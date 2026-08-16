Hemos comido en un restaurante estupendo. Un restaurante pequeño, en un pueblo pequeño y con una carta pequeña, reducida. Últimamente me he aficionado a la ensaladilla y a todas sus derivadas y variantes. La de hoy tenía un nombre como del agua y el monte, del río y la montaña o algo así. Da igual: estaba deliciosa. Todo lo que hemos comido estaba espectacular.

Al salir, mientras paseábamos por el pueblo, iba pensando en este texto, en el tema para hoy, y mi mente se llenó de los platos que acabábamos de degustar. «Escribe sobre comida», pensé. «No me apetece», me contesté a mí misma como si eso fuera a hacer que la idea desapareciera, como si fuera así de fácil desechar un empeño de mi «personalidad literaria» (jajajajaja, seré pedante... ).

Al llegar a casa me he tumbado a leer mientras la tormenta se iba acercando. Yo leía y los truenos sonaban cada vez más cerca. Ha empezado a llover y la luz se ha tornado gris, casi negra. Es un día en el que parece que la tarde ha desaparecido, se ha escabullido de sus tareas.

Leo a Agustín Gómez Arcos. El cordero carnívoro es una barbaridad de novela. Es sorprendente, desmesurada, hipnótica, espeluznante, horrible a ratos. Es una novela que parece escupir al lector a la cara, retándolo en cada línea: «A ver si aguantas esto, y esto, y esto». Es como si Gómez Arcos te provocara. Como si quisiera que le odiaras pero no pudieras dejarle. Algo así.

Estoy atrapada en esta novela pero, en un segundo plano, mi personalidad literaria vuelve a la ensaladilla. «Yo creo que podríamos empezar con algo como “yo podría comer cada día...” y a partir de ahí una lista de comidas, de alimentos que para ti significan algo, y estoy segura de que eso nos va a llevar a un flujo de escritura (mi personalidad literaria es muy pedante) y puede quedar algo un poco pintón. No, de la tormenta no vamos a escribir, que te repites. Además, El cordero carnívoro es un título que remite a comida. No te gusta el cordero. Sí, las chuletillas las toleras, pero acuérdate del día que fuiste a ese restaurante que te encantaba, habían cambiado la carta, era menú cerrado y tuviste que comer tartar de cordero. Todavía te dan escalofríos al acordarte de ese sabor potente, doloroso, invasivo. De eso no vamos a escribir. Piensa en la ensaladilla».

La verdad es que yo no podría comer todos los días ensaladilla, aunque me haya aficionado a ella este verano. De pequeña no me gustaba cuando mi madre la sacaba a la mesa en verano. No sé por qué le tenía manía, creo que porque era una comida fría y parecía una estafa. Como no tenía ni idea, no sabía el tiempo que lleva prepararla, lo trabajosa que es, y pensaba que mi madre nos estaba escamoteando una comida elaborada. Pero sí que podría comer cada día gazpacho, tortilla de patata (con cebolla, y cuanta más, mejor) y jamón serrano. Pan, por supuesto: en bocadillo, en tostada dulce, en tostada salada, mojado en la salsa. Picos, regañás, colines. Podría merendar cada día tortas de aceite de Inés Rosales, sándwiches de Nocilla con un vaso de leche muy fría, o una tetera entera con emparedados de queso y pepinillo.

Cada día podría comer arroz. Me rechifla el arroz en todas sus variantes. Mi favorito es el que comí con mi padre un día de verano de hace más de treinta años en el restaurante de la última planta de El Corte Inglés de Princesa. Él y yo solos. Habíamos ido a comprar un regalo de lista de bodas y él había escrito en la tarjeta lo que ponía siempre: «¡Qué suerte tenéis!». Me invitó a comer, elegimos arroz y nos dijeron que tendríamos que esperar. No nos importó. Al terminar hizo salir al cocinero. Ojalá repetir ese arroz, pero me gusta cualquiera. En días especialmente malos me encanta prepararme arroz blanco (en olla exprés) con tomate y huevo frito. El día puede seguir siendo una mierda, pero yo me veo con fuerzas para afrontarlo.

Cada día podría tomar chocolate blanco, leche condensada y la granola de jengibre que he descubierto en una tiendecita en Cercedilla. Cada día podría comer patatas fritas, pollo empanado, croquetas y judías pintas con arroz. Cerezas, fresas, ciruelas y melocotón. ¡Percebes! ¡Langostinos! ¡Gambas! ¡Merluza! ¡Rodaballo! Estoy tratando de pensar qué verdura comería cada día y no se me ocurre ninguna. No es que no me gusten: las aprecio, las cocino, las como, las respeto, pero no me enamoran; aunque un buen tomate, uno de esos que hacen poner los ojos en blanco al pensar el roto que te hace en el presupuesto, sí que podría comerlo cada día. Mi salsa de tomate frito a cucharadas, cada día. Como si fuera un jarabe milagroso.

Queso, por supuesto. Cualquiera, todos, incluso el cottage ese asqueroso. Tarta de manzana. Huevos duros. Pan de brioche con huevos duros picados y mayonesa con un poco de picante. Cada día comería un plato enorme de patatas fritas caseras, doradas, crujientes, sabrosas. Un plato como el que me hacía mi abuela paterna cada vez que pasaba unos días en su casa. Eran las mejores patatas fritas del mundo. A mí no me salen así. Lo intento, pero no lo consigo. Tarta de manzana, de hojaldre, sin crema pastelera, crujiente, templada, con crema fresca. La tarta de lima de Goidi. El banana bread que mi amiga Bárbara me trae cada vez que viene a verme. De ese banana bread me alimentaría en exclusividad y estoy convencida de que no me faltaría ningún nutriente. Sospecho que me convertiría en una superheroína o en un hobbit. En alguien diferente. ¡Canelones! Casi los olvido. Y mucha mantequilla, untuosa, siempre a la temperatura adecuada, con cualquier cosa: untada, fundida, con sal o dulce.

¡Guisantes de lágrima!

Ya no llueve.

No me he terminado el libro aún.

Y tengo hambre.

Pero mi personalidad creativa está satisfecha. Se ha retirado a sus cuarteles de invierno hasta mañana, cuando volverá a la carga tan pronto como yo piense: «¿Y de qué escribo hoy?».