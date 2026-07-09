Me costó darme cuenta. No sé cuántos días pasaron antes de que empezara a sospechar que algo no iba bien. Quizás llevaba meses ocurriendo, pero una mañana, acelerada preparándome para marcharme a Madrid a un compromiso, me dió un vuelco el corazón y pensé: ¡No puede ser! ¡¡Llego tarde seguro!! A pesar de mi ya famosa impuntualidad (no lo hago a propósito) sabía que era imposible que fuera tan tarde como los grandes números rojos del reloj despertador de la mesilla que no está en mi lado de la cama marcaban. Era imposible. Eché un vistazo a mi reloj y respiré. Todavía iba con tiempo.



Me fui a Madrid. No recuerdo si fui puntual. Volví. Y seguí viviendo con un reloj despertador que adelanta. No le di más vueltas. Hasta que, días después, al ir acostarme eché otro vistazo y pensé: ¡No pueden ser las dos de la mañana!

Y no lo eran. Decidí entonces sentarme y poner en hora ese reloj. Lo he hecho cientos de veces. Es un reloj despertador, bastante feo, negro alargado, con grandes números rojos, que compramos cuando me casé para tenerlo en nuestro cuarto de Los Molinos. Hace veintiséis años, aunque ahora suene muy marciano, dejábamos los móviles en el salón y para despertarnos se usaban relojes despertadores que te sacaban del sueño con el programa de radio elegido o con un pitido muy desagradable. Creo recordar que lo compramos en Carrefour o algo así y siempre estuvo en el lado de la cama de G. Él lo programaba, lo apagaba al levantarse y lo ponía en hora cuando se iba la luz. Hace casi doce, cuando nos separamos y G vino a recoger sus cosas, se olvidó de ese reloj. Entonces pensé en decírselo, en recordárselo, en llevárselo yo misma a Madrid, pero pensé que no, que quería quedarme con él, que me serviría para seguir unida a ese tiempo casados, a cuando fue bonito y teníamos esperanza. Cuando pegué la cama de matrimonio a la pared el reloj dejó de estar en el lado de G y pasó a estar en el mío, en el único que había. Me ha acompañado en muchas noches de insomnio. Cuando me despertaba intentaba no mirarlo para no desesperarme al ver que eran las 2:34 y que me quedaban horas de insomnio y ansiedad. Creo que no lo he usado nunca para despertarme.

Cuando me mudé a Orbela lo traje conmigo y lo coloqué en la mesilla que no uso. Las 6:32, las 7:15, las 11:23, las 17:23, las 23:04. Me ha acompañado en todas esas horas y yo ahora me pregunto cuándo empezó a adelantar. No sabía que un reloj digital pudiera adelantarse. Lo puse en hora el jueves. A las 3:44. Ahora mismo, cuando escribo esto, ya va dos horas y veintiocho minutos adelantado.

Hay algo poético o trascendental o casi de ciencia ficción en esos números rojos corriendo hacia delante. Durante veinticuatro años, en ese dormitorio que durante un tiempo fue compartido, se mantuvo fiel a la hora real, a la hora de ese momento de mi vida. Cuando ha salido de ese espacio, del hábitat en el que nació como reloj despertador para una joven pareja, se ha descompuesto. No sabe dónde está. A lo mejor corre hacia delante intentando volver a existir en ese tiempo que conocía. Darle la vuelta al tiempo.

O a lo mejor es todo lo contrario. Ha salido de su lugar natural y siente la impaciencia de los nuevos comienzos, de las épocas nuevas. Es como si tuviera prisa por saber qué hay más adelante.

Convivo con un reloj que vive en mi futuro y me parece bien.

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