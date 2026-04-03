Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Isa Sanchez
3d

Sobre padres e hijos y sobre la vejez. Desayuno y primera sacudida de conciencia. Esto es a lo que se llama una Semana Santa de reflexión, seguro. Esta bien, me gusta, Ana :)

Yo ya soy muy viejita. Tanto, como para no tener interés en disimularlo. Sin embargo, muchas veces me sigo sorprendiendo como cuando era una adolescente. Y eso sí que es una suerte.

Feliz viernes!

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1 respuesta de Molinos
Avatar de Izaskun Albéniz
Izaskun Albéniz
3d

¿Me ves por algún agujerito? 50 este año y en lista de espera para operar la mano derecha por artrosis. La izquierda… que espere un poco.

Me veo “escribiendo” al dictado. Y renovando vajilla cada dos por tres. Estoy pensando si no será buena idea comprar una de esas de navegación, de plástico, porque voy rompiendo vasos sin compasión. Se me caen de las manos que es una gloria. En fin.

Para mí lo duro no es envejecer (que también) sino aceptarlo. No me reconozco, y ese proceso gradual de reconocimiento y aceptación se me está haciendo cuesta arriba. Mucho más después de la artrodesis y las limitaciones derivadas.

Al menos puedo leer…

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3 respuestas de Molinos y otros
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Por supuesto, sigue adelante.

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