Lo primero que hay que preparar es la salsa de tomate. «Mamá, yo quiero tomate del que entomatece», decía mi hermano Borja cuando éramos pequeños y mi madre hacía pasta. Cada vez que frío tomate esa frase resuena en mi cabeza y me lleva a las comidas en familia en la casa de mi infancia, con una gran cocina en la que, cada noche, extendíamos una mesa plegable azul de doble ala para poder sentarnos los seis. Una de las primeras comidas que preparé en Orbela fue salsa de tomate porque me parece que mi nevera está huérfana si no hay un bote o dos llenos de esa salsa rojo intenso, muy espesa, con mucha cebolla. Igual que tengo ropa de ser feliz, la salsa de tomate es comida de estar a salvo, de consolarte. Hay que guardarla siempre en tarros de cristal. O estar dispuesta a tirar el recipiente de plástico en el que, por error, la guardaste la última vez. No hemos venido al mundo para perder horas de vida fregando intentando borrar esa línea roja que quedará ahí para siempre.

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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Las cuento mientras las estoy echando en la bandeja llena de agua caliente. Me acuerdo de mi amiga Marta, que siempre contaba las albóndigas cuando las iba cocinando. Contaba las bolitas al prepararlas, las volvía a contar al pasarlas por harina, las recontaba al freírlas y al pasarlas por la salsa y una vez más cuando las servía en la mesa. «Lo peor es cuando no me salen las cuentas», me dijo. Yo nunca conté albóndigas, pero las placas de los canelones las cuento siempre porque sé que siempre hay alguna que se romperá o varias que se pegarán entre sí aunque en la caja ponga “No se rompen. No se pegan”.

Decidir el relleno es siempre la gran decisión. ¿De carne? ¿De setas? ¿De gambas y rape? ¿De espinacas? ¿De atún con huevo duro? Depende de los comensales. Durante muchos años, y seguramente debido a que en mi casa los canelones eran de carne y no se concebía otra cosa, los canelones de atún me parecían un sucedáneo, algo así como comer macarrones con tomate Orlando. Ahora, cada vez que los preparo pienso en mi hija María, que no puede comerlos, y en el tiempo, ya lejano, cuando el atún no le daba alergia y yo se los preparaba con lonchas de jamón de york y bechamel de maizena. El atún siempre cunde menos de lo que creías hasta que echas esas dos últimas latas y entonces te acaba sobrando relleno. Rellenando las placas siempre me siento como si fuera detallista, como si supiera hacer cosas con las manos, como si fuera habilidosa.

La bechamel es la salsa perfecta. No tiene el componente de hogar de la salsa de tomate, pero tiene el superpoder de hacer comestible casi cualquier alimento. Por eso, porque es mágica, le tienen envidia y tratan de suavizar su poder proponiendo alternativas sin mantequilla, sin harina, con leche de almendras. Puede parecer lo mismo pero no lo es: es como si a Spiderman le pones el traje, pero no puede lanzar telas de araña. Ya no es un superhéroe, es tu hijo pequeño en pijama. Lo mismo ocurre con la bechamel: siempre con todo y si acaso, si te sientes creativo, un poco de curry o de espinacas escaldadas añadidas al final para reforzar su superpoder.

Preparar canelones es siempre un acto de amor. Hay que dedicarles tiempo y cariño, y, además, pocas comidas se tocan más con las manos que los canelones. Mi momento favorito es cuando sobre un paño de cocina limpio y recién sacado del armario extiendo las placas, contándolas de nuevo para saber cuántas no se han pegado ni roto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. Después, con una cucharita pequeña voy colocando el relleno en cada una de ellas, alejándome de vez en cuando del paño, como un pintor que toma distancia de su lienzo, para ver si he repartido por igual. Luego hay que enrollar cada una de ellas, asegurándome de que el relleno no se sale ni la plancha se abrirá como una cama mal hecha. Y después los coloco en la bandeja sobre una capa de salsa de tomate que los recibe como para abrigarlos. Tres hileras perfectas. Ahí no los cuento nunca. Verter la salsa mágica por encima. Agitar la bandeja. Espolvorear generosamente el queso para gratinar y al coche.

–Te he hecho canelones. Enciende el horno.

Canelones como regalo de cumpleaños.

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