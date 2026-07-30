Cosas que (me)pasan

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María Maroto
2h

Qué tarde más terrible la de ayer. No recuerdo haber llorado tanto en años. ¿Por qué? Supongo que porque se ha muerto una BUENA PERSONA que nos daba mucha felicidad. Sólo le ví una vez en directo, arrastré a mí marido a Granada para verle y, aunque no le conocía, le encantó. Glen estaba acatarrado pero lo dio todo igualmente. ¿Alguien se viene a Dublín está Nochebuena?

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María
1h

Creo que he llorado más por Glen, y en su día por Bowie, que la muerte de algún familiar. No sé si dice menos de mí o de los familiares.

Era mucho más que un músico y lo transmitía allí donde iba. Y sus conciertos eran mucho más que los discos. Nunca vi un cantautor tan punki, con ese dominio de la progresión.

Como decían en Saturday Night Life de Bruce, se podrían hacer discos solo con las historias que Glen contaba entre canciones en los conciertos.

Sabía que nunca vería a Bowie, pero creía que me quedaban algunos con Glen.

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Por supuesto, sigue adelante.

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