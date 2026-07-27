Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Avatar de Ana G.
Ana G.
6h

Saber que hay personas que simplemente ayudan porque sí da esperanza y reconforta. Te has llevado la estrella a la mejor vecina de la semana, ayudar a las 4 de la tarde es de valientes.

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Avatar de La vida es otra cosa
La vida es otra cosa
7h

El dispensador de cinta es un invento del demonio 🤣

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Por supuesto, sigue adelante.

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