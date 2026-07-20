Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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María Maroto
43m

Mi marido y yo fuimos a la Granja de San Ildefonso a un concierto que terminó a las 21:00. Pasear por allí ayer era de ensueño. Ni un alma. Un silencio maravilloso. Nos recordó a una vez que volvimos en Nochevieja poco antes de las 12 de la noche de casa de mi suegra a la nuestra por la calle Bravo Murillo. Podríamos haber ido por el medio de la carretera. Apocalíptico. Yo me negaba a ver el fútbol por superstición: no había visto ningún partido y a ver si ahora lo veía y perdían. Pero ví la prórroga. ¡Y remé por Noruega!

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Dora
1h

Esa sensación pandémica cuando hay una final es maravillosa. Silencio y paz. Poder leer y sentirte sola en el mundo.

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Por supuesto, sigue adelante.

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