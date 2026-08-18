Los días se van haciendo más cortos. Me pregunto si dentro de un par de semanas, cuando escriba la última entrada de este Cuaderno de verano, podré hacerlo desde el jardín o ya estará demasiado oscuro. No me apena que los días se hagan más cortos; me gustaría que todo el año se hiciera de noche a las ocho y media. Más me parece excesivo, innecesario. Prolongar la luz hasta las diez de la noche exige un derroche de energía que no está a mi alcance, aparte de que proporciona una falsa sensación de eternidad en la que no me gusta vivir.

Hace un rato he subido de bañarme en casa de mi madre. No pensaba bajar hoy. Tenía muchísimas cosas que hacer: escribir cartas, escribir en mi cuaderno sobre El cordero carnívoro, regar los rosales, preparar la maleta, contestar varios correos de proyectos chulos, planchar. Planes que tenían toda mi tarde ocupada en Orbela, pero cuando ya había planchado y escrito cartas y me iba a poner con el resto, he sentido una necesidad imperiosa de rastrillar la pinocha del jardín.

¿Por qué imperiosa? No lo sé. Intento negociar con mi voluntad, tranquilizarla: «A ver, no te pongas nerviosa, la pinocha puede estar ahí un par de días, no pasa nada. Podemos dejarlo, acometer el resto de tareas previstas y ya lo haremos».

He rastrillado casi todo el jardín y he llenado dos sacas.

Al terminar estaba asfixiada y he decidido que ya había hecho demasiado caso a mi voluntad y que lo mejor y más necesario era ir a bañarme. He bajado andando con Hanson que, como ya sabe adónde vamos, marcha con un trotecillo decidido.

Voy a bañarme a la casa en la que más tiempo he vivido en mi vida. Nunca había hecho ese cálculo, pero resulta que es así. En la casa familiar de Madrid viví 28 años. En mi primera casa de casada viví cuatro y en mi segunda casa de casada pasé veinte años; pero en la casa familiar de Los Molinos he vivido desde los nueve hasta los cincuenta y dos años: eso son nada más y nada menos que cuarenta y tres años. Cuarenta y tres años.

He escrito mucho desde esa casa y sobre esa casa. En 2011 escribí un texto que titulé Mi casa, que terminaba así:

«Cuando yo era pequeña paseaba y veía casas llenas de gente haciendo lo que hacíamos nosotros: vivir esas casas y esos jardines. Y sentía envidia... porque me parecía que esas casas eran mejores que la mía. Luego un día pensé que probablemente la gente que pasea por mi calle y vislumbra entre el seto la vida que nosotros llevamos aquí sentirá más o menos lo mismo. Me dan mucha pena esas casas. Me da pena que se dejen morir, que no se disfruten, que no se vivan. Y me da pánico que eso nos pase con ésta, que no seamos capaces de disfrutarla todos juntos, que nos peleemos por chorradas y al final acabemos cerrándola o vendiéndola a un extraño. Creo que me moriría de pena si ocurriera algo así. Y me muero de la pena porque releo todo lo que he escrito y ni por asomo expresa lo importante que es esta casa para mí. Mierda de limitación expresiva». (En 2011 escribía regular).

No me ha dado pena dejar de vivir allí. Debería haberme entristecido, supongo, pero no es así. Creo que es porque, al contrario que mi piso de Madrid —que ahora pertenece a desconocidos cuyas vidas me son ajenas—, la casa de mi familia sigue siendo algo mía y, sobre todo, sigue funcionando igual.

Todas las rutinas continúan. Hoy, cuando he llegado, mi hermano, que ya tampoco vive ahí, estaba metido en la piscina dándose un bañito refrescante; mi hermana estaba en una tumbona dando conversación a mi madre; mi cuñado, sentado en su lugar debajo de la sombra del castaño, me ha preguntado por mi viaje; mi sobrino pequeño estaba encerrado en su cuarto, el que era «mi cuarto» hasta hace cinco meses; y mi sobrino mayor estaba con su novia secándose después de haberse dado un baño.

Como no conocía a la novia, la he saludado y me he presentado.

—Es otra de mis hermanas —ha dicho mi hermana.

—Soy la única hermana que tienes —he contestado yo.

—Y yo también soy su madre —ha saltado mi madre.

—Hombre, eso es obvio. Creo yo —he dicho.

—Bueno, por si alguien tiene dudas —ha replicado mi madre.

—La verdad es que el que no fueras mi madre explicaría tantas cosas…

No me da pena no vivir allí porque la casa sigue funcionando sin mí, porque me gusta poder imaginar lo que está ocurriendo allí y acertar, porque me encanta decidir bajar a bañarme y saber lo que me voy a encontrar. Esto, que quizás podría resultar triste porque significaría que no soy imprescindible para la armonía familiar, me resulta, sin embargo, gratificante, liberador.

No sé explicarlo mejor, aunque el que no fuera hija de mi madre lo explicaría todo.

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