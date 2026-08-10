«Es una necesidad, no una elección. Este libro surge de esa necesidad, no lo he elegido».

Desde que colgué en Instagram la foto de Historias de fantasmas, de Siri Hustvedt, diciendo que lo había terminado, he recibido muchísimos mensajes preguntándome: «¿Y qué tal?». Creo que nunca me habían demandado tanto una opinión sobre una lectura.

La respuesta no es fácil. Alguien me pidió «un sí o un no». Quería saber si era un libro adecuado para alguien que, hace poco, ha sufrido la muerte de un ser querido.

Pues no lo sé. Depende de lo que quieras hacer con todo ese dolor, ese vacío, esa incomprensión, esa necesidad de entender, esa angustia, ese no reconocerte en la persona que eres ahora.

Siri, por ejemplo, cogió todos esos sentimientos y se puso a escribir. Necesitaba hacerlo. No lo eligió. Hace unos días hablaba de Koljós, otro libro de duelo, y recordaba a Joan Didion y El año del pensamiento mágico, a Violaine Huisman y su Fugitiva y reina, a Gospodínov y El jardinero y la muerte; y podía haber mencionado a Julian Barnes y su Niveles de vida, o a Te me moriste, de José Luís Peixoto. En esa lista, pero 34.675 puestos por debajo, podría estar también el cuaderno de tapas de cartón negro y cuadrícula azul que yo escribí con letra apretujada cuando murió mi padre.

—Vale, muy bien, pero ¿te ha gustado?

Pues es que no es tan fácil.

No creo que nadie escriba un libro sobre el duelo pensando en que guste o en que sea un éxito. Es una necesidad imperiosa que surge en el tiempo inmediatamente posterior a la muerte de un ser querido. Ese tiempo que Joan Didion llamó, de manera muy poética, «el año del pensamiento mágico» y que está constituido por los meses posteriores a la muerte. Es un tiempo confuso que parece discurrir de manera diferente. Ese periodo temporal se experimenta como si nunca te hubieras enfrentado al transcurrir de los días, las semanas o los meses. A veces parece correr y avanzar semanas de golpe y, en otras, las horas se estancan haciendo que un día o una tarde parezcan eternos. Es como si corrieras y te pararas de manera alternativa, pero sin tener ningún control sobre esas acciones.

En ese tiempo, además, aparece una urgencia: la de recorrer el camino que te ha llevado hasta ese momento de duelo. Quieres, necesitas recordar cuándo conociste a esa persona (si es tu padre o tu madre, cuándo fuiste consciente de su existencia), lo que viviste con ella, aquello de lo que te arrepentiste, lo que te gustaría haber hecho diferente, lo que no dijiste, lo que te callaste, lo que mentiste. Sin control brotan recuerdos, sensaciones, ideas, y tienes que escribirlos, anotarlos, fijarlos. Lo mismo ocurre con el tiempo inmediatamente anterior a la muerte. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Se podría haber hecho algo diferente para evitar el desenlace que estás sufriendo ahora?

«Todas las casas donde las mismas personas viven durante un tiempo se convierten en espacios de gestos repetidos: comidas que se preparan y se comen, basura que se saca, cartas que llegan, cafeteras que se encienden y se apagan, teteras con agua hirviendo, camas que se hacen, ropa que se dobla, duchas y baños, dientes cepillados, caras lavadas y un largo etcétera. Todo ello pertenece a distintas formas de memoria encarnada. Llevo a cabo estas tareas banales como solía. Se me mueven las extremidades. Inspiro y espiro. Me late el corazón. Mis movimientos reflejan la sensación de que todo sigue igual, y hallo consuelo en repetirlos, pero el ritmo de estos actos también es irregular. El patrón se ha desajustado. He perdido la vieja cadencia»

—Vaaaale, pero ¿te ha gustado?

Siri escribe en carne viva. Su libro es un grito para intentar encontrar a Paul, para saber cómo va a seguir viviendo, cómo sigue viva sin él. Quiere creer que él está de alguna manera, en algún sitio. Lo sintió como un fantasma a los pocos días del entierro. Él le dijo que sería un fantasma, y el libro es una especie de letanía para conjurarlo, para mantenerlo vivo. Ella sabe que cuanto más avance en su vida, cuanto más deje atrás los cuarenta y tres años que vivió con él, más difusos parecerán, y por eso quiere fijarlos.

