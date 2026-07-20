He subido de la playa a las nueve menos cinco de la noche. Un silencio casi sepulcral se extendía por toda La Cala. Solo las gaviotas dándose un festín con los restos que las familias han dejado tiradas cerca de las papeleras levantaban el tono defendiendo su trozo de caja de pizza para picotear. No pasa ni un coche, no hay nadie por el paseo marítimo dando la típica vuelta de antes de cenar o de después de cenar, dependiendo de su nacionalidad. Esperaba ver grupos de gente en las terrazas de los apartamentos, arremolinados en torno a mesas con tortillas y grandes pantallas de televisión, pero un breve vistazo a los edificios cercanos dan un recuento pobre: cuatro terrazas iluminadas. Mi móvil se llena de mensajes con fotos de mi familia reunida para ver el partido: María en el centro de Stuttgart con todos sus amigos erasmus, Clara en Madrid con sus amigas del colegio, mis amigos en Los Molinos.

Llego a casa, tiendo la toalla, me ducho y me siento en la terraza a escribir este texto. Hace dieciséis años, a la tierna edad de 37, cuando España también llegó a la final del Mundial, estábamos todos juntos en Los Molinos y mis hijas, con cuatro y seis años, posaban felices y sonrientes con sus camisetas rojas y la cara pintada con la bandera. Entonces me senté a ver el fútbol, pero soy incapaz de prestar atención a un partido. Me pasa lo mismo que me ocurría cuando iba a misa. Llegaba siempre, o casi siempre, con la intención de prestar atención, de estar atenta para ver si así entendía la magia o, como se dice correctamente, sentía la gracia. Juro que quería concentrarme, pero siempre, sin que pudiera controlarlo de ninguna manera, minutos después de empezar me daba cuenta de que me estaba fijando en el pelo de la señora que estaba sentada cuatro bancos por delante, en una grieta en la capilla justo encima del órgano, perdía la cuenta intentando calcular cuánta gente había en cada banco o volvía a una de mis fantasías favoritas: si había una catástrofe terrible que acababa con toda mi familia, toda, la cercana y la lejana, ¿con qué amigo mío me iría a vivir? ¿Qué padres de mis amigos se ofrecerían a acogerme como huérfana? Es obvio que no sólo no conseguía sentir la gracia sino que puede que incluso estuviera resultando un poquito blasfema fantaseando con la muerte de mis seres queridos.

Con el fútbol me pasa un poco lo mismo. He intentado que me interese. Me he sentado a verlo queriendo seguir el juego, sentir la emoción, sufrir eso que llaman la magia del deporte. Pero nada. A los cinco minutos me doy cuenta de que mi cerebro está concentrado en leer los anuncios que hay en las pantallas que rodean el campo o en intentar seguir al juez de banda todo el rato porque tiene un trotecillo curioso o se pregunta si para ser mujer o novia de un futbolista te tiene que gustar el fútbol obligatoriamente o tu amor está por encima del deporte. No me concentro. Mi cerebro se niega a hacer ningún esfuerzo.

¡Mierda! acaban de gritar los vecinos. Eso debe de ser que hemos estado a punto de marcar.

Mi cerebro anda revolviéndose como una lagartija. ¿«Hemos estado»? ¿Vas a tener el valor de escribir «hemos estado a punto de marcar»? ¿Tú? ¿Tú que no has visto ni un solo partido del Mundial? ¿Tú que estás ahora sentada en una terraza, con el ordenador en las rodillas, regodeándose en el silencio ansioso que envuelve las calles, sabiendo que, aunque no puedes verlos, estás rodeada del ansia y los nervios de miles de personas?

Tiene razón.

No he visto ni un partido del Mundial. He ido a verlos todos a casa de mi amigo Juan. En el salón mis amigos estaban concentrados, en tensión. Yo, en el porche, con Hanson chapoteando en la piscina. En el segundo partido descubrí que el televisor de Juan llevaba 40 segundos de retardo con respecto al de los vecinos, así que cada vez que escuchaba gritar gol al otro lado de la tapia entraba al salón y veía el gol. «Ana, joder, nos das suerte». Hasta la semifinal no se dieron cuenta de lo del retardo y me prohibieron entrar y salir porque les distraía.

En el televisor del vecino anuncian el final de la primera parte. He sentido su momentáneo alivio en el suspiro que ha exhalado. Mi cerebro, tras la regañina anterior, ha venido con una idea brillante. Que me de igual el fútbol es como ser una heroína de Marvel: tengo de serie el antídoto para no sufrir con el resultado, para no ponerme nerviosa, para no cabrearme. Solo disfruto de los beneficios. Creía que no me gustaba el Mundial; pensaba que lo odiaba, pero me he dado cuenta de que lo que no me gusta es el fútbol, el proceso, la magia (la corrupción, el catetismo, la absurda rivalidad, el racismo, la homofobia, la FIFA). Me flipa el resultado: este silencio, esta paz, esta calma.

Podría vivir en una final del Mundial.

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