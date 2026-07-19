Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Sira
7h

Por cierto, que hoy has estado sincronizada con Amaya!😊

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Amaya Ascunce
7h

Yo pasé mi infancia en un 12 y un 17. Y también conozco muchos esos de los que dices. Que pueblo tan raro para tener!

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9 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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