Siri escribe sobre ellos, sobre Siri y Paul, y lo hace para ella. Para acordarse, para recordarse. Cuenta su historia de amor, cómo se conocieron, dónde, los primeros momentos del noviazgo, su vida en común, su hija, sus problemas, hasta las pequeñas rutinas de una vida compartida. Y la cuenta para seguir viviendo en el «y».

«Más claro aún: sí, estoy en duelo por Paul, pero la mayor parte del tiempo estoy en duelo por Siri y Paul. Estoy en duelo por la y. Estoy en duelo por cómo era y me hacía sentir en el mundo. Esa y donde él y yo nos superponíamos»

Pero escribe también para Paul; para contarle a él, a su fantasma, lo que está pasando, lo que está pensando, lo diferente que siente la casa, cómo su nieto Miles va creciendo, el miedo que siente ante la situación política. Todo lo que antes se contaban en una conversación sin fin necesita ahora escribirlo para que ese diálogo compartido no se le quede dentro y la desborde.

—¿Pero te ha gustado?

Me encantaría decir que me ha entusiasmado, pero no sería verdad. Lo he leído sufriendo por y con Siri. Sintiendo mucha pena porque con Paul Auster y su literatura tengo una relación muy especial y muy emocional desde que, hace ya veinticinco años, me pasé un par de noches sin dormir enganchada a La música del azar. En estos años nos encontramos y nos desencontramos para luego volver a coincidir al final, pero siempre me pareció un tipo cabal, interesante, inteligente y guapo. Me dio muchísima pena su muerte y, al leer el relato que Siri hace de su enfermedad, he sentido una pesadumbre aún mayor porque fueron unos meses de sufrimiento y dolor innecesarios (en el documental sobre Siri en Filmin se puede ver cómo la enfermedad lo estaba consumiendo). He sentido también envidia por esa maravillosa relación de pareja, ese amor y esa compañía inquebrantable, poderosa, que los hizo a los dos mejores durante cuarenta y tres años.

He compartido la visión que Siri tiene sobre nuestra época comparándola con la República de Weimar y me he enternecido con las cartas que Auster dejó para su nieto Miles. Unas cartas que él también escribió porque lo necesitaba, porque sabía que no iba a poder contarle a su nieto todo aquello que en la historia había ocurrido para que él naciera. Esas cartas son una urgencia, un esfuerzo, un grito de: «No me parece justo, yo quiero conocer a mi nieto y que él me conozca, me recuerde».

«El duelo es, por definición, un estado de impotencia. Los que sufren un duelo quieren lo imposible: queremos que los muertos vuelvan a nuestra vida. El duelo político surge de la misma sensación de futilidad. ¿Cómo pudieron votar por él todas esas personas? ¿Qué puedo hacer yo?»

—Pero, vamos a ver, sí que parece que te ha gustado.

Es que no es un libro que tenga que gustarme. Es un libro que entiendo por qué se ha escrito. Sale de las tripas de Siri. Es irregular, con segmentos muy potentes que hacen que dejes de leer, levantes la vista y pienses: «Puff», y otros que son casi como mirar stories en Instagram. A eso contribuye la estructura en fragmentos, en pequeños textos (muy como Koljós). Algunas partes que sé que a otros lectores les habrán encantado a mí me han llegado menos porque ya conocía la historia: se la leí a Auster en El cuaderno rojo y en Diario de invierno. No quiero decir que, porque él lo hubiera escrito, ya no merezca la pena conocer la versión de Siri, pero la sorpresa, el asombro, no es el mismo.

Hay partes más flojas. Da igual. Imagino a Siri escribiendo y pensando este libro las veinticuatro horas del día. Apuntando en pequeñas notas, en páginas de cuadernos, en el bloc de la cocina, ideas, recuerdos, asociaciones que no quería olvidar. ¿Todas son interesantes? ¿Todas deberían haber llegado al final?

No importa nada de eso. Es el libro que Siri necesitaba escribir y hay que leerlo con la misma actitud con la que se consuela a alguien que está sufriendo: con comprensión y para que sepa que eres consciente de su dolor.

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