Hoy iba a escribir sobre desear un mayordomo, pero ha muerto Glen Hansard y no puedo escribir de otra cosa ni dejar de pensar en él, en la mala suerte, en lo puta que es la vida, en su fragilidad, en cómo en un momento estás y al siguiente has desaparecido. En cómo ayer por la noche me acosté en un mundo en el que Glen estaba vivo y esta mañana ya es un mundo en el que nunca jamás podré volver a escucharle en directo. Para él, en un momento iba conduciendo su moto y al siguiente ya no estaba.

Conocí a Glen por la peli Once, como la mayoría de la gente. No sé cómo llegué a la película, si lo hice antes o después de que ganara el Oscar. Ni idea, pero recuerdo que su banda sonora nos acompañó un verano entero mientras conducíamos de una punta a otra de España. Lo vi por primera vez en directo en Madrid en octubre de 2010 y otra vez más en 2013. De aquellos conciertos guardo vagos recuerdos; confieso que, por ejemplo, no me acordaba de que al segundo fui con mi hermana y una amiga.

En 2016 volvió a Madrid. Tan pronto como salieron las entradas compré dos. Fila 4. Convencí a Juan de que viniera conmigo, sin conocerle de nada, sin haberle escuchado nunca. Salió fascinado. La presencia que tenía en el escenario, el carisma. Era un músico grandísimo. Inmenso. En aquel concierto contó que en los años 90, cuando viajó por primera vez a Nueva York, una noche pululando por la ciudad buscando el apartamento de Bob Dylan, le llamó la atención que en la puerta de algunos edificios había amontonados cientos de enseres de una casa: ropa, libros, muebles, discos, cartas, fotos. Se enteró después de que esos montones de cosas que veía por toda la ciudad pertenecían a hombres que habían muerto de SIDA. Nadie quería tocarlas, nadie las quería cerca. Eran vidas tiradas. Sobre aquello escribió una canción y yo me quedé pensando en cuál sería mi montón de cosas. (Releo lo que escribí entonces y de aquella lista de enseres algunos ya han desaparecido).

En 2017, con el subidón que todavía nos duraba de aquella noche tan increíble, Juan y yo nos fuimos a Dublín a ver a Eddie Vedder y Glen tocar juntos. Teníamos unas entradas increíbles, casi perdimos nuestras mochilas y en el aeropuerto Juan lloró leyendo Los días iguales. Fue la primera persona a la que le di a leer el manuscrito.

Durante la pandemia, en lo más terrible del confinamiento, recuerdo estar sentada en el sofá, tapada con una manta, hecha una bola de ansiedad, mirando fijamente el concierto que Glen, desde su casa de Dublín, daba en Instagram. Poco a poco me fui relajando: verle ahí, en su preciosa casa atestada de trastos, tranquilo y compartiendo su música, deshizo el nudo de mi ansiedad, me hizo creer que estaríamos bien, que no todo era tan terrible.

Lo vi por última vez en 2024, en las Noches del Botánico, de nuevo con Juan. Fue un concierto muy loco, Glen venía con resaca de haber estado en el Azkena en Vitoria y con ganas de más juerga. Cantó, gritó, paró el concierto varias veces porque un amigo suyo con cierta discapacidad se había perdido tratando de llegar al escenario y, una vez más, consiguió que todos los que estábamos escuchándole fuéramos felices. Así, felices. A lo grande. A lo inmenso. Felices de verdad.

No podía creerme la noticia. Me cuesta imaginarlo muerto. Cuando me he puesto a bucear en todo lo que había escrito sobre él, he encontrado un texto que no recordaba. Quiero recordarlo siempre como lo imaginé aquí. (A veces sí se escribir ficción)

Valga como homenaje a Glen Hansard. Escuchadle. Vuestra vida será mejor.

Una noche con Glen.

