriptible. Eso dice: ducha y a leer en la cama hasta caer dormida.

Responder
Compartir
1 respuesta
7 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura