Y llegó el eclipse.

Pero antes nos levantamos a las siete de la mañana en Cicely. El pueblo está en silencio. Antonio este año no tiene gallo que cante a las cinco de la mañana y cuando salgo a ponerle el desayuno a Hanson y a acompañarle a su paseo de desahogo mañanero no se escucha un alma. Nuestros vecinos tuvieron a bien contarme el otro día que están prejubilados él y ella, que ya no trabaja. «Yo me he pasado treinta años levantándome a las cuatro y media de la mañana. Ahora ya no me verás madrugar», me dijo el otro día. Desayuno rápido. Recogida minuciosa y, tras cerrar la casa, paseo al mirador, a mi banco para despedirme de Cicely. Un «hasta la próxima» que espero que sea pronto. A las nueve de la mañana hay una luz preciosa y me pregunto a qué hora se habrán levantado los que están ya surcando el cielo en los parapentes.

«La misma melancolía no es sino un recuerdo que se ignora». María Luisa Elío.

Conduzco sin gafas de sol. Vamos callados, concentradísimos escuchando Regresar es irse, la historia de María Luisa Elío. Regresar es irse. Un título perfecto. Sé quién es María Luisa: hace muchísimos años, por recomendación de un tipo muy extraño, leí su Tiempo de llorar y otros relatos. Lo recuerdo. No lo que contaba ni la historia, pero sí que me dejó huella. Atravesamos las montañas, la llanura; va subiendo la temperatura, pero nosotros estamos pendientes de la familia Elío y de su historia de exilio. Como siempre me pasa cuando algo me entusiasma mucho, no puedo esperar para contárselo a todo el mundo, para ponerles en bandeja ese tesoro que he descubierto. Necesito compartirlo. Pero sé que hoy es mal día. No hay más noticia que el eclipse y no quiero que la historia de María Luisa quede apartada. Decido dejarlo para mañana.

En un área de servicio paramos para que Hanson se dé un paseo. Hay un par de camiones, una familia y un cura con el alzacuellos desabrochado paseando entre la escasa sombra que dan unos cuantos árboles famélicos. Al fondo hay un cobertizo muy cutre al que me acerco a buscar agua para Hanson.

—¿Te acuerdas de que cuando hemos decidido parar aquí te he contado que, cuando fui a Suiza con mi familia en coche en el año 1996, una de las cosas que más me llamó la atención es que en las áreas de servicio en Francia y Suiza había baños y estaban limpios?

—Sí —me contesta A, que siempre, siempre se acuerda de todo.

—Vale. Pues esto no es Suiza en 1996.

Más carretera. Una bolsa de patatas. Dos Coca-Colas. Una bolsa de frutos secos. Otro podcast.

«Toda marica tiene dentro una Félix, una Montiel, y la saca, por supuesto, cuando se encienden los focos, cuando la Luna se descuelga entre las nubes». Pedro Lemebel.

Hace una semana no sabía quién era Pedro Lemebel. Jamás en mi vida había oído hablar de él. Lo descubrí, claro, en un podcast y le hablé a A de él. Al día siguiente me dijo: «No te lo vas a creer, pero hasta ayer no sabía quién era Lemebel y hoy me encuentro esta noticia en el periódico». Vuelvo a poner el primer episodio de Prenderse fuego para ver el efecto que causa su escucha en A.

«La luna se descuelga de las nubes». Esa frase se queda colgando de la voz de Lemebel y pienso que el eclipse va a ser algo así, la Luna descolgándose para tapar al Sol. (Como mi atención a las noticias del tema ha sido limitadísima, descubriré luego que es más bien el Sol el que se descuelga sobre la Luna, pero da igual. Son cuerpos celestes descolgándose en un baile incomprensible, aterrador y bellísimo).

Muy poco antes de llegar a Orbela, coronando el último puertito antes de empezar el descenso al valle, un accidente. Acaba de ocurrir. Una ambulancia y un motorista. Paramos, pero los espontáneos que se han bajado a ayudar nos dan paso. El motorista está consciente, sin casco, boca abajo, como una tortuga dada la vuelta. Llegamos a casa con el corazón encogido.

Lavadora. Ted Lasso. Intento de siesta. Riego las plantas, decido que en cuanto pueda iré al vivero a comprar más plantitas de una hiedra monísima que ni se ha secado, ni me ha dado ningún problema y, además, está descolgándose graciosamente por el borde del macetón gigante de piedra que corona la escalera. Quiero muchísimo a esas plantitas de hiedra. Quiero más como ellas.

Y llegó el eclipse.

Armados con el queso de 43 euros nos juntamos con amigos para verlo. No sabía qué iba a ver. La teoría la llevaba cogida por los pelos, lo justo para el aprobado raspado, pero no me esperaba ese momento mágico de cambio de luz, una luz que nos hacía a todos guapos. Y justo cuando se ha hecho de noche, cuando el eclipse ha sido total y se ha visto la corona, no sé qué esperaba, pero no algo así. Algo que me conmoviera.

Qué emoción, qué sorpresa, qué increíble es el Universo.

Qué bien haber nacido en esta época. Como he leído en una publicación en Bluesky: «A mí me pilla esto en el año 10.000 a. C. y sacrifico a todos mis hijos impares».

Soy hija primogénita y, por lo tanto, impar. Conociendo a mi madre, mi vida habría sido cortísima.

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