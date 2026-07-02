La Guarida cumplía cuatro años y lo celebraba con un aperitivo. Al llegar he comentado con Abril, la dueña, la noticia del cierre de Amapolas en octubre, Es tristísimo que cierre una librería, igual de triste que si cierra una zapatería de barrio, una mercería o una ferretería. Siempre pienso que esas bajadas de persiana definitiva son el fin del sueño de alguien, de una persona o de una tradición familiar en el caso de algunos establecimientos. Me pregunto cuántas noches sin dormir, cuántas vueltas le das a la decisión de cerrar algo así. La mayoría de las veces esa decisión tiene un motivo económico, pero otras puede ser emocional. Un día pensaste que tener una librería, una mercería, continuar con el negocio familiar era lo que querías hacer con tu vida, y otro, muchos días después, te das cuenta de que ya no te apetece, no le ves el sentido. ¿Qué ha pasado? Muchas veces, cuando compartes tu sueño con alguien en voz alta («quiero abrir una librería», «mi sueño es irme a vivir a un pueblo pequeño», «quiero tener una casa en Los Molinos», «me gustaría tener tres hijos»), la respuesta que recibes se parece mucho a «a ver, eso está muy bien pero no es cómo te imaginas, ESO tiene muchas cosas malas». Yo también soy culpable de haber intentado pincharle el globo de la ilusión a alguien, pero hace tiempo que ya no lo hago. Me parece que cualquiera que tenga más de treinta años le ha dado las vueltas necesarias (hasta donde le permita su capacidad neuronal) a cualquier decisión trascendental en su vida. Siempre hay gente alocada enganchada al carpe diem o al «Dios proveerá», pero diría que todos, cuando nos enfrentamos a algo como dar un cambio drástico a nuestra vida, hemos pensado en los pros y los contras, hemos considerado lo que podría salir bien y lo que podría salir mal. Es posible que hasta hayamos jugado al clásico «¿qué es lo peor que puede pasar?». Por eso arrojar un cubo de agua fría a cualquiera cuando te comunica esa decisión me parece innecesario, de mal gusto, casi un insulto.

Aventurarse a un cambio vital asusta. Significa apostar por un futuro imaginado que sabes que puede salir bien o mal, que tendrá sus altibajos y sus contratiempos. Lanzarse es difícil, implica noches en vela pensando «Ay, dios, qué he hecho» y pasar miedo. Eso lo sabemos todos, pero ¿y renunciar a ese cambio? Pararse y reconocer «hasta aquí», «me equivoqué», «esto ya no funciona, ya no tiene sentido»… Eso es durísimo: te enfrenta a quien eras hace dos años, cuatro, diez o quince y a lo que querías. ¿Lo quisiste mal entonces? ¿Te equivocaste? ¿Eres tú, el de ahora, el quetraiciona al que eras? ¿Quién eres ahora? ¿Por qué ya no quieres o no te vale lo que te ilusionaba hace años? Son muchas preguntas incómodas. Hay que amasar esas dudas, esa realidad, hasta que la encajes, hasta que estés cómoda diciéndote a ti misma: esto era lo que quería, ya no lo es.

Por la tarde he ido a bañarme a casa de mi madre. Me he sentado en el borde de la piscina y me he quedado mirando las copas de los árboles. Se mecían en un baile extraño. Soplaba un viento raro. No era de norte, ni de sur, ni venía del este ni del oeste. Los árboles movían sus ramas sin ritmo, intentando seguir el paso de ese viento alocado, borracho.

“There is nothing as exciting as the wind. New love— and the wind. But the wind has always been there. Even before you knew of love, you knew of the wind. The wind could excite you as a child, and it still can, and will”. (Winter, Rick Bass)

Al final no me he bañado.

Compartir

¡Muchísimas gracias a los cuatro nuevos suscriptores de pago! Me encantaría que me acompañaras y, si te apetece, que me apoyaras en el camino.

Puedes suscribirte gratis para recibir estas lecturas mañaneras, pero si decides sumarte a la suscripción de pago, estarás apoyando un proyecto independiente que cuenta ya con más de 570 suscriptores. El reto es llegar a 700.

Por 6 euros al mes (o 60€ al año), además de mi agradecimiento eterno, tendrás el pase completo: acceso al chat permanente con la comunidad, lecturas exclusivas, y un asiento en el Club de Podcasts Encadenados y nuestro Club de Lecturas.