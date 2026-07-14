Charles Dickens escribiendo cartas mientras alguien le hace el almuerzo y le quita la maleza del jardín. Siendo ese alguien su mujer a la que por cierto, trató regular. No sé si tenía perro.

Yo hoy tenía un plan. Levantarme temprano, hacer ejercicio, desayunar y, aprovechando que hacía fresco, seguir quitando maleza y rastrillando en la parte de atrás del jardín. Tenía un plan pero tengo un perro. Cuando estoy desayunando tranquilamente Hanson se sienta a mi lado y me mira con cara de muchísima pena. Los primeros días, semanas, me preocupaba. Pensaba que dentro de su cabeza había una pena inmensa por haber dejado a su anterior dueño. Creía que se sentía solo, abandonado y que yo no estaba a la altura. Ahora ya sé que no es así, tiene ese superpoder: la capacidad de poner ojos tristes. Me mira, yo me hago la loca y sigo haciendo como que leo. Me mira más. Le ignoro y entonces saca su siguiente superpoder: llantito fino fino. Eso es que quiere jugar a la pelota. Así que nada, hemos jugado a la pelota. El plan iba con retraso, pero todavía era cumplible.

«Ana, tengo que llevar al perro al veterinario y tus hermanos trabajan».

A mi madre le ha faltado decir «Y tú no», así que he tenido que volver a postergar el momento maleza. Al veterinario con mi madre y el perro y luego a Correos y luego a hacerme la pedicura, porque el estado de mis pies era ya incompatible con llevar sandalias o, si me apuras, cualquier tipo de zapato que no fuera aletas de piscina.

«En cuanto vuelva, me pongo con la maleza».

Pero claro, ese plan ha chocado con otro de mis propósitos para estos días: escribir diez cartas al día para los suscriptores fundadores, mi gente favorita del mundo.

Han ganado las cartas porque he pensado que si yo fuera un señor decimonónico del estilo de Proust, Pío Baroja, o incluso menos decimonónico pero igual de señor, alguien como Salinger o Roth, escribiría mis cartas antes del almuerzo y no por la tarde, que es de pobres.

He escrito las diez cartas y las he dejado en la mesita de la entrada para llevarlas a Correos. Me produce muchísimo placer tener un lugar en mi casa para el correo saliente. Me veo sofisticada, organizada. Me creo que estoy unos cinco pasos por detrás de tener mayordomo.

«Como y me pongo con la maleza».

Como no soy ese señor decimonónico, me he preparado yo solita el almuerzo con más pereza que otra cosa. Cocino mientras Hanson duerme cerca. Necesita tenerme siempre a la vista. Es como si no se fiara de mí, como si pensara que si no me vigila voy a cortarme o caerme o hacer cualquier barbaridad. Ahora mismo lo tengo tumbado a mis pies roncando como un bendito, pero si me pongo de pie y me levanto se incorporará al instante para seguirme.

Después de comer he recibido un mail con un encargo laboral, así que la maleza ha tenido que seguir esperando. Después he perdido diez minutos buscando una chancla. Mi casa no es grande, así que enseguida he empezado a pensar que algo raro había pasado: ¿Cómo es posible perder una chancla que llevaba puesta hacía media hora? ¿Por qué solo he perdido una? Mis muchos paseos entre mi estudio, mi dormitorio, mi baño y el salón han perturbado el sueño de Hanson, que se ha levantado para cambiarse de sitio y ha sido entonces cuando he descubierto que estaba durmiendo sobre mi chancla. Definitivamente no es la princesa del guisante.

A las seis y media ya no me apetecía quitar maleza. Tampoco me apetecía a las nueve de la mañana ni a las diez, pero sigo asociando las tardes de verano a la vagancia, la lectura, la piscina y la calma. Pero pero pero soy una de esas personas insoportables que cuando empiezan algo no saben dejarlo a medias. Tengo que terminarlo. Y si es desagradable o poco placentero, tengo que terminarlo cuanto antes.

Así que me he puesto la ropa de ensuciarse, me he hecho una coleta, me he puesto las zapatillas y los guantes y he pasado dos horas luchando con la hiedra, la madreselva, las raíces y el amor de Don Emilio (anterior propietario de esta casa) por los tiestos de plástico. Enterrados bajo la hiedra he encontrado cuarenta y cinco. Y diez tejas y varias antiguas losetas de la casa. Esto ha sumado una nueva tarea espantosa a mi lista de cosas a terminar rápidamente: cargar escombro y llevarlo al punto limpio. En estos meses he visto más al operario del punto limpio que a muchos de mis amigos.

Escribo esto sentada en la terraza delantera de la casa. Tengo las manos negras y las uñas más negras aún. No me veo el cuello ni los hombros, pero sospecho que están llenos de mugre.

Hanson duerme a mis pies.

Escucho a los rabilargos discutir.

Se pone el sol.



Ojalá ser un señor y que alguien me hiciera la cena. Como Hanson, que se ha despertado y me mira con cara de «Ey, es la hora. ¿A qué esperas?»

Tendré que lavarme las manos.

«Puede que haya otras limitaciones en un verano así, pero la tranquilidad de una vida sencilla es suficiente encanto para compensar lo que pueda faltar, y las recompensas de La Paz no puedo valorarlas quienes viven en el fragor de la batalla.» (Sarah Orne Jewett: La tierra de los abetos puntiagudos)

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