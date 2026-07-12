«“Te quedan tus maravillosos recuerdos” me decía la gente más tarde, como si los recuerdos trajeran consuelo. No lo traen. Los recuerdos son por definición del pasado, de lo que ya no está. Los recuerdos son los uniformes de Westlake que hay en el armario, las fotografías descoloridas y agrietadas, las invitaciones de las bodas de gente que ya no está casada, las tarjetas impresas en serie de funerales de gente cuya cara ya no recuerdas. Los recuerdos son las cosas que ya no quieres recordar» (Joan Didion: Noches azules)

Me he traído a casa algunas de las últimas cosas que todavía me quedan en casa de mi madre. Por alguna razón, a mi madre mis cosas le molestan muchísimo. Casi la agreden, la ofenden. Son como kriptonita. Como, POR SUPUESTO, no quiero que mis enseres (cuatro abrigos, tres cuadernos, doscientos New Yorkers y cuatro fotos) causen ningún mal a mi madre estoy trayéndolo todo a Orbela para que ella respire tranquila y se sienta liberada.

Hoy he cargado el coche con ropa de María y fundas de trajes de mi padre con vestidos, llamémosles, de fiesta. Ahí dentro está el de seda salvaje verde agua con escote en V en la espalda y con volantes que me hicieron para ir a la única puesta de largo a la que he ido en mi vida. Años después lo corté por las rodillas y fui con él a la boda del hermano de una amiga. Una boda que acabó en una discoteca que hubo durante muchísimo tiempo en la entrada a Madrid por la A6. Está también un conjunto de falda, cuerpo y chal confeccionado con una seda de la India que me trajeron mis cuñados. Lo usé también para otra boda. No me acuerdo cuál. El vestido de flores de colores con falda evasé y fajín verde de la boda de mi hermana también está en una de esas fundas. Le tengo muchísimo cariño. Me veía guapa con él. Me lo he probado y todavía me vale. También me he probado mi vestido blanco de ser feliz. He contado su historia mil veces. Me lo he probado porque siempre he dicho que si me volviera a casar sería con ese vestido. Me vale, pero no voy a casarme. He encontrado también un conjunto de vestido y chaleco largo confeccionado en el taller de la abuela y la bisabuela de mi primo de las que hablé el otro día. «Modas Nelita». A mi madre no le va a gustar que me lo haya traído, pero no se va a enterar. Es un vestido ye-yé. De manga corta, falda tableada y con un tejido de punto bueno, del que ya no se hace, de rayas multicolores. Me lo puse hace un par de años para una fiesta de disfraces. También he cogido una percha con treinta o cuarenta corbatas de mi padre. Las uso de cinturón.

Cuando salía de su casa cargada con todo eso mi madre me ha preguntado si tenía sitio en Orbela para guardarlo.

—No lo sé. Lo que no quepa lo tiraré.

No negaré que he disfrutado viendo como se le descomponía la cara. Para mi madre tirar cosas es su verdadera kriptonita.

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