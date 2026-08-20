Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Marta Pilar
Marta Pilar
4h

Lo del calor este año es inhumano. Todas somos Carmen Maura. Pero la película es La ley del deseo. Gracias Moli todos los días del verano nos haces olvidar un poco el calor.

Responder
Compartir
Avatar de Adela
Adela
2h

Los turistas hemos llegado a ser la peste que desvirtúa la esencia de los lugares por los que pasamos. Te he visto bajo la tormenta, en ese magnífico arrebato vital. Muy bonito escrito todo

Responder
Compartir
20 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura