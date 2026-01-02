Eran unos vaqueros que tenía desde 2016, acampanados, con botones, que me encantaban y que eran de ser feliz. Los estrené en un viaje a Alsacia, en el que alterné los vaqueros y los jerseys marineros de rayas con vestidos de tirantes y sandalias. Fue un viaje feliz, tengo instantáneas guardadas en la memoria con esos vaqueros. Entonces eran nuevos, luego me los puse en fiestas en las que ligué por sorpresa, en reuniones, para salir por la noche. Después, cuando ya estaban viejitos, los dejé para Los Molinos, que para mi ropa es la jubilación: recibe muchísimo cariño, está en un entorno privilegiado y trabaja poco.

Me los he puesto hoy porque sí, porque parecía un buen día, para estrenar el año, porque son cómodos y amables y están suaves. Con ellos he pasado un buen rato envolviendo regalos, he subido a Orbela a ver los últimos avances y me he sentado a comer unas albóndigas increíbles. Mi madre le había añadido a la salsa el relleno de la pularda que comimos en Nochebuena y ha sido un acierto total. Después de comer, y antes de que hiciera mucho más frío, hemos salido a dar un paseo con los perros, una pequeña vuelta para que se airearan. Algo que en ese momento parecía una buenísima idea, un buen plan, algo inteligente que hacer en la primera tarde del año antes de que anocheciera. Salir con los perros requiere paciencia y fuerza porque, como cachorrean, lo que quieren es cruzarse, ir de un lado a otro, olisquear cada papel, cada hierba, cada esquina, cada piedra, cada rincón. Cualquier parecido con un bucólico paseo con mis perros caminando tranquilamente a mi lado y yo perdida en mis pensamientos es pura casualidad. Normalmente voy combinando paradas y tirones de las correas con órdenes a los perros, «Despacio», y recompensas cuando me hacen caso. Poco a poco, y dependiendo del día, van obedeciendo, pero claro, son como niños de uno o dos años, nunca sabes si están aprendiendo o si es pura casualidad que te hagan caso. El proceso de educar a un perro es tedioso pero muy necesario y por eso hay que salir aunque no te apetezca, aunque dé pereza.

Hoy he elegido un recorrido nuevo. Otra cosa necesaria para que, en el caso de que un buen día se escapen, salgan corriendo o alguien se deje la puerta abierta, conozcan los alrededores y sepan volver a casa. Es un paseo que me gusta mucho. Hace muchos años, cuando me dió por correr, iba por ahí a primera hora de la mañana renegando pero trotando como si me gustara, aunque también he paseado por ahí con mis hijas, con mis novios, con amigos, con gente nueva, etc. Transcurre pegado al río y luego entre fincas. A ratos se ve Siete Picos, a ratos La Peñota, a ratos el Puerto de los Leones. Quería llevarlos por ahí, que conocieran la zona. Todo parecía ir bien. Mi madre iba por detrás, paseando como lo hace ahora, con la manos a la espalda y yo intentaba frenar a los perros para poder ir charlando con ella. Era una escena idílica, tranquila hasta que se ha convertido en una especie de sketch de Benny Hill mezclado con un poquito de As Bestas. Todo protagonizado por mi madre, octogenaria, un señor con mil quinientos años blandiendo una vara amenazante, veinte cabras, seis perros salvajes sueltos, Haya y Rusell a puro instinto corriendo sin control persiguiendo cabras y yo rebozada en barro agarrando a Rusell del collar siendo arrastrada por su subidón de adrenalina.

Me he quedado afónica de gritar. He corrido como nunca antes había corrido. He blasfemado y amenazado al señor que blandía su vara contra mí como si yo tuviera la culpa de que él hubiera soltado a sus cabras por un lugar que no debía y hubiera achuchado a sus seis perros salvajes contra los míos. Tengo un moratón curioso en la rodilla derecha, es probable que mañana esa pierna sea un puro cardenal, mis preciosos guantes de piel han terminado desgarrados y mis vaqueros de ser feliz han acabado en el cubo de basura. Lo han dado todo por mí, embarrados por completo, rotos por varios sitios, desgarrados por otros, han cumplido su última misión.

Del subidón de adrenalina ya veremos si me recupero.

Compartir

Ha sido un gran año para Cosas que (me) pasan. Me parecía imposible llegar a 400 suscriptores y aquí estamos. Hoy comienza el reto para 2026. Objetivo: 500.

¿Por qué no te traen los Reyes Magosuna suscripción a Cosas que (me) pasan? Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte, porque empecé a hacerlo hace casi dieciocho años y no sé dejarlo también me gustaría jubilarme antes, así que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan.

Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat.

Si decides ser fundador, 70 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.

Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.