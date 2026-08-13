Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Piénsame bonito
8h

Me temo que he sido poco eclipsera. Me aterran las aglomeraciones de personas y huí de los sitios donde se podía ver. Pero entiendo perfectamente el rollo del sacrificio en el Neolítico. Yo habría hecho el altar fijo...

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Monica MR
3h

El eclipse me interesaba 0. Decidí bajarme a Madrid 5 minutos antes y la verdad que me impresionó bastante el cambio de luz conduciendo y la paz que se respiraba. Al próximo le prestaré más atención.

Para baños públicos,Japón! Los hay cada 2 estaciones de metro, en los 7 Eleven que hay por todas partes y siempre impecables.

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14 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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