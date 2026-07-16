Los miércoles limpio. Dejo a Hanson en el jardín, tumbado a la bartola y yo saco los trastos y quito el polvo, barro, friego y recoloco lo que se ha descolocado. Nada emocionante ni glamouroso ni sofisticado. Un par de horas que dedico físicamente a pasar el mocho e intelectualmente a escuchar podcasts. Esta mañana mientras fregoteaba se me ha ocurrido hacer una lista de podcasts que creo que son adecuados para viajes en coche, paseos por la playa, mañanas tranquilas regando, tardes de paseo, noches de insomnio. A lo mejor a alguien le interesa o le viene bien.

El apellido que les dejo

Este año se han cumplido 50 años del golpe de estado que llevó a la dictadura militar en Argentina. Ha habido un gran número de artículos y reportajes, pero lo que más me ha gustado y más me ha impactado es esta pequeña serie independiente de 5 episodios. En ella, cuatro hijas y un hijo de genocidas hablan de su relación con sus padres; de cómo eran esos hombres cuando llegaban a casa después de haber torturado, matado y hecho desaparecer a cientos y miles de personas. Es impactante, conmovedor y necesario.

The Obit Project

Lo primero que aprendí a leer en el periódico fueron las esquelas. Desde la tranquilidad que me daba tener 7 años y saber que no me iba a morir pronto (ingenua tranquilidad) leía con mi abuelo los nombres de los difuntos y los de sus familiares. Lo que más me gustaba era calcular la edad y atisbar, a veces, por una frase al final del texto la vida de esas personas. Los estadounidenses han hecho toda una tradición de la escritura de obituarios. No se limitan a famosos. Esta deliciosa serie producida por Jad Abumrad y Jule Banville parte precisamente de obituarios de gente normal y corriente para contar sus historias, investigarlas y narrarlas. Es tierna, es bonita, es conmovedora. Habla de la muerte, pero de una manera que consuela. Son 12 episodios. Yo empezaría por For Ruth. Y también me parece imprescindible el último, Obituary for a Small Town, el canto de amor y nostalgia a un pueblo que se muere, que desaparece. ( Y echa un vistazo a la carátula de cada episodio porque son preciosas)

La memoria en ruinas

De pueblos que desaparecen, patrimonio que se derrumba y ruinas que cuentan siglos de Historia trata esta serie de elDiario.es con José María Sadia y Andrea Morán. Un recorrido por el patrimonio histórico de nuestro país desde Girona a Zamora pasando por Soria, Guadalajara, Toledo, Burgos, Lleida, analizando por qué se está perdiendo, qué nos cuentan de nosotros mismos esos restos, qué podemos hacer y qué se está haciendo para mantenerlo y cuidarlo. Son diez episodios y me parece una serie perfecta para escuchar estando de viaje porque probablemente, por cualquier carretera que vayas, habrá cerca un resto, una ruina, un castillo, un convento, un monasterio. Si escuchas a José María y Andrea sentirás la necesidad de acercarte a visitarlo y lo verás de otra manera.

OnlyFantasy

Este es el podcast con el que más he gritado en lo que llevamos de año. Seis episodios dedicados a diseccionar la historia y el funcionamiento de esta plataforma de venta de porno. La serie está producida por dos estadounidenses que, como dije en su día, pecan de una ingenuidad rayana con la tontería. Él, Leon Neyfakh, reputado periodista responsable de grandes series, hace aquí un papel un poquito bochornoso. Ni una pregunta inquisitiva, ni una reflexión con cierta profundidad. Ella, Gracie Canaan, cómica y creadora de contenido en la plataforma, vive en Los Mundos de Yupi. A lo mejor te estás preguntando: Pero, si tan horrible te parece ¿por qué la recomiendas? Pues porque, a pesar de esa ingenuidad estadounidense al enfrentarse con una plataforma de porno, el podcast ha conseguido unas historias increíbles que merece la pena escuchar y algunas entrevistas alucinantes. Eso sí, si vas con niños en el coche, no es lo indicado para escuchar con ellos.

23F. La gran intriga

Sé que el 23F da pereza, pero esta serie te la quita desde el primer episodio. Con un ritmo frenético, una muy buena estructura y un guión que avanza sin tropiezos y de manera amena, esta serie producida por The Village Voice es la mejor manera de entender qué pasó antes del 23F para llegar a aquel fallido golpe de estado. Es un podcast perfecto para el coche o un paseo. Exige del oyente que se zambulla en él como cuando te tiras a la piscina: lo importante no es tener el mejor estilo nadando sino llegar al final del largo sin ahogarte. Aquí es lo mismo: no vas a ser capaz de aprehender todo lo que se cuenta porque son mil cosas sucediendo a la vez, lo que importa es llegar al final de la serie teniendo claras dos cuestiones: aquello fue un contubernio de hombres peleándose por quién mandaba (es decir, la historia de la Humanidad); y, segundo, que el Rey lo sabía todo y estaba detrás de ese plan.

