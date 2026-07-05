Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Avatar de Marta Lalibretaroja📕
Marta Lalibretaroja📕
7h

Al final no me ha quedado claro si son tareas pendientes hechas o aún pendientes. Si eso ha sido un día, menuda capacidad resolutiva.

Me ha encantado el curso de Miquel del Pozo. Y veo que las hortensias necesitan mucha agua.

Algunas de las tareas que tienes las tengo yo y las veo inabarcables 😂 (ordenar las fotos)

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Pili
4h

No te olvides de regar las hortensias y , sobretodo, de cerrar la cuenta del Santander.

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Por supuesto, sigue adelante.

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