Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Aída Sanz
4d

Es un temazo que está agazapado en nuestra mente y que a veces no quieres pensar conscientemente porque da zarpazos. También alegrías, agradecimiento y comprensión hacia ellos. No sé si a todo el mundo pero todas estas cosas juntas me pasan a mí. No me creo a quien no tenga grises. A lo que escribes le falta alguna fuente de origen más o menos científico (algunos estudios en psicología, por ejemplo) para que sea el embrión de un ensayo de relaciones de padres e hijos ;)

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Patricia PS
4d

Muchas gracias por compartir. Hace no mucho leí Las hijas horribles de Blanca Lacasa y también miraba la relación madre - hija intentando desmontar la idealización de cómo debería ser

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1 respuesta de Molinos
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Por supuesto, sigue adelante.

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