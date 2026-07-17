Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Maite Vega Hors
2h

Me han entrado ganas de ir a comprar el pienso de mi perro donde sea que compres el de Hanson! ,😊

Que bien que aumenten las y los suscriptores día a día!

Para mí, tu cuarderno de verano está siendo el mejor antídoto para la mala leche que me entra al oir la alarma a las 6.55 . Pienso, vamos Maite, arriba , que mientras te tomas el café , lees a Ana. Julio es un mes complicado para mí , por intenso de trabajo e incómodo por el calorazo que está haciendo, así que , GRACIAS!!! 💜🩵🤍

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1 respuesta
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Ana G.
2h

Este verano de calor londinense me estoy acordando especialmente de mi abuelo, hombre de campo. No se quemó jamás por el sol, hacía la labor bien pronto por la mañana , a veces hasta dormía en el campo para no perder tiempo en llegar. También usaba una cuerda como cinturón, una pita blanca, lo llamaba. Y por supuesto, llevaba calcetines con albarcas.

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Por supuesto, sigue adelante.

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