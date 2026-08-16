Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Concha
3h

Nocilla!!!!! Me regalo un bote cada verano para hacer sándwiches, me tomo uno en la playa a la hora de la merienda como si tuviera 6 años. Solo uno y hasta el verano que viene. Podremos ir a cenar a sitios estupendos pero nada está tan bueno como un sandwich de Nocilla. Es más difícil desengancharse de la Nocilla que de otras drogas, por eso solo uno. Placeres del verano. Buenos días.

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Flor Fer
2h

Ana adoro la ensaladilla y la tengo inevitablemente unida a ser una de las comidas favoritas de mi padre que murió hace dos semanas… así que ahora además lo traerá a mi cada vez que la prepare y la deguste.

Un abrazo y gracias por tus cuadernos 😘

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Por supuesto, sigue adelante.

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