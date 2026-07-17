Woman on a Balcony. 1909 Philip Connard

«And when we’re listening, observing, we’re giving the world around us our attention. And in doing that, we’re connecting with the world around us and accepting it. And in accepting it is the beginning of loving it. And so Julia Cameron says that the reward that we get for paying attention is healing» (del episodio The Bike Ride, the Abortion and the Swans del podcast Suburban Paradise)

He instalado un programador automático para el riego por goteo y todo el día he llevado el pelo recogido. Cargando un saco de pienso de doce kilos he pensado que cuando Cristina Mitre habla de hacer ejercicios de fuerza siempre dice «para que de viejas podamos subir la maleta a la parte de arriba del avión». Yo, que soy más de campo, pienso «para poder cargar la carretilla, el pienso de Hanson y darle al azadón». Cada zapatero a sus zapatos.

Hablando de zapatos, hoy en un momento de «¡Qué más da! Aquí no me ve nadie» he estado rastrillando con calcetines de deporte y Birkenstocks. No quería que la pedicura que conseguí hacerme el otro día se estropeara entre las ramas y las raíces, pero a mitad de camino de quitarme las chanclas y ponerme las deportivas me ha entrado pereza. Me he acordado de Antonio, el padre de mi amiga Olvido, un señor maravilloso que llevaba los pantalones atados con una cuerda porque «qué pereza buscar un cinturón». Por supuesto me he atrevido a tamaña afrenta estilística porque no estaba aquí mi hija Clara, que se desespera con mis pintas. Cuando el tipo que me ha vendido el pienso estaba contándome las bondades de determinada marca yo no paraba de pensar que tenía pinta de haber sido guapo en COU. Seguía siendo guapo, atractivo. Barba, un pequeño pendiente (innecesario) en la oreja derecha, ojos claros, bonita sonrisa. Me ha llevado el saco al coche porque me he hecho la pobrecilla, yo podía con él pero así tenía más tiempo para mirarle. Al irme me he preguntado: ¿Qué habrá pensado de mí? Esto ha sido antes de las chanclas con calcetines. De esa guisa solo he estado en el jardín y delante de la puerta de casa arrastrando las sacas de restos vegetales (otra razón para hacer ejercicio de fuerza). He llevado la aspiradora a arreglar dos veces. Dos veces en el mismo día. Ya sumo tres.

Mientras esperaba a que me atendieran me he fijado en el dependiente que atendía la caja. No había nadie y él estaba ahí mirando al infinito. Sin hacer nada. Lo más impresionante es que no estaba mirando el móvil. He pensado: «Joder, qué bien. Alguien que sabe esperar, estar perdido en sus pensamientos». Acto seguido se ha puesto a mirar su reflejo en una grapadora: «Por dios, que alguien le dé algo que hacer, que alguien compre algo antes de que se grape la frente. O un dedo». Se me han roto dos botones del vestido que llevo puesto. Bueno, de uno de los vestidos que me he puesto hoy. Me he cambiado de ropa tres veces. ¿Por qué? No lo entenderíais porque no tiene sentido. He ido al punto limpio. Otra vez. Pero no estaba el operario del que me he hecho amiga íntima. Había otro muy majo que me ha ayudado a vaciar los 126 tiestos de plástico, 14 tubos de plástico, 10 kilos de cascotes y varios envases de pizza de principios de siglo. Un tipo encantador pero claro, yo me he marchado preocupada porque: ¿Dónde está el otro operario? ¿Estaría librando? ¿Le han echado? ¿Está de vacaciones? A lo mejor le ha tocado la primitiva y está el hombre viviendo la vida loca. Es un tipo gigante que un día me contó que se dedicaba, en sus ratos libres, a competir con chavales en motocross. A lo mejor se ha lesionado. Hoy también me he puesto enferma. Enferma suena a más grave de lo que estoy pero, claro, si viviera en 1921 podría decir que me he sentido ligeramente indispuesta. Un poco de dolor de garganta, otro poco de mareo, cero apetito, bastante cansancio. Si fuera damisela me hubiera quedado languideciendo a la sombra de los árboles del jardín, meditando sobre la trascendencia de la vida, el dulce pasar del verano y pidiendo perdón por no atender mis compromisos con mi correspondencia.

A estas horas de la noche, casi las diez, escribo sentada en el jardín porque todavía no se ha hecho de noche. El programador funciona y mi coleta sigue sujetando la mayoría de mi pelo. Dos insignificantes hazañas para la humanidad, dos primeras veces para mí que hacen que este haya sido un día tolerablemente memorable.

Me encuentro mejor y tengo las uñas negras.



PS: lo de la coleta a lo mejor le sorprende a alguien. Pero fácilmente, hace cuarenta años que no llevaba coleta.

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