Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Elena
1h

A mi tb me ha volado julio! Empiezo agosto en la playa y sabiendo que la última semana de agosto salgo de la empresa en la que llevo 16 años. Agosto me emociona pero septiembre ya… ni te cuento!

¡Disfruta del reencuentro!

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Patricia
38mEditado

Que ilusión que llegue María. Ojalá se encuentre súper a gusto en Orbela, yo creo que lo irá consiguiendo. Juntos Hanson, tú y ella, y cuando esté Clara también va a ser estupendo.

Nosotros nos reagrupamos como familia después de las carreras, en una ciudad diferente y una casa nueva y está siendo un placer.

El cuaderno de verano es simplemente genial, que bien que dure todo agosto.

¡Feliz reencuentro!

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Por supuesto, sigue adelante.

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