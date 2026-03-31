Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Patricia Llopis
10h

Uy… he venido a escribirte que necesito ver esa estantería y ya la han visto???😞voy a buscarla…. Si no la has publicado acuérdate de mí… necesito verla 🙏🏻que bonito el post❤️

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Victoria
9h

¡Qué bonito!

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Por supuesto, sigue adelante.

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