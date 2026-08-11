La orilla de un río, un macizo montañoso abrazando el paisaje, la vista. Cumbres rocosas, peladas, sin árboles ni vegetación porque ahí arriba, todavía durante el invierno, cae nieve suficiente como para acumular neveros hasta principios de junio. Cascadas que cortan, con su caída y con su sonido, el color y el silencio del bosque de abetos que sube por las montañas hasta que empieza el terreno yermo.

Tumbada en la ribera del arroyo, viendo a Hanson chapotear y disfrutar, pienso en si esas cumbres me verán, me mirarán. Sé que no, claro. No soy una hierbas ni una jipi que cree en el alma de los objetos inanimados; pero, además, sé que si esas cumbres tuvieran alma, no me mirarían. Me prestarían la misma atención que le dedico yo a las hormigas, las moscas, las pequeñas hierbezuelas que brotan cada año, las piñas, las ramitas desprendidas de los árboles, el musgo de las rocas. Un rato de atención, una brizna de interés. ¿Quién soy yo para esas cumbres? Nadie. Nada.

El otro día me salió una publicación de un tipo indignado porque para él las cumbres y estos valles están masificados de «turistas». Arremetía contra la gente que va vestida de Decathlon, contra las familias con niños que acometen una excursión para ir a uno de los parajes más bonitos y también más accesibles de la zona. Se indignaba porque «antes» (siendo «antes» el tiempo que a él le apetece y que, por supuesto, le incluye a él como protagonista y no es el «antes» de que él existiera, porque ese tiempo a él no le interesa) se caminaba por la montaña y no había nadie. No sé qué opinarían las cumbres de esa diatriba contra las personas. Probablemente nada, porque las cumbres saben que nosotros, incluido el ofendido defensor de la Naturaleza solo para él, el Jeremiah Johnson de los Pirineos armado con el dron para hacer fotos que cuelga en su feed, desapareceremos rápidamente y ellas seguirán ahí.

Con las manos detrás de la cabeza y los pies en el agua tengo un breve flashback a los dibujos de Heidi. Me veo a mí misma ahí, en esa orilla, como si fuera Pedro. Me falta la pajita entre los labios (y ser un dibujo animado, claro), pero mi actitud es la misma. No hago nada. Solo contemplo el paisaje. Me concentro en escuchar los sonidos que me rodean: el correr del agua, los chapoteos de Hanson, el chillido de las marmotas que no veo pero que sé que están ahí, en la ladera de solana, acostadas en las rocas llamándose unas a otras. «Cuando vuelva a estar estresada por algo, en un atasco o en una reunión absurda, tengo que tratar de recordar este momento», me digo a mí misma.

Con la vista recorro otra vez la línea de las cumbres, intento adivinar por dónde va una de las rutas que más veces he hecho en el valle y que es de mis preferidas. La primera vez que la hice fue hace veintisiete años. Hay una foto genial de aquel día en casa de mi madre. Era noviembre y mi madre, mi hermana, El Ingeniero y yo salimos posando delante de unos ibones. Por aquel entonces yo no era deportista. Corrijo: sigo sin ser deportista ni esforzada ni creo en el valor del sufrimiento físico para el disfrute, pero he aprendido a disimular. De aquel día recuerdo la sorpresa por la belleza del paisaje, por la soledad en la cumbre, por la inmensidad de los picos. Tardé veinte años en volver a subir.

Intento adivinar la ruta desde abajo y me asombro de mi propia capacidad para haber trepado por esas pendientes y haberlo disfrutado. A pesar de que no tengo mis gafas, me concentro en descubrir a alguien caminando por ahí arriba. No lo consigo. Me pregunto si los puestos avanzados de la Guardia Civil y del Ejército que se apostaron aquí durante la Guerra Civil y la posguerra para intentar controlar el paso a Francia fueron efectivos. Es casi imposible ver a alguien ahí arriba, descubrir a un fugitivo caminando entre los árboles o las rocas. Probablemente un ojo entrenado o con unos prismáticos pudiera ver a alguien en la parte más alta de las cumbres, cruzando los puertos; pero para entonces sería demasiado tarde para frenarlos, para alcanzarlos siquiera de un disparo. Eso era antes. Ahora hemos inventado mil cachivaches para escrutar el paisaje y, aún peor, para disparar sin fallar.

Me imponen las montañas y, al mismo tiempo, me tranquilizan. Me intimidan como lo haría un viejo sabio, mi abuelo. Saben más que yo, conocen más que yo, no les asusta el futuro y seguirán aquí mucho después de que yo desaparezca. Al mismo tiempo, me siento protegida por ellas. A salvo. Intento no molestarlas ni agredirlas. Y las piropeo:

—Qué bonito es esto. —Y qué antiguo —apostilla A.

Ése es un chascarrillo que probablemente también me sobreviva.

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