Me despierto, pero no abro los ojos. Por las señales que me manda mi cuerpo sé que he dormido poco, encogida y sin moverme. Por las señales y porque me duele el cuello, tengo las manos juntas debajo de la cara y la unión entre lo que intuyo son los dos cojines de un sofá se me está clavando en la cadera. El picor de una manta de lana gorda en mi barbilla me confirma que efectivamente estoy durmiendo en un sofá, en un sofá que no es el mío. Entreabro los ojos y a medio metro veo una mesa baja de madera oscura, de esas que están gastadas de poner los pies cuando te sientas a ver la tele o a charlar. Está llena de copas de vino y tazones de loza blanca. Me incorporo poco a poco, echo la manta a un lado y me siento. Todavía tengo los calcetines mojados. A mi izquierda hay unos ventanales enormes, por los que entra una luz de color blanco lechoso, como el cielo que se ve a través de ellos, completamente encapotado. Llueve despacio. Poco a poco voy recordando dónde estoy y qué hago aquí. No he debido dormir mucho porque recuerdo que era de día cuando cerré los ojos. ¿Amanece a la misma hora en Dublín que en Madrid? ¿Después? ¿Antes? Tiene que ver con la latitud pero no soy capaz de pensarlo con claridad. Me pongo de rodillas en el sofá y al asomarme por el respaldo para buscar mis zapatos, me fijo en la inmensa estantería cubierta de libros en caótico desorden que recorre la pared. Glen es de los míos, los libros al tuntún, colocados según van llegando o según se consultan o dependiendo de cómo los sientas. No me veo con fuerzas ni tengo la mirada lo suficientemente clara (¿dónde estarán mis gafas?) como para ponerme a cotillear libros en inglés. —Ey, ¿qué pasa contigo? ¿Despierta? Me giro bruscamente con el corazón a 300 por hora. —¡No me des esos sustos! Glenn se ríe con ganas. Está apoyado en el quicio de la puerta que ahora recuerdo que da a la cocina con una taza en las manos. Lleva la misma camisa que llevaba cuando me dormí, la camisa con la que salió del camerino al terminar el concierto. La camisa que no se me olvidará en la vida porque me obligué a concentrarme en ella mientras le saludaba por primera vez. El camino desde mi estudio pormenorizado de los cuadros de su camisa hasta dormir en el sofá de su casa está lleno de nervios, nervios calmados con cervezas, risas, risas alimentadas con más cervezas. Charla, mucha charla alimentada con un fish and chips grasiento en un antro al que llegamos corriendo bajo la lluvia. Quizás mis calcetines se empaparon ahí. Glenn desaparece en la cocina y vuelve a los dos minutos con otra taza para mí. Gracias a Dios no es té, necesito un café fuerte; el té es para cuando me siento a punto de disolverme en paz y tranquilidad. El café es para cuando necesito reconstruirme. —¿Sigues teniendo hambre?—me pregunta mientras se sienta a mi lado en el sofá apartando la manta. Recuerdo entonces que cuando llegamos a su casa, porque yo había perdido el bus para llegar a mi hotel en las afueras, nos sentamos todos en la cocina a devorar cereales y galletas. Me fascinó que Glen y el batería, que en las distancias cortas se parece aun más al capitán Haddock, fueran capaces de engullir cuenco tras cuenco de cereales sin que una gota de leche les escurriera por las barbas. Yo no fui capaz y se troncharon de mí y mi barbilla surcada de barbas de leche. —Sí, pero no quiero más cereales. —Jajaja, ¿tostadas? —Perfecto. Le sigo a la cocina y recuerdo que hablamos de Youghal, de Moby Dick, de Eddie Vedder y de comer pipas. Felicito mentalmente a mi yo de la noche anterior por su fabuloso desparpajo hablando en inglés y por no haberse dejado llevar por la euforia y haberse negado a cantar. —Glen, ¿tendrías unos calcetines secos para prestarme? Una noche genial.

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