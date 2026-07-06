Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Ce
10h

Cualquier día la pandilla basura nos organizamos para plantarnos en tu casa para desayunar en tu jardín. Ahí lo dejo.😉

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Gemma Maclau
5h

Desear que no venga nadie a molestarte y a la vez disfrutar un montón cuando vienen. Mi día a día jajaja.

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13 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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