«En fin, lo importante es que hace años que las cosas se me olvidan, pero ahora se me olvidan de otra manera. Antes creía que podría recuperar lo perdido de un modo u otro, y guardarlo en la memoria. Ahora ya sé que no es posible. Lo que se fue, se fue para siempre. Y lo nuevo no se queda» Nora Ephron: No me acuerdo de nada

—Ana, ¿a qué no sabes con quién me puse en contacto el otro día? ¡Con Pedro Lucas!

¿Pedro Lucas? ¿Quién es ese tío? ¿Por qué tengo que conocerlo? Barajé contestar a mi amigo con algo como «¡Ah! Sí», pero el entusiasmo de mi amigo al comunicarme esa noticia merecía jugar la carta de la sinceridad.

—¿Quién es Pedro Lucas?

—¿No te acuerdas? Un amigo de F al que tú diste muchísima cera.

Ningún recuerdo. Nada. Mi amigo se giró entonces para preguntar al resto del grupo, mis amigos más íntimos, si recordaban al tal Pedro Lucas.

Todos se acordaban. «Hombre, claro. Ana tu le diste un día un repaso que lo dejaste tieso. Empezaste con tu sarcasmo habitual y le dejaste muerto». «Sí, sí, te metiste muchísimo con él porque tenía un BMW». «Le decías que cómo pensaba ligar con un coche de cuatro puertas, que eso era un coche de padre».

Ningún recuerdo. Nada. Intenté rebuscar en mi memoria, pero es que ni siquiera sabía si estábamos hablando de mis 18 años o de mis 24. No sé dónde me encontré al tal Pedro Lucas, si vino varias veces a Los Molinos o solo una, si me llevaba bien con él o me pareció un patán. Nada de nada. Fue una sensación rarísima. No me había pasado nunca. Toda la vida he presumido de tener muy buena memoria, de recordar caras, viajes, visitas, conversaciones, el tiempo que hacía en un día determinado, y de repente me encuentro con un recuerdo que no existe en mi memoria.

En los últimos años he empezado a darme cuenta de que olvido cosas. Sé que he leído un libro, pero no recuerdo la trama; sé que visité una ciudad, pero no soy capaz de acordarme de si estuve en tal o cual museo; cosas así. No sé, lo normal para mi edad y para haber tomado antidepresivos en algunas épocas de mi vida. Para mí esas ocasiones, esos momentos no son olvidos absolutos; son, más bien, como si mi cerebro hubiera decidido postergar ese recuerdo al fondo de mi trastero mental y le diera pereza sacarlo. «A ver, sí, eso pasó y lo tenemos guardado en el trastero, pero está al final, en la estantería del fondo, guardado en una caja que tiene encima tus notas de EGB y nos da pereza sacarlo. ¿Para qué lo quieres?»

Pero lo de Pedro Lucas es otra cosa. Es un vacío absoluto. Nada a lo que recurrir para rebuscar, para engancharme y tirando del hilo tener un mínimo aleteo memorístico. Nada. Y lo que más me impacta es que para mis amigos aquello fue memorable, todos recuerdan aquel repaso a Pedro Lucas, mis comentarios, supongo que las risas. Confieso que por un momento pensé que a lo mejor estaban compinchados para confundirme, hacerme luz de gas.

Qué cabrona es la memoria que guarda en primera línea del trastero mental ese día en el que hiciste un ridículo espantoso o un recuerdo nostálgico que siempre te hace llorar para que se te caiga encima cada vez que asomas la cabeza en ese archivo de tu vida.

«Ana, yo nunca me acuerdo de nada pero es que aquel día estuviste brillante. Uno de los mejores»

A saber debajo de qué función de tercero de infantil o letras de canciones de misa está guardado el día de Pedro Lucas. Uno en el que estuve brillante.

¡Qué rabia no acordarme! ¿Se acordará Pedro Lucas?

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