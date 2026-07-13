Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Monica MR
9h

"A saber debajo de qué función de tercero de infantil o letras de canciones de misa está guardado el día de Pedro Lucas." Me parto. Como las bolas de colores de Inside Out de Pixar.

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Sabela González
9h

Ay, qué perra, la memoria.

La mía es excelente para algunas (pocas) cosas, pero tiene unos vacíos que ríete tú. Todo lo que rodea épocas malas de mi vida ha sido eliminado sin piedad y, claro, había lo malo pero había mucho bueno alrededor que cuesta pico y pala y las versiones de otra gente encontrarlo... Yo le llamo hacer un Lobezno, como el de X Men que se curaba heridas físicas y emocionales, pues hala, yo me he tenido que hacer un excel con notas de varios años de mi vida para poder ubicar unas cuantas cosas XD

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Por supuesto, sigue adelante.

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