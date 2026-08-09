David Hettinger

Me encanta ese momento en la siesta en que, después de luchar con el sueño para seguir leyendo, me rindo a la poderosa fuerza de mi cuerpo, a sus gritos de ¡DURMAMOS, DURMAMOS! y me dejo llevar. Descanso el libro sobre el pecho y, sin moverme para no desbaratar el complejo equilibrio fisiológico que me lleva hacia el sueño, me rindo, cierro los ojos y me duermo. Normalmente ese sueño no dura más de diez o quince minutos. En una buena tarde puedo repetir esta operación un par de veces, después el sueño se dispersa y aunque trate de atraparlo siento cómo se aleja de mi cuerpo.

Hoy, sin embargo, tras ese primer sueño sin moverme, cuando he vuelto a la consciencia y he retomado la lectura he sentido cómo mi cuerpo me pedía más sueño ¡DURMAMOS, DURMAMOS! y he hecho un movimiento arriesgadísimo. No sé de dónde he sacado el valor para ello. He dejado el libro en la mesa y me he colocado de lado mirando hacia el respaldo del sofá en posición fetal. Era un órdago. Ha sido un arrebato, algo muy poco propio de mí, pero he pensado: no quiero un sueñecito ligero, algo frívolo como Emily en París. Quiero dormir de verdad, despegarme de mi cuerpo, soltar lastre, desaparecer. Quiero una siesta de la que mis hijas se puedan sentir orgullosas.

Nada más girarme he pensado: «Estás loca. Te has cargado el momento. Tu tipo de sueño no aguanta estos movimientos bruscos. Ya te has desvelado por completo. Bueno, veamos. No te muevas. Cierra los ojos. Déjate llevar. ¿Cómo se llamaba el nieto de Siri y Paul Auster? ¿Spencer? No. Spencer es el marido de Sophie, la hija de Siri y Paul. ¡Miles! Curioso nombre. Miles. ¿Se lo pondrían por qué son admiradores de Miles Davis? Miles Auster. Es un buen nombre, uno de esos que te hace parecer una persona prometedora. No te puedes llamar Miles si te apellidas Echevarría, eso es una paletada. Me pregunto por qué la gente elige los nombres tan mal. Seguro que a alguien se le ha ocurrido abrir una consultoría para ayudar a elegir el nombre de los hijos. ¿Podría escribir sobre esto en la newsletter de hoy? Pues no me estoy durmiendo, pero me gusta este estado previo a dormirme en el que yo tengo el mando. Siento que no he caído en el abismo profundo de la inconsciencia porque no quiero, porque estoy dejando que mi cerebro se relaje y se dedique a sus cosas. Lo noto juguetón, con ganas de explorar pensamientos inconexos, tontos, pensamientos sin salida como una de esas calles de las películas americanas. Es como ver a un niño concentrado, pintando con lápices de colores, totalmente abstraído. No sabes cuánto va a durar, pero ese ratito es paz, tranquilidad, gozo. A lo mejor no me duermo pero me gusta este estado de confraternización entre mi cuerpo y el hilo absurdo de mis ideas. Me noto relajada, como si mi cuerpo estuviera fundiéndose... Miles Auster, si lo dices muy deprisa puede sonar como “Mire usted”. Me vienen a la cabeza José Luis López Vázquez, José Sazatornil. Mi abuelo se parecía a Saza».

En algún momento de ese río de pensamientos me he dormido de verdad. He caído rendida al sueño reparador del que me he levantado de buen humor, descansada. Bastante contenta. He terminado el libro y nos hemos ido a dar un paseo al final del valle, al lugar en el que la carretera no va más, choca con la montaña. No había nadie. Solo nosotros tres paseando bajo un cielo cada vez más hostil, cada más oscuro, cada vez más negro. Negro, amarillo intenso del pasto seco y verde de los abetos.

–Llevo regular tus cambios de humor. Ahora estás eufórica. –Es que he dormido.

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