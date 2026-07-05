Señora desconocida en su jardín en 1954. A lo mejor necesito un peto jardinero.

Escribir la newsletter. Ir a comprar burrata y jamón serrano. Regar mis nuevas hortensias. Apuntar en mi excel de gastos el importe de la compra. Sacar los cuadros de las cajas y replantearlos por la casa para empezar a colgarlos. Escribir a P para ver cómo se encuentra, que llevo una semana sin escribirle. Presionar un poco a mi hermano B para que venga a colgar un par de lámparas. Ir a recoger la espuma para los cojines del balancín que los padres de A me han regalado para el jardín. Seguir podando sin piedad la hiedra de la tapia que me separa de los vecinos de atrás. Rastrillar toda esa zona. Ir al punto limpio a llevar trastos que han aparecido escondidos detrás de la hiedra. Ordenar el armario de la entrada. Limpiar el armario de la despensa. Regar las hortensias. Estudiarme la página de la AIR. Apuntarme al curso de Miquel del Pozo: no sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero solo pensar en el placer que voy a sentir escuchándolo me da escalofríos. Volver a rastrillar debajo de los pinos. Limpiar la terraza de delante. Limpiar mi esterilla (Esto ya lo he hecho). Comprar una pieza para empalmar las dos mangueras. Solucionar el problema de los cubos de basura. Buscar casa para las vacaciones de agosto. Terminar de preparar la sesión del Club de Lecturas Encadenadas. Escribir 130 tarjetas para los fundadores. Meterlas en sobres. Escribir las 130 direcciones. Bajar a Correos a enviarlas. Colocar las nuevas luces dentro del armario de Clara. Poner más libros a la venta en Wallapop. Cepillar a Hanson. Buscarle un pienso más barato que el que toma ahora, que sospecho que le va a dar igual. Regar las hortensias. Colocar el papel pintado en el baño de cortesía. Colgar el espejo. Decidir qué lámpara pongo ahí. Regar las hortensias. Comprar un armario para el lavadero. Instalar una cuerda entre los dos cerezos para tender en ella la ropa y que cada vez que lo haga me acuerde del famoso episodio de los Soprano, aunque yo no soy una tía buena italiana ni tengo un vecino mafioso (que yo sepa). Ir a hacerme la pedicura. Preparar huevos rellenos para la cena de esta noche. Poner la mesa. Colocar las velas. Aprender a manejar un enchufe con temporizador. Cerrar la cuenta del Santander y disfrutarlo. Revisar la web de la Doc Society. Leer todas las crónicas que tengo pendientes del Festival de Tribeca. Llevar a enmarcar los dibujos de J. Echarte. Hacer expurgue de sujetadores. Hacer expurgue de pintalabios. Perseguir al carpintero para que me traiga la balda que falta de la alacena de la cocina. Buscar en internet una aceitera que, de verdad, no gotee. Tirar las tres que he comprado en los últimos cuatro meses y medio y que gotean a pesar de prometer lo contrario. Pintar las sillas del jardín. O no. Decidir si quiero pintar las sillas del jardín. Arrastrar varias piedras de granito debajo de la antigua pila del lavadero para levantarla del suelo y que así drene. Decidir qué plantar en ella que vaya a sobrevivir a mi torpeza jardinera.

Regar las hortensias. Planchar. Aprovechar el mes de Netflix que pillé el otro día para, con mi afán completista, volver a ver las 4 películas finales de Gilmore Girls y volver a asombrarme de lo horribles que son. Llevar a desmontar un vestido precioso para convertirlo en un dos piezas. Encargar un bebedero para Hanson. Pensar el regalo de cumpleaños de Clara. Pasar todo lo que tengo en el entorno google a entornos que tengan su base en Europa. Ordenar fotos en el móvil. Seleccionar para imprimir. Darme por vencida con este tema y que las fotos hagan su vida y yo la mía. Llamar a los de las placas solares para que vengan a instalarlas. Colocar un tendedero extensible en el lavadero para, en invierno, poder tender ahí. Regar las hortensias. Empezar a revisar mis cuadernos de lecturas para, de alguna manera, tratar de organizar todas las citas que tengo guardadas más allá de las que retengo en mi memoria. Organizar el correo. Pintar las pilonas a los lados de la puerta del jardín. Escribir una reseña que haga justicia al podcast Modapedia para que todo el mundo lo escuche. Empezar a escribir el libro de Orbela.

Regar las hortensias.

Setenta y tres tareas pendientes.

En el desayuno he leído que, según algunos expertos, cada persona tiene una lista de unas 150 tareas pendientes. He leído también que un 41% de las tareas en esa lista no se hacen jamás y que solo el 15% de las tareas que terminas están en esa lista.«Describir la lengua de un pájaro carpintero» era una de las tareas en la lista de Leonardo da Vinci. Ojalá tener algún día una tarea así de chula en mi lista.

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