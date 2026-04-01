Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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Cronicas Barbaras
5d

Pues si acabas de descubrir a Goldsworthy tienes que buscar el documental Rivers and Tides. La primera vez que lo vi creo que me hizo llorar. Es de esos documentales que hay que mantener entre las obras de cabecera a las que regresar de vez en cuando para recordar lo necesaria que es nuestra conexión con la naturaleza.

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2 respuestas de Molinos y otros
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Berna Wang
5d

uso desde hace años (puede que desde que leyera este artículo) WeCroak. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/01/when-death-pings/546587/

Me robaron el móvil el fin de semana y la echo de menos. La app. El móvil también, pero esa es otra historia. En cuanto tenga el nuevo me la instalo otra vez. Soy una señora mayor disfrutona que se ríe mucho, y creo que WeCroak contribuye a que lo sea. Y, como a ti, me vendría fatal morirme ahora, también te lo digo :)

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3 respuestas de Molinos y otros
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Por supuesto, sigue adelante.

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