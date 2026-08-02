Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Eva Herrero Ruiz
7h

Me chifla el calendario! Tiene que ser un vicio escuchar el ruidito al pulsar las teclas. Y ver tan claro el día en el que vives. Este verano voy perdida.

A mi padre le encantaban los veranos. Sobre todo, nadar en el mar. Qué bien nadaba y tenía un moreno precioso desde el primer día. Mi madre era la envidia de todas las señoras porque mi padre tenía cuerpo de anuncio de perfume caro y, además, es guapo y bueno. A sus 91 años, me pide que le dedique mi primera brazada cada vez que me bañe. Cumple 92 el 12 de Octubre y quiero pensar que el eclipse solar es un buen augurio y le va a dar unos años más.

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Ana
4h

Yo soy la décima de trece hermanos y aunque nací en Cádiz frente al mar no recuerdo ni un solo dia de playa con mi padre. Estaría trabajando o en casa. Cuando contáis tantos recuerdos de padres y madres me siento un huérfano de Dickens... huérfana de recuerdos no de temas materiales pues éramos burgueses. Unos padres estupendos, eso sí, pero ser la décima de trece es muy heavy.

Jolín, me ha quedado triste.

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Por supuesto, sigue adelante.

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