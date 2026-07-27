Qué llantina más buena he echado con el último episodio de Ted Lasso. ¿Por qué? Pues porque está pensado para eso y no soy inmune a los gatillos de la emotividad en la ficción. Una serie de gente buena, mona, que vive en una Inglaterra en la que no llueve y no hay gente pro Brexit es como Cicely o Stars Hollow: un lugar feliz al que ir a ser feliz. Y es que hoy he vivido un poco como si fuera un personaje de una serie. Me he levantado con Hanson mirándome fijamente. He descubierto que duerme por tramos. Cuando se acuesta, cuando nos acostamos, se duerme en su cama debajo del hueco de la escalera. A media noche le escucho pasearse y se tumba delante de la puerta de la casa. Me hacía ilusión que fuera para protegerme, pero ya tengo claro que si entrara alguien él ni se inmutaría. La máxima defensa que podría proveerme sería obstaculizando el paso del intruso, que tropezaría con él y con suerte se abriría la cabeza. Cuando va a amanecer se mueve otra vez y se tumba en el pasillo, justo delante de mi puerta. Entre las siete y media y las ocho empuja la puerta con la pata, entra en mi habitación y se sienta a mirarme fijamente. Cuando abro los ojos y le digo: «Venga, vamos a levantarnos», se pone de pie y empieza a mover el rabo con alborozo. Casi me hace sentir Ted Lasso: esa capacidad para hacer feliz a alguien solo con tu presencia es algo que raramente he experimentado.

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Por la mañana, aprovechando que hacía una temperatura de verano de los noventa, he salido al jardín a hacer cosas «un rato» que se ha convertido en tres horas. «¿De qué estaré tan cansada?», dijo la heroína cuando se dió cuenta de la hora que era. En esas horas he barrido hojas secas, he acarreado arena de un lugar a otro e, incluso, me he atrevido a trasplantar una planta que se me ha dado increíblemente bien en una maceta y que probablemente haya matado con este trasplante. Confieso que este rato me hubiera encantado que fuera como en una serie, porque o bien esas tres horas las hubiera pasado con un sombrerito de paja y una cestita cortando flores de arriates que por supuesto cuidarían otros o, en caso de que fuera una serie con heroína super fuerte, estaría super sexy con un peto, una camiseta mugrienta, una gorra y la cara manchada de tierra. Puede que incluso, en este último caso, al terminar hubiera aparecido un tío bueno con camisa de leñador a darme cariño.

Con la comida (gazpacho, unas fajitas de restos y sandía cortada) he terminado con Ted Lasso y cuando estaba regodeándome un poco en el llanto he recordado que me había comprometido para subir a la librería La Guarida a ayudar a desmontarla porque van a hacer una pequeña obra. ¿En qué momento me pareció que las cuatro de la tarde era una buena hora para adquirir compromisos? Pues ayer por la mañana, cuando subí a comprar tres libros (que por cierto me han hecho viral en un vídeo) y dije: venga, que yo os ayudo. Me sentí eso, en Stars Hollow o Cicely. Un vecino pide ayuda y los demás corren a ayudar. Y ahí he pasado cuatro horas, armando cajas, llenándolas de libros, precintándolas y escribiendo en ellas: infantil 9 años, primeros lectores, naturaleza, divulgación, juguetes infantiles. Si mi vida fuera efectivamente una comedia, en este episodio hubiera habido muchos planos en los que se me vería pegándome con la cosa esa que se usa para colocar la cinta de embalar. Probablemente, al final hubiera habido un plano en el que yo estaría con la cinta pegada al pelo y golpeando el cacharro ése contra una estantería.

Cuando iba hacia el coche para volver a casa he pasado por delante de una plaza donde se estaba congregando una multitud para asistir a un espectáculo de dulzaina. Había puestos de cerveza, de baratijas y camiones de esos de comida. «Feria del lúpulo», creo que ponía en uno de ellos.

Me he ido corriendo porque me veía siendo Carmen Machi en una comedia chusca de Leo Harlem.

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