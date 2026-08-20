Estoy cansada, pegajosa y harta. Las campanas de la iglesia del pueblo francés en el que estamos este año acaban de dar las nueve de la noche. Y no refresca. En la casa hay cuatro ventiladores, hemos abierto las ventanas para ver si corre algo y lo único que circula a raudales es mi desesperación. No puedo más de calor y de no dormir.

Esta noche, en el hotel de Girona, con el aire acondicionado puesto he conseguido dormir cinco horas y media del tirón y me ha parecido un triunfo. Cuando me estaba lavando los dientes, me veía en el espejo y pensaba: «¿Cómo será dormir ocho horas seguidas? Ya no me acuerdo». Empiezo a temer que mi vida se transforme en algo parecido a Memento —no igual, sin muertos, espero—, pero una vida en la que yo me convierta en un despojo de persona que no es capaz de hacer nada cabal ni coherente porque no tiene fuerzas y está harta de sudar en un paisaje abrasador, en el que el sol no hace más que castigarme. En el atasco del peaje, en un pódcast, escucho a un experto decir que como El Niño este año es gigante, el año que viene será aún más caluroso, más extremo. Me dan ganas de llorar.

Siento este tono trágico, o tragicómico o dramático. Un tono cansado que, además, no refleja mi día, pero sí las fuerzas que me quedan ahora mismo.

El día empezó con el caminito de chuches de Clara por el pasillo del hotel, entre su habitación y la mía. Tenía muchas ganas de enseñarles la ciudad. Yo la descubrí en 2015, de camino a La Provenza: paramos una tarde a visitarla y me sorprendió muchísimo. No sé qué me esperaba, pero desde luego no lo que me encontré. Once años después sigue siendo preciosa, recoleta, detallista, pero ya no es lo mismo. El turismo la ha arruinado, la hemos arruinado. En nuestra mañana de pasear, recorrer la muralla, los jardines, la catedral, los templos, la judería... podría jurar que el 85 % de las personas con las que nos hemos cruzado eran turistas. Nosotros incluidos, claro. Paseo intentando cerrar los ojos, abstraerme e imaginar la ciudad cuando estaba vivida. No quiero viajar al medievo o a la época en que los romanos fundaron la ciudad; solo me gustaría ver cómo era, por ejemplo, cuando yo nací. Cuando por esas calles que ahora recorremos turistas haciendo fotos y leyendo con más o menos desgana los carteles no éramos una plaga. Cuando la gente iba a la compra, al colegio, a la farmacia, al trabajo o a visitar a sus amigos.

Digo que no me gustaría viajar muy atrás en el tiempo, pero me encantaría poder colarme y ver en directo el supuesto milagro de San Narciso, cuando en el siglo XIV, ante el saqueo de las tropas francesas de su sepulcro, se levantó y lanzó sobre ellos una nube de moscas (en algunos sitios dicen que venenosas y en otros omiten este dato) que los ahuyentó para siempre. Me encantaría ver ese momento y me pregunto si San Narciso —que por cierto tiene un sepulcro precioso en la Basílica de Sant Feliu— no estará valorando lanzar otra nube de moscas para librar a su ciudad del asedio turístico.

Un amigo me recomendó un restaurante «un poco apartado de la ciudad». Cogemos el coche y al llegar nos damos cuenta de que podíamos haber ido andando, un paseo de diez minutos. Algún día, alguien que no seré yo tendrá que hacer una tabla de equivalencias: algo que represente el concepto de «lejos» para los que viven fuera de Madrid y lo que es lejos para los que, por desgracia, hemos vivido allí. Un paseo de diez minutos no es «apartado» pero la “lejanía” merecía la pena.

Hoy he aprendido que a Richard Feynman le intrigaba por qué, por mucho que lo intentara, no conseguía romper un espagueti en dos: siempre se rompían en muchos más trozos. Es una duda absurda, muy de físico, muy de señor con tiempo libre. Cuando ya llevaba años muerto, otros señores realizaron un estudio para investigar este fenómeno y, además, consiguieron el método para poder partirlos en dos: girarlos 270 grados.

Termino de escribir esto sentada en uno de los patios de la casa. Truena y hay relámpagos. Escucho las gotas caer en las ramas del árbol que me cobija y en las tapias, pero no me mojo. No llueve tanto.

P.D.: Pensé que no iba a llover lo suficiente como para barrer mi cansancio y mi hartura del calor, pero me equivoqué. Ahora mismo lleva lloviendo casi una hora; hemos abierto la puerta de la casa y la del patio y, si pasara alguien por la calle, nos vería en el salón, cada uno en un sofá dedicado a sus cosas. Me vería a mí escribiendo esto. Ha llovido tanto que se ha levantado viento y yo, en un arrebato de «no puedo más de calor», he salido a la calle como si fuera Carmen Maura en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?... En medio de la calle, con los brazos en alto y mi vestido ondeando, he gritado: «¡Mójame, tormenta! ¡Mójame, tormenta!».

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