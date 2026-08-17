Domingo por la tarde. De vuelta en Orbela.

Estoy sentada en el banco que he colocado al lado de la puerta de casa, en la terraza de delante. Hanson está a mis pies, tirado, durmiendo, a pesar del incesante rumor del tráfico. Mucha gente moviéndose. ¿Mucha gente volviendo de vacaciones? No creo que esté llegando, a estas alturas del mes de agosto.

Acabo de escribir que el tráfico es incesante, pero no es verdad. Va a rachas. Como si en algún lugar de la carretera hubiera un semáforo que los fuera dejando pasar cada cierto tiempo. No es verdad: no hay semáforos en diez kilómetros a la redonda por lo menos.

Este banco es incómodo. No era mi plan sentarme aquí, pero es donde está el enchufe: el que mandé colocar en esta zona pensando en comprar una pequeña mesa y dos sillas para conectar una lamparita, el ordenador, un taladro o la Kärcher, dependiendo del momento.

Aún no he comprado la mesita. No me gustan los muebles de jardín nuevos, a estrenar. Todos me parecen pretenciosos. Todos, con sus colores brillantes, su diseño llamativo o su pretendida simplicidad «tradicional», gritan su ambición. Esos muebles de jardín están diciendo que a lo que aspiran en la vida es a estar colocados al borde de una piscina infinita, en un gran porche de suelo porcelánico blanco o en una terraza con vistas al mar. Buscan un dueño que estrene bañador cada año, que ponga guirnaldas y organice cens con tablas de quesos y uvas. Nada de eso pega aquí. Yo no soy esa persona.

Orbela y yo necesitamos algo de bajo perfil, mediocre diría yo. Algo que ya haya pasado los mejores años de su vida, al que se le hayan pasado las ínfulas. Algo que quizá hace tiempo estuvo en una pérgola o en un jardín señorial, pero que después fue olvidado, abandonado. Le cayó encima el agua, el frío, el viento, la nieve, la indiferencia, el olvido. Algo con historia o sin pretensiones de tenerla.

Necesito una mesa y un par de sillas. Nada más. Para disfrutar de esta terraza a esta hora del día, cuando cae el sol, y también por la mañana, cuando da la sombra y desde aquí se puede ver si llega Julián a traerme las cartas, alguna visita intempestiva, o puedo toser con fruición para que al tipo guarro que mea contra la tapia del vecino se le corte el chorro y se le encoja la polla al menos por unos segundos.

No tengo esa mesa aún y por eso ahora estoy sentada en este banco de madera que compramos en Ikea hace casi veinticinco años. Primero estuvo debajo del lavabo de la casa de alquiler en la calle Viriato y después en nuestra casa de padres, en el mismo sitio, debajo del lavabo del baño principal. Su función siempre fue la misma. Nunca de banco. Lo utilizábamos para apilar las toallas dobladas, un par de cestas con esos trastos de baño que nunca sabes dónde poner y los rollos de papel higiénico.

En el reparto me lo quedé yo. Quería ponerlo aquí, donde está ahora, junto a la puerta. En la parte de abajo coloco la correa de Hanson, su peto para el coche, las pelotas con las que le gusta jugar y a veces las zapatillas con las que estoy en el jardín para no meter tierra en casa.

Lo uso también para lo que alguien lo pensó hace un tiempo. Lo uso para sentarme a esperar, a mirar, a escuchar, a pensar, a escribir. Él parece estar a gusto, contento con su nueva ubicación y utilidad. No tiene pretensiones ni ambición. Es como yo.

Cuando menos me lo espere sé que encontraré una mesa y un par de sillas que tengan la misma mentalidad, la misma manera de afrontar el futuro para que hagan juego con el banco, con Orbela y conmigo.

Y con Hanson.

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