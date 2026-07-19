Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras construía su modelo en miniatura Fedora ya no era la misma de antes y lo que hasta ayer había sido su posible futuro ahora sólo era un juguete en una esfera de vidrio. (Italo Calvino: Las ciudades invisibles)

Hoy me he bañado seis veces. En todas he entrado en el mar despacio, con calma, comprobando que sigue habiendo pequeños bancos de peces chiquititos y acordándome de las horas que pasaban mis hijas cerca de la orilla buceando para perseguirlos. «Está el mar para niños», ha dicho mi madre. En todos mis baños he seguido avanzando, pisando la arena fina hasta que el agua me ha llegado al pecho y justo ahí, en ese momento, me he lanzado al agua, he buceado un trecho y luego he seguido recto, dando brazadas de crol. Una, dos, tres, respirar. Una, dos, tres, respirar. Una, dos, tres, respirar. Con cada respiración recuerdo por qué me gusta tanto nadar y pienso que debería volver a esa rutina que mantuve tantos años.

En un determinado momento me paro, me giro y contemplo la playa, la gente bañándose, las familias, parejas y grupos en las hamacas y las toallas debajo de las sombrillas, el trecho de arena fina, amarilla y abrasadora hasta la acera, el asfalto de la calle por la que este año me parece que pasan menos coches y, a continuación, el bosque de edificios. Muchos llevan ahí toda mi vida. Como a viejos amigos los conozco por sus nombres: el Ulia, el Rex, el Emperatriz, los Archanda, el Azor, Playadorm. Otros son como esas personas que llevas viendo toda tu vida en tu barrio o coincidiendo con ellas en la parada del bus, la carnicería o el banco: no sé cómo se llaman, pero los reconocería en cualquier lugar. Llevan ahí toda la vida, toda mi vida. Hay otros que llegaron después y que se van volviendo paisaje poco a poco y por último están los recién llegados. Altos, cada vez más altos, acristalados, blancos o grises. Imponentes se alzan sobre los vecinos conocidos, tratando de pasarles por encima. Con sus fachadas modernas que delatan que son viviendas con aire acondicionado parecen mirar con desdén a los viejos edificios llenos de terrazas con toldos, mesas, sillas y toallas colgando de las barandillas en las que vivimos los que pasamos los días con ventiladores que, en su momento, compraron nuestros abuelos.

Desde el agua, mientras floto y me siento ligera, mi mirada recorre la orilla. Hago recuento de mis viejos conocidos para ver si están todos, si siguen en pie, si orgullosos de llevar aquí sesenta, cincuenta, cuarenta años aguantan el empuje del dinero indecente y hortera que, supongo, estará deseando arrasarlos para construir en su espacio una torre más alta, más acristalada, más hortera, sin personalidad. Los miro y veo que están (casi) todos. Tres, cuatro, cinco, seis alturas; once, quince como mucho. Se les ve pequeños, casi diminutos a algunos, pero aguantan ahí, en primera línea de playa. Me imagino a los propietarios de cada uno de esos pisos. Algunos llevarán, como nosotros, sesenta años habitando esos apartamentos. Algunos, como nosotros, llegaron aquí cuando las calles no estaban asfaltadas, cuando la playa era salvaje, cuando Franco todavía era jefe de estado y era un escándalo que las guiris llevaran bikinis. No serán muchos, es complicado mantener una casa tanto tiempo, que los herederos no se peleen, o necesiten el dinero o decidan que les gusta más otro sitio y vendan.

Floto en el agua boca arriba. Pienso si hay por ahí alguien o algo, un malvado fondo de inversión tramando una conjura para echar a todos esos propietarios de pisos llenos de personalidad, recuerdos, muebles castellanos y espejos de sol, y construir en su lugar amorfas torres acristaladas.

Vuelvo nadando. Paro un momento antes de volver a hacer pie. Recorro otra vez el bosque de torres cada vez más altas, más feas, más ostentosas y luego dejo que mi mirada descanse en los edificios pequeños. Los imagino juguetones, disfrutones, casi como tu abuelo cuando tenía tan solo sesenta años y a ti te parecía viejo, pero ahora te das cuenta de que estaba en lo mejor de la vida. Sonrío al ver que siguen ahí. Son como esos vejetes felices, con bigote y sombrero, con pantalón corto y camisa de manga corta que se asoman a sus terrazas, ven el mar, el mar que siempre ha estado ahí y aunque por detrás grandes torres les amenazan piensan: «Qué bien estoy, qué a gusto, cómo mola mi vida». Y te miran y te dicen: «Estamos aquí. No te preocupes».

Me reconfortan.