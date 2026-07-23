Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Helena
10h

Mi madre falleció hace tres meses. Una de las cosas que más le agradecemos en las fases en las que necesitó ayuda fue la empatía hacia nosotros. Delegaba con delicadeza y una sonrisa. ¡Cuánto hemos aprendido de nuestra madre en su enfermedad! Gracias por tanto. ¿Aprenderé yo algo?

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Laura
6h

Madres e hijas... qué temazo... Cómo te entiendo Ana y otras que comentáis... La mía tiene síndrome de reina. Te dice directamente que lleves su maleta, su compra, su bolsa... Y da por hecho que estás a su disposición. "Hija, acompañame a esto mañana a las 9am" te dice un viernes a las 11.30pm. "Pues les dices que tienes que acompañar a tu madre de 82 años que lo van a entender y les dices que les invitas a desayunar en casa otro día" y te cuelga y tú que eres lerda, llamas a tus amigas y les dices que aplazas el desayuno en casa... Por no hablar de su especialidad... el "body shaming"... "Hija, las canas te quedan fatal. . Es un color de cana horrible", "Laura no tienes los brazos para enseñarlos, ese vestido mejor regálalo", "Qué manía de ponerte ese pantalón que te hace tan culona"... Y lo más curioso de todo es que la admiro profundamenre, la quiero con locura y cuando pienso en una.vida sin ella... me invade la más profunda de las tristezas... ¿Estoy bien doctor???

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Por supuesto, sigue adelante.

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