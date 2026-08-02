Es rectangular. 13 centímetros de ancho, 5 de profundidad y otros 5 de alto. Es compacto, denso. Sabes que si se te cae en el pie te haría daño y blasfemarías y si, por alguna razón, golpeara el móvil lo rompería. Proviene de una época en la que no existían los móviles, ni siquiera los imaginábamos. La parte superior y los dos faldones laterales son metálicos de un color granate intenso. Brillante. Por detrás es blanco y la base está forrada de un fieltro también granate. Un fieltro que tiene tacto, olor y cuerpo de un tiempo lejano, los setenta. En la parte frontal, también blanca, hay cuatro ventanitas. Ahora mismo en una se lee agosto, otra está en negro, a continuación hay un 1 y en la última pone sábado. Cada una de esas ventanitas se corresponde con un pulsador cuadrado negro que sobresale sobre la tapa superior de color granate. Hacen un bonito contraste y al pulsarlas suena un clic muy satisfactorio. Justo debajo de las ventanitas aparece el logotipo de la empresa que una vez fundó mi abuelo y que heredó mi padre. A duras penas se puede leer Servicios Eléctricos Ribera. En realidad solo se lee Servicios, Eléctric y Ribera ha desaparecido, pero yo sé que está ahí. Justo debajo se puede leer Tarrag… Yo sé que ponía Tarragona, porque esa era la calle donde estaba la empresa, donde nació mi padre, donde vivía mi familia paterna.

No sé cuándo se hicieron estos calendarios. Desconozco si los fabricaron como regalo de empresa o como herramienta de oficina y cada uno de los empleados (mi tío, mi padre y un par de secretarias administrativas) tenían uno sobre su mesa. En algún momento este calendario llegó a nuestra casa y creo que cuando María era pequeña le gustaba tanto darle a los pulsadores negros y ver cómo cambiaban los días que mi madre se lo regaló. A mí me parecía feo, un trasto. Durante años languideció en la estantería y, en cuanto se pasó la emoción infantil, transcurrían días, meses y años sin que nadie cambiara la fecha. En algún momento estuvo guardado en un cajón.

Ahora lo tengo en el alféizar de la ventana delante de la mesa en la que escribo, contesto correos, hago mis cuentas y tengo videollamadas. A un lado están mis diarios, un bote con clips, cartuchos de pluma, una barra de pegamento para los sobres de las cartas (soy una cutre y los he comprado que no sean autoadhesivos) y un baldosín que me regaló Ximena Maier en el que pone «Quiero ir a casa a leer». Al otro lado están las cartas pendientes de responder, un retal de la tela del cojín de la ventana, un montón de post-its de distintos tamaños y un sobre lleno de recortes de New Yorker para inspirarme y para enviar. En medio, el calendario. Cada mañana, en algún momento, me acerco y aprieto los pulsadores para cambiar el día.

SER. Servicios Eléctric… Ribera, completo yo. Poca gente recordará ya esa empresa, ese nombre. A mí, claro, me recuerda a mi padre. Hoy me he dado cuenta de que en verano le tengo menos presente, probablemente porque no le gustaba. En verano se escondía, siempre estaba dentro, protegido o en la sombra. Cuando eres niña y lo que más te gusta es la piscina, la playa, el jardín, resulta frustrante que tu padre no se acerque a la piscina a verte nadar, bucear o tirarte veinte veces de clavo, bomba o de cabeza y elija en cuál eres más ducha. Es raro que no vaya contigo a la playa, que prefiera quedarse en Madrid trabajando y que cuando aparezca no pise la arena, solo te mire desde el bar tomando un café. En verano siempre estaba más irritable y se hacía más difícil mantener el silencio a la hora de su siesta. Tengo pocos recuerdos asociados con el verano y mi padre. Ahora mismo solo recuerdo una foto en la que él está en la piscina, mirando a cámara y sonriendo mientras mi hermano Gonzalo, el pequeño, cruza por delante del objetivo dispuesto a lanzarse al agua.

Termino este texto.

Clic. 2. Clic. domingo.

SER

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