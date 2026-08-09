Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Avatar de Esther Luque
Esther Luque
7h

Yo, cuando era joven, era una auténtica plusmarquista de siestas. Ahora, ni de broma. No es que no pueda dormirme; me lanzaría en los brazos de Morfeo sin pensármelo dos veces. El problema es que sé perfectamente lo que viene después: por la noche, el insomnio infinito. Y eso son palabras mayores.

Buen domingo. 😴

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Carmen
6h

Yo estoy en el equipo de Sabela. Mis respetos a las que dormís 10 min o 30. Si yo caigo, y no me resulta difícil, no caigo por poco, me voy fácilmente a las casi dos horas y luego me levanto de un humor del demonio, como para quemar cosas. Hasta el punto en que he dejado de leer después de comer porque me llevaba al mismo infierno.

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Por supuesto, sigue adelante.

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