A estas horas, las nueve y media pasadas, todavía es de día. El sol se ha puesto hace un rato por detrás de las montañas, pero todavía se puede ver una franja de cielo intensamente naranja mientras la oscuridad avanza desde el este. Siempre me ha gustado imaginar que al otro lado de las montañas, en Segovia, todavía es de día, todavía son las siete de la tarde y hay gente chapoteando en la piscina, como si las zonas horarias estuvieran separadas no por miles de kilómetros sino por accidentes geográficos. Este pensamiento siempre me lleva a Delibes. No sé por qué.

Estoy sentada en el columpio que he colocado en el porche delantero. No es un porche porque no está cubierto, es una especie de semiterraza que recorre la parte delantera de Orbela. Tiene suelo de terrazo, y el murete que la rodea está coronado por un friso de grandes piedras de granito. No me atrevo a escribir que el murete es blanco sino que más bien lo fue, ahora tiene solera: zonas descascarilladas, humedades, musgo. Sobre las grandes piedras de granito tengo varias jardineras. Dos de plástico muy feas con geranios de varios colores y tres de piedra que en algún momento debieron tener un relieve pero que ahora ya casi no se percibe. En una esquina, sobre un pedestal , una maceta de barro semipintada de verde en la que planté unas margaritas amarillas en abril y milagrosamente todavía sobreviven. En las de piedra planté flores de temporada moradas y naranjas que siguen floreciendo meses después de plantarlas y a pesar del calor extremo. Trato de mimarlas. Todos los días entre la una y las dos de la tarde bajo el toldo de rayas verdes para que el sol de mediodía no les pegue de pleno. A las nueve de la noche, cada día, lo recojo. El mecanismo del toldo está bastante duro y me he propuesto que al final del verano poder subirlo y bajarlo sin tener que parar a mitad de maniobra. El otro día un amigo, al verme en bañador, me dijo: «Te estás poniendo atlética», y yo creo que lo del toldo tiene algo que ver.

La franja naranja sobre el horizonte se va estrechando y perdiendo fulgor. La entreveo a través de los pinos del vecino. Igual que se va la luz se van apagando los sonidos. Apenas pasan coches, no se escuchan los retazos sonoros de la animada vida nocturna del pueblo durante los fines de semana y los vecinos no tienen invitados. Algún perro ladra en la lejanía ante la completa indiferencia de Hanson.

Esta tarde he ido a casa de Juan a bañarme. Me he llevado a mi sobrino pequeño, Pablo. Me recuerda tanto a su padre, mi hermano. Tiene una curiosidad ilimitada, todo le interesa, todo te lo cuenta. Íbamos hablando de lecturas cuando me ha preguntado a bocajarro que cuál era mi día favorito de la semana. Me ha costado pensarlo porque ahora mismo todos me parecen fantásticos, pero he dicho: «Viernes. Tienes por delante dos días de descanso, sin trabajar, para disfrutar». «¿Por delante? Por delante del viernes está el jueves» «No. Claro que no. Si tú estás en el viernes y avanzas, llegas al sábado, no al jueves» «No, no. El jueves está delante del viernes» Me ha mirado con sus grandes ojos marrones y me ha dicho: «Ana, me estás liando»

La franja naranja desaparece. Si alguien pasara ahora mismo por delante de mi casa, vería mi cara iluminada por la pantalla del portátil.

Ya está. Ya está escrita la newsletter de hoy. Como me dijo Clara el otro día: «Cuaderno de verano. Entrega mil quinientos veintitrés. Más de lo mismo»

Compartir