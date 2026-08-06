Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Mónica
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Recuerdo dos escándalos terribles durante mi EGB, en los dos había hermanas implicadas.

Caso 1 (6° de EGB): Mari Luz apareció con un cuadro pintado al óleo en tonos verdes, cuadro que la profesora/monja reconoció al verlo porque años antes lo había llevado a clase la hermana de Mari Luz. Aunque intentó defenderse y negar tamaña acusación, fue difícil creerla, el cuadro estaba seco, excepto la firma, donde había un pegote negro y la firma de Mari Luz aparecía seca. No fue una copia, fue apropiación indebida o estafa.

Caso 2 (8° de EGB): en un ejercicio de los deberes de Lengua, Montse escribió "Las abejas elaboran la miel". Nada más leerla, el dedo acusador de la Señorita Esther apuntó hacia Esther "Esa frase no la has escrito tú". Según la Señorita Esther, la hermana de Montse, que era una excelente estudiante, había presentado una frase igual el año anterior que recordaba perfectamente porque el verbo "elaborar" era muy especial y no creía en las casualidades. Montse lloró ofendida y nunca llegamos a saber la verdad.

En ambos casos, las dos niñas fueron expuestas en la plaza pública.

También recuerdo que Sara no ganó un concurso de cuentos organizado por los colegios regidos por la misma congregación que el mío porque en el resto de España no creyeron que una niña de 9 años de origen humilde hubiera podido escribir algo tan bueno. De ese cuento solo recuerdo la frase "Y la torre que altanera toca la brisa al pasar". Con los años, ya de adultas, pregunté a Sara por el cuento y ella no recordaba nada de la historia, ni siquiera el haber participado en un concurso. Pasé en balde años indignada por la injusticia para que luego la afectada no supiera de qué le hablaba y yo, casi 50 años después sigo teniendo en la cabeza la torre que altanera toca la brisa al pasar.

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María Maroto
1d

Me encanta las nubes, incluso desde los aviones, cuando todo el mundo deja de mirar por la ventanilla yo sigo imaginando saltar entre ellas. De niña yo copié un cuento, porque me gustaba ver mi letra escrita, debía tener cinco años. Mis padres creían que tenían una niña prodigio en casa y yo no entendía nada. Pero, ¿lo has escrito tú? Y claro yo lo había "escrito". El tema de los derechos de autor me quedaba muy lejos aún...

El reloj despertador ha muerto matando: o me tiras o te aturro con la radio a todo volumen jajaja.

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Por supuesto, sigue adelante.

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