The Secret World of Roald Dahl

¿Has leído Charlie y la fábrica de chocolate? ¿Matilda? ¿Has visto las películas? Pues entonces tienes que escuchar este fabuloso podcast biográfico que recorre la increíble vida del autor inglés que antes de ser escritor trabajó en África, fue piloto de la RAF en la II Guerra Mundial, hizo de espía en Estados Unidos, sedujo a mujeres de altos funcionarios norteamericanos. Disney organizó fiestas en su honor, escribió guiones de películas de James Bond, por distintas desgracias familiares inventó varios procedimientos médicos que han salvado la vida de miles de personas. Fue marido, padre, amante y también la cagó con varias declaraciones profundamente racistas y antisemitas. La serie de diez episodios escrita y narrada por Aaron Tracy se sigue con muchísimo interés y es entretenidísima.

Modapedia

Otro podcast argentino. Se estrenó en 2024, pero lo he descubierto hace unas semanas y lo he escuchado del tirón. Empezaría por la tercera temporada y empezaría ya porque está dedicada al papel que la moda asociada al fútbol ha tenido en el carácter argentino o, quizás, es al revés. Los episodios tratan de la historia de este deporte y explican cómo, por ejemplo, las camisetas de los clubes pasaron de ser un uniforme «de trabajo» a ser algo que se usaba para apoyar a tu equipo en los partidos y luego a lo que es ahora: una tendencia de moda que va mucho más allá del deporte. Se habla también de Maradona y su estilo, de las botineras (las mujeres o novias de los futbolistas) como creadoras de tendencias y también, por supuesto, de las futbolistas, de la importancia del fútbol femenino. Producido por La Curva de la Moda me ha fascinado y me ha parecido, además, una serie de esas que echo de menos en español: historias con profundidad y bien investigadas que no son dramas ni tragedias.

Family Lore

Si tuviera que definir esta serie en dos palabras escogería «historietas familiares». Cada episodio es un cotilleo, una anécdota familiar contada una y mil veces que se convierte en Historia, en tradición. La familia que cree que la bebida «margarita» recibe su nombre de la mujer mexicana de un tío; la hostilidad entre dos familias tejanas que se remonta a un triángulo amoroso de principios del siglo XX que incluye fugas, asesinatos, traiciones y encierros en manicomios de la época; la hija de Fidel Castro contando todo lo que odia a su padre; robos de arte y diamantes en la II Guerra Mundial; crecer en una secta que quería mejorar el mundo o saber qué tu abuelo inventó el snowboard. Cada episodio es una nueva historia que atrapa al oyente y le deja pensando en su propia familia. Muy entretenido. Casi de aventuras.

No sé cómo era antes

Este podcast es necesario. Casi obligatorio. Producido por Podium Podcast y con Sara Selva y Manu Tomillo, la serie nos cuenta la historia de Ángela, una mujer atrapada en una relación de maltrato y abuso con un hombre que la aleja de todo y de todos. En cuatro episodios muy crudos conocemos su historia desde el principio y cómo ante el maltrato por parte de autoridades policiales y judiciales Ángela, como tantas otras mujeres, recurrió a un mensaje en redes sociales para buscar consuelo. Esta no es una serie disfrutona, no entretiene ni anima, pero es necesario escucharla. Ahí afuera hay miles de mujeres sufriendo sin que nadie lo sepa. Hay que empezar por escucharlas.

Las Reinas de Queens

Probablemente no sabes quién es Rula Ávila Muñoz, pero no importa. Es la host perfecta para acompañarte en los diez episodios de esta serie de Radio Ambulante Studios. Ella coge de la mano al oyente y le dice: sé que de esto no sabes nada, ni siquiera sabías que lo desconocías, pero no tengas miedo, te voy a presentar a todo el mundo. Y te lleva al mundo de las mujeres trans latinas del barrio de Queens en Nueva York. Cada episodio cuenta la historia de una de esas mujeres y poco a poco se va configurando un paisaje de miles de colores formado por todo un colectivo desconocido, maltratado y muy estigmatizado que, sin embargo, según vas conociendo se revela como un universo de amor, compañerismo, humor, alegría y esperanza. Es una serie también necesaria y que además confirma la progresión ascendente de las series de Radio Ambulante Studios, tanto en la ambición a la hora de buscar las historias como en la calidad de la producción.

Esta serie, además, es la protagonista de la siguiente sesión del Club de Podcasts Encadenados que celebraremos el 13 de septiembre. Tienes toda la información aquí y te animo muchísimo a suscribirte para participar porque contaremos con Pablo Argüelles, uno de sus productores, para comentarla; y además el grupo que se ha formado es maravilloso.

Para facilitar aún más la escucha he creado una lista con todas las recomendaciones para que solo tengas que darle al play: 10 podcasts para escuchar este verano.

Si escuchas algo, ven a contármelo. Me hará ilusión.

¡Gracias a la nueva suscriptora! No te arrepentirás.

Este Cuaderno de verano que durará hasta el 31 de agosto. Puedes suscribirte gratis para recibir estas lecturas mañaneras, pero me encantaría que te animaras a probar la suscripción de pago. Me apoyarás en este Cuaderno y además podrás participar del Club de Podcasts Encadenados, el Club de lecturas Encadenadas y el chat exclusivo. El reto es llegar a 700 suscriptores. Te aseguro que va a ser tu mejor inversión de verano.

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