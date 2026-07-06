«A la salida, a las cuatro y media, todo el mundo me felicitó las Pascuas y lo mismo hice yo; me gustan las encargadas del guardarropa que no salen de los guardarropas, las bibliotecarias que no salen de las bibliotecas y los porteros que no salen de las puertas. Solo me entra pánico cuando me siguen por la calle.» (La piedra de moler, Margaret Dabble)

«Me paso a la hora del café», me escribió mi primo. ¿Al café? ¿En serio? Le dejé en leído con la vana esperanza de que interpretara algo como «me ha dejado en leídos, no me ha contestado nada como “genial, aquí te esperamos”, eso es que no le apetece que vaya a esa hora». Era una esperanza muy muy vana y extremadamente improbable, pero viví el resto de la mañana colgando de ese hilito. Estaba tan colgada de ese hilito que después de comer planeé mi tarde como si mi primo (al que adoro) me hubiera entendido. Pensé: «Ahora me siento en el estudio, escribo la newsletter rápidamente y luego me tumbo a leer antes de ir a comprar la burrata y las anchoas que necesito». Así, como el que escribe la carta a los Reyes Magos o hace una de esas cosas para manifestar lo que quiere que le ocurra en la vida.

No funcionó, claro. A las cuatro y media mi teléfono vibró con el mensaje «voy para allá». Casi lloro. Veinte minutos después, cuando llegó mi primo le abracé y le dije: «¿Qué tipo de persona sale de su casa un sábado de julio con 40 grados a la sombra para ir a interrumpir la siesta de alguien a quien se supone que quiere?» Me abrazó más y se rió.

Nos parapetamos dentro de casa para huir de la flama y disfrutar de la temperatura interior. Hicimos café y le saqué pastelitos que había comprado por la mañana. (Me estoy dando cuenta ahora que a lo mejor lo de aferrarme a la esperanza vana no funcionó porque mis manifestaciones eran contradictorias. Estoy imaginando al encargado de hacer realidad las manifestaciones diciendo: «A ver, Ana no quiere que su primo venga a tomar café y lo teníamos ya casi convencido de no ir con la excusa del calor, pero claro si ella compra pastelitos, se nos jode el flujo de manifestar y así YO NO PUEDO TRABAJAR»).

Hablamos de ir de expedición al guardamuebles donde tiene almacenado todo lo que sacó de casa de sus padres cuando se vendió. Le pedí lámparas, alguna estantería y puede que una cómoda. Me contó que él lo primero que quiere llevarse es el espejo de su abuela y su bisabuela maternas (yo soy prima del otro lado). Nelita y Mariluz eran modistas de postín en los años 50, 60 y 70 y en su taller de la calle Hermosilla atendían a sus clientas. Yo tengo un recuerdo muy vago de haber ido allí alguna tarde a jugar. Era una casa muy mágica, de esas del barrio de Salamanca con las habitaciones de recibir que daban a la calle y luego un pasillo larguísimo donde estaban el resto de estancias con ventanas a diminutos patios interiores. En esos salones de recibir y atender había un espejo enorme que adelgazaba. En él todas las señoras se veían divinas. Cuando se bebió el café y quedó claro que no me iba a regalar ese espejo maravilloso mi primo se marchó, pero entonces llegó mi hermana con una de sus mejores amigas. Otra visita a la casa, otro café, otro rato de charla.

Cuando se marcharon ellas salí corriendo a por anchoas y burrata y corriendo volví para preparar la mesa, la cena, el jardín. Más visitas a cenar. Otra ruta por la casa. Pensamos que se irían pronto. Le dije a A: «No te preocupes, yo creo que hoy a las 12 estamos en la cama».



Nos acostamos a las 3 y he soñado que tenía visitas y que cada vez que acompañaba a una a la salida, llegaba otra.

La vida social se me da regular.

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