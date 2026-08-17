Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Lara Recuero
10h

Aparecerá esa mesa, mientras tanto el banco incómodo, tal cual, para ver pasar la vida y levantarse de vez en cuando a caminar, estirar la espalda y volver a mirar el horizonte y si viene Julián con las cartas, me parece planazo. Bss

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Piénsame bonito
8h

Me has recordado al momento en el que empecé a buscar muebles para mi casa. Lo quería todo nuevo y ya. Pero al final, enlistecé, y estuve con cama y sofá lo que a mi madre le parecieron eones insultantes. Ahora solo quiero muebles viajados como yo. Llegará esa mesa. Y podrás cantarle, sentadita, "Ashole", de Denis Leary al homínido ese con bipedestación básica que te mea el muro

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Por supuesto, sigue adelante.

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