Como no quiero que me pase como ayer, que me den las mil sin haber escrito, aquí estoy. No son ni las seis de la tarde y me he recostado en el banco de la ventana de mi estudio dispuesta a dejar lista la newsletter antes de marcharme al aeropuerto a recoger a María, que vuelve hoy de su año de Erasmus en Stuttgart. Ella vuelve con pena y yo la espero con mucha emoción y, al mismo tiempo, con cierta prevención porque no quiero atosigarla, porque quiero que esté a gusto y porque sospecho que va a sufrir un «síndrome del campamento» bastante duro. En algún momento en las próximas semanas, cuando terminen sus viajes y su ir y venir entre Madrid, Los Molinos, Tarragona, Francia, Asturias y la India, la realidad de la rutina madrileña, viviendo conmigo o con su padre, le golpeará y pensará: «Con lo bien que estaba yo jugando a ser independiente en Alemania...» Creo que todo eso pasará, pero no será ahora, será en ese futuro de septiembre que ahora mismo no existe y en el que no voy a pensar en estos momentos. Quiero concentrarme en que esté a gusto aquí, en Orbela. Solo ha dormido aquí una noche, la del quince de marzo, la primera en esta casa. Tiene que hacer suya la casa, su cuarto, su cama, su armario. He pasado los dos últimos días adecentándole su dormitorio lo máximo posible, teniendo en cuenta que no sé, ni ella tampoco por ahora, el tamaño de cama que quiere, en qué posición, si va a necesitar una mesa para estudiar o prefiere estanterías, si quiere cortinas o estores, dónde va a colocar su tocadiscos, etc.

Tampoco conoce a Hanson. Es lo que más ilusión le hace de volver. Corrijo. Es lo único que le hace ilusión de volver. «Qué ganas tengo de conocer a Lorzis». Clara lo ha apodado así porque cuando lo adoptamos Hanson tenía, digamos, un poco de flotador alrededor de la cintura. Clara dijo que estaba gordo. Yo dije que era bajo de tórax. Nunca ha estado gordo, pero para ellas es Lorzis. Lo mejor es que él responde. María está deseando conocerlo porque le encantan los perros a pesar de que le dan muchísima alergia. Esa es otra tarea de estos días: conseguir que desarrolle inmunidad con él. Más nos vale conseguirlo.

Hoy se cumple un mes del Cuaderno de verano. Se ha pasado volando y ha sido facilísimo, solo un par de días he tenido algún que otro problema encontrando el hilo, el resto ha sido un placer. Quizás mientras me lees cada día crees que tengo algún tipo de control sobre lo que escribo, pero te confieso que no funciona así. Estas palabras son un buen ejemplo. Quería escribir sobre cómo durante el mes de julio el tiempo se ha ralentizado hasta casi pararse. Esta semana he vivido en un absoluto descontrol de días. He perdido la cuenta de las veces que me he parado y he pensado ¿hoy es martes? ¿lunes? ¿jueves? Poco a poco y según han ido avanzando las semanas he ido sintiendo los días más relajados, más festivos o frívolos o con más permiso para ignorar las obligaciones. (Sobre cómo lo que nos parecía obligatorio hace un par de semanas o meses pasa a ser prescindible a base de posponerlo o ignorarlo ya escribiré otro día).

Hace un año llegué a este día exhausta, enfadada, amargada y muy decepcionada. Me agarré a las vacaciones como si fueran un salvavidas que me mantuviera a flote hasta la vuelta al infierno.

Un año después estoy feliz. No estoy técnicamente de vacaciones, pero me siento como si fuera a hacer malabares con las semanas que se avecinan. Voy a jugar con los días, los viajes, la compañía, la lectura y este cuaderno.

Empieza agosto. Quedan 31 entregas más de este Cuaderno de verano. Gracias por leerme.

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