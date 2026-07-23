«Siempre creemos que a nuestros padres les alcanzará un rayo y que, por arte de magia, se convertirán en las personas que querías que fueran, o que volvieran a ser las personas que eran. Pero eso no va a pasar nunca. Y, aunque sepas que nunca va a pasar, sigues teniendo la esperanza de que pase». (Nora Ephron: No me acuerdo de nada)

Bajamos a la playa con dos sillas de playa y una sombrilla. Yo llevo gorra, mi madre sombrero de paja y cada una lleva su cesto con toalla, libro y crema. Ella lleva además un peine rojo de plástico que tiene más años que yo y unas gafas de nadar. Por supuesto, al salir de casa yo cojo las dos sillas, la sombrilla y mi bolsa porque mi madre va a cumplir 82 años y no quiero que se tropiece, ni que cargue peso innecesario. Ya en el ascensor empieza el baile. Meto las sillas y la sombrilla, me giro para darle al botón y en esa milésima de segundo, ya ha cogido posiciones. Al salir del ascensor pelea conmigo por agarrar una silla y cuando llegamos a la puerta del portal, parecemos un dúo cómico cada una tirando de un extremo de la sombrilla.

–¿Se puede saber qué haces mamá?

–Coger la sombrilla y las sillas.

–¿Para qué? Las llevo yo.

–Yo puedo

–No hace falta. Las llevo yo.

–Yo puedo llevarlo todo. Me tratas como una inválida.

Quiero gritar, claro.

Chillar muchísimo.

Quiero decirle que deje de tomarse todo como una ofensa personal, que nadie la está llamando inválida, que llevar dos putas sillas de playa, una sombrilla con la cinta de colgar rota y un cesto es incómodo. Que trato de evitar que en un tropezón tonto, que puede pasarle a cualquiera, se caiga, se rompa la cadera y eso la lleve, a su edad, a una serie de complicaciones que podemos ahorrarnos todos si, simplemente, me deja cargar con todo. Quiero gritar que solo trato de ayudar.

Pero sé que es inutil. Así que le digo:

–Pues hala. Toma. Llévalo tú todo.

Llegamos a la playa. Es posible que la gente al vernos llegar haya pensado: vaya jeta, lleva a su madre anciana cargada como una mula y ella de rositas.

Quiero gritar: OS LA REGALO.

Me descoloca lo diferentes que somos mi madre y yo. Tenemos caracteres tan distintos que somos incompatibles. Ella no me entiende a mí y yo no la entiendo a ella.

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