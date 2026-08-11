Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Miguel García Álvarez
6h

Qué bonito es el monte/la montaña, y qué bonito es pasear por él/ella. Me gusta con gente, pero cuando consigues andar por algún sitio sin toparte con nadie es una gozada. Es como que se agudizan esa sensación de inmensidad y ese sentimiento de insignificacia.

A ver cuándo conaigo recuperar ese hábito que, por mucho que lo disfrute, no es tan fuerte como para sobreponerse fácilmente a mi tremenda vagancia.

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María Maroto
6h

Paseando por el bosque el pasado domingo, con muy poca gente, me paré doscientas veces a ver una piedra, una mariposa, un pájaro que oía pero no lograba ver... y pensé en el concepto este del mindfulness de la naturaleza. Yo no me concentro, me distraigo con todo, así que pensé que lo mío va a ser el Mindemptyness. Voy a ver si propongo unos cursos y me forro.

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Por supuesto, sigue adelante